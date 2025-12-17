Odpowiedź na potrzeby wojska. MESKO S.A. wzmacnia produkcję amunicji

Nowo otwarty budynek WNL w Pionkach to zaawansowany technologicznie obiekt, zaprojektowany z myślą o montażu, elaboracji oraz pakowaniu amunicji czołgowej i artyleryjskiej. Jego uruchomienie jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące potrzeby polskiej armii oraz dynamicznie zmieniające się wyzwania na współczesnym polu walki.

„Ta inwestycja realnie wzmacnia nasze zdolności produkcyjne, zwiększa bezpieczeństwo dostaw dla Sił Zbrojnych RP i potwierdza, że konsekwentnie budujemy suwerenność technologiczną państwa” – podkreśla Renata Gruszczyńska, Prezes Zarządu MESKO S.A.

Zakres funkcjonalny obiektu jest szeroki i obejmuje montaż zespołów łusek z pociskami podkalibrowymi i odłamkowo-burzącymi, elaborację ładunków miotających, uzbrajanie inicjatorów oraz hermetyczne pakowanie wyrobów gotowych. Każdy z tych etapów podlega wielopoziomowej kontroli jakości, realizowanej w ściśle kontrolowanych parametrach środowiskowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych linii technologicznych i zaawansowanych systemów automatyki przemysłowej, produkcja charakteryzuje się najwyższymi standardami powtarzalności i niezawodności. Bezpieczeństwo pracowników i procesów gwarantują jedne z najlepszych na rynku systemów bezpieczeństwa, w tym systemy detekcji pożaru oraz indywidualne rozwiązania dedykowane pracy z materiałami wybuchowymi.

Imponujące wyniki produkcyjne już na starcie

Efektywność i skala inwestycji w Pionkach są widoczne już od momentu uruchomienia produkcji. W nowym budynku wytworzono już ponad 10 tys. sztuk ładunków modularnych BCME oraz ponad 1,5 tys. sztuk amunicji czołgowej kal. 120 mm. Perspektywy obejmują również obsługę zamówień eksportowych, co dodatkowo wzmocni pozycję MESKO S.A. na międzynarodowym rynku zbrojeniowym.

„Budynek WNL to nowa jakość w zakresie montażu i elaboracji amunicji czołgowej oraz artyleryjskiej. Obiekt został zaprojektowany z myślą o elastyczności produkcyjnej – umożliwia realizację procesów dla różnych kalibrów, w tym 120 i 155 mm, a w przyszłości także innych, nowoczesnych rozwiązań” – dodaje Marcin Ożóg, Członek Zarządu MESKO S.A.

Projekt 400: kompleksowa modernizacja polskiego przemysłu zbrojeniowego

Inwestycja w Pionkach jest kluczowym elementem Projektu 400, kompleksowego programu modernizacji i rozbudowy zdolności produkcyjnych MESKO S.A. Program ten realizowany jest w zakładach w Pionkach i Skarżysku-Kamiennej i obejmuje szereg działań mających na celu unowocześnienie polskiego przemysłu obronnego. W ramach projektu przewidziano m.in. rozwój technologii produkcji prochów wielobazowych, elementów amunicji wielkokalibrowej i rakiet, rozbudowę infrastruktury magazynowej oraz zwiększenie mocy produkcyjnych amunicji małokalibrowej i komponentów do amunicji artyleryjskiej.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych Projektu 400 wynosi 651,254 mln zł. Z tej kwoty 150 mln zł pochodzi ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych, a 66,7 mln zł to środki własne MESKO S.A. Ta znacząca inwestycja świadczy o priorytetowym traktowaniu przez Polskę kwestii bezpieczeństwa i obronności, a także o dążeniu do uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców kluczowych komponentów zbrojeniowych.

Krzysztof Marwicki, Członek Zarządu MESKO S.A., podkreśla, że

„Zastosowane w WNL technologie automatyki, systemy kontroli jakości i rozwiązania BHP wyznaczają nowe standardy w produkcji amunicji. Już dziś widzimy, że inwestycja przynosi wymierne efekty operacyjne, a osiągnięte wolumeny potwierdzają gotowość zakładu do pracy w pełnym zakresie.”

Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej i całej polskiej gospodarki, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnych technologii i tworzenia nowych miejsc pracy.

Na podstawie komunikatu prasowego Mesko