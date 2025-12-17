Polska i Szwecja zacieśniają współpracę obronną. Program Orka nabiera tempa

17 grudnia Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i minister obrony Szwecji Pal Jonsona podpisali Memorandum of Understanding (MoU), w którym zawarto główne cele strategicznej współpracy w oparciu o program pozyskania okrętów podwodnych Orka. MoU jest drogowskazem dla obu rządów wskazującym dalszy przebieg pozyskiwania okrętów podwodnych w programie ORKA.

W podpisanym przez ministrów obrony Polski i Szwecji Memorandum of Understanding zawarto główne cele strategicznej współpracy, w oparciu o program pozyskania okrętów podwodnych. Jest też potwierdzenie rozwijanej od lat relacji pomiędzy państwami – przykładami są działa bezodrzutowe (granatniki) Carl Gustaf M4, samoloty wczesnego ostrzegania Saab-340 AEW oraz okręty rozpoznania radioelektronicznego DELFIN.

Podjęcie decyzji o wyborze kraju partnerskiego w programie Orka zostało ogłoszone 26 listopada br. Krajem pierwszego wyboru została Szwecja i oferta trzech okrętów A26, z deklarowanym czasem dostawy pierwszego okrętu do 2030 r. oraz propozycją pomostową w postaci użyczenia okrętu A17.

W podpisanym przez ministrów obrony Polski i Szwecji Memorandum of Understanding zawarto główne cele strategicznej współpracy, w oparciu o program pozyskania okrętów podwodnych. Jest też potwierdzenie rozwijanej od lat relacji pomiędzy państwami – przykładami są działa… pic.twitter.com/28fsI6w1Dp— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 17, 2025

Jak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz:

"Okręty podwodne i zdolność Marynarki Wojennej do operowania w środowisku podwodnym są czymś niezwykłym, czymś szczególnym. Można powiedzieć - czymś niemal magicznym. A w tym szczególnym, świątecznym czasie Bożego Narodzenia chciałoby się powiedzieć, że jest to najpiękniejszy prezent, jaki możemy dać bezpieczeństwu państwa polskiego i Marynarce Wojennej. I w istocie tak jest. Bardzo się cieszę, że dziś - po decyzji, którą Rada Ministrów podjęła w ostatnich dniach listopada, po kilkunastu dniach intensywnych rozmów między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Królestwa Szwecji — podpisujemy porozumienie dotyczące pozyskania zdolności do operowania podwodnego".

Jak mówił dalej:

"Rząd Szwecji, przy współudziale polskiego przemysłu zbrojeniowego, przewiduje inwestycje w polski przemysł, w polskie stocznie, ale także poszukiwanie i wykorzystanie polskich rozwiązań sprzętowych dla Sił Zbrojnych Szwecji. To jest wielki zaszczyt. To jest sprawa niezwykle ważna także dla mnie osobiście - móc być sygnatariuszem tego porozumienia w imieniu państwa polskiego".

Wicepremier podkreślił także, że "To nie jest zakup wyłącznie okrętów podwodnych. To - o czym przed chwilą rozmawialiśmy - jest również wymiana myśli technologicznej, transfer technologii i sprzętu. To nie jest jedynie zmiana oblicza Marynarki Wojennej. To jest budowanie nowej architektury bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim".

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: To nie jest zakup wyłącznie okrętów podwodnych. To - o czym przed chwilą rozmawialiśmy - jest również wymiana myśli technologicznej, transfer technologii i sprzętu. To nie jest jedynie zmiana oblicza Marynarki Wojennej. To jest budowanie nowej… pic.twitter.com/ddSsbVPJU0— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 17, 2025