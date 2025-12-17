Nielegalny hub z bronią i wyproszeni oficerowie SKW. Sejmowa komisja ujawnia kulisy

Posiedzenie sejmowej komisji ds. służb specjalnych, które odbyło się w środę (17 grudnia), dotyczyło kluczowej kwestii bezpieczeństwa transportów wojskowych przechodzących przez terytorium Polski. Jak poinformował Marek Biernacki (PSL-TD), członkowie komisji zapoznali się z informacjami dotyczącymi zarówno transportów do Jasionki, jak i dalszych dostaw na Ukrainę. Szczególną uwagę poświęcono wydarzeniom z połowy roku, kiedy to w Laszkach (woj. podkarpackie) ujawniono nielegalny magazyn uzbrojenia.

Pamiętamy o ujawnionym w połowie roku nielegalnym magazynie uzbrojenia przy granicy z Ukrainą w Laszkach (woj. podkarpackie), dlatego postanowiliśmy dowiedzieć się jak wygląda zabezpieczenie przesyłania wojskowej pomocy, która jest kierowana na Ukrainę – wyjaśnił Biernacki w rozmowie z PAP. Dyskutowano o zabezpieczeniach transportów i składów uzbrojenia z przedstawicielami Komendanta Głównego Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz wiceszefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), Krzysztofem Duszą, a także oficerem odpowiedzialnym za te sprawy w SKW.

W wyniku incydentu w Laszkach, gdzie w hangarze na lotnisku Aeroklubu Jarosławskiego znaleziono składowane bez nadzoru kontenery z bronią i amunicją, podjęto działania mające na celu uszczelnienie systemu. Broń, która okazała się pochodzić od prywatnej firmy ATC HUB, posiadającej koncesję na handel, ale nie na magazynowanie, była składowana w Laszkach od grudnia 2024 roku. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji, a nadzór przejął rzeszowski wydział zamiejscowy departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Marek Biernacki zapewnił, że na podstawie tych nieprawidłowości uszczelniono cały system i teraz wszystko powinno być bezpieczne, choć szczegółów nie mógł ujawnić ze względu na toczące się postępowanie.

Niespodziewane wyproszenie oficerów SKW z Jasionki

Podczas posiedzenia komisji SKW ujawniło zaskakujący incydent, który miał miejsce podczas spotkania prezydenta Polski z żołnierzami w hubie w Jasionce. Okazało się, że oficerowie Służby Kontrwywiadu Wojskowego, którzy chcieli przedstawić prezydentowi informacje na temat stanu bezpieczeństwa obiektu i zabezpieczenia zadań, za które odpowiadają, zostali z tego spotkania wyproszeni.

"Moje zdanie jest takie, że to zaskakujące. Pan prezydent cały czas mówi, że nie ma kontaktu, nie ma informacji od służb. Jak się okazuje, że służby chcą przedstawić takie informacje, to szef tamtejszego inspektoratu SKW i odpowiedzialni za bezpieczeństwo Jasionki inni oficerowie zostają wyproszeni z tego spotkania, z posiedzenia" – skomentował Marek Biernacki.

Skład komisji i dalsze działania

W skład siedmioosobowej komisji ds. służb specjalnych wchodzą: przewodniczący Kazimierz Plocke (KO), jego zastępcy – Zbigniew Konwiński (KO) i Krzysztof Tuduj (Konfederacja), a także członkowie: Waldemar Andzel (PiS), Mirosław Suchoń (Polska 2050) oraz Marek Biernacki (PSL-TD). Od 4 grudnia puste jest siódme miejsce, które wcześniej zajmował Włodzimierz Czarzasty (Lewica), obecnie marszałek Sejmu. Dalsze prace komisji będą miały kluczowe znaczenie dla oceny i ewentualnego usprawnienia systemu bezpieczeństwa transportów wojskowych i infrastruktury krytycznej w Polsce.