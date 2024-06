Pierwszy jeszcze w tym roku. Rheinmetall uzgodnił produkcję pojazdów Lynx na Ukrainie

W zeszłym roku dyrektor Rheinmetall Armin Papperger oznajmił, że firma zamierza produkować na Ukrainie transportery opancerzone Fuchs oraz bojowe wozy piechoty Lynx. Przez pewien czas było na ten temat cicho, jednak teraz doczekaliśmy się pewnych informacji dot. porozumienia w tej sprawie, ponieważ jak powiedział portalowi Handelsblatt minister ds. przemysłu strategicznego Olexander Kamyshin oraz dyrektor generalny Rheinmetall Armin Papperger: „Wyprodukujemy pierwszego Lynxa w tym roku”. Niestety ani minister, ani dyrektor Rheinmetall nie chcieli zdradzić żadnych szczegółów dotyczących lokalizacji, powołując się na kwestie bezpieczeństwa.

Jak powiedział Ołeksandr Kamyszyn, cytowany przez Dumky: „Dlaczego Lynx? To jeden z najnowocześniejszych pojazdów IFV. Dla naszych europejskich partnerów jest to dobra okazja, aby przetestować go w warunkach bojowych i ulepszyć. A nasi żołnierze potrzebują każdego dodatkowego pojazdu, który pomoże im na froncie”. Minister zauważył, że producenci odpowiedzialni za produkt końcowy będą lepiej znać szczegóły sprzętu.

Mimo tego jak zaznacza portal, chociaż produkcja pojazdu Lynx rozpocznie się w tym roku, zakres dalszej produkcji jest nadal niepewny. Ukraina jest uzależniona od wsparcia finansowego ze strony niemieckiego rządu dla dalszej produkcji. Rozmowy te nie zostały jeszcze sfinalizowane, powiedział Kamyshin. Jeśli porozumienie zostanie osiągnięte, „znaczna liczba” transporterów opancerzonych może zostać zbudowana na Ukrainie już w przyszłym roku.

Papperger wyraził za to zaniepokojenie budżetem na projekty obronne na Ukrainie. Dodał, że planowanie budżetu odbywa się z wyprzedzeniem zaledwie 6-12 miesięcy. Zauważył, że przywódcy polityczni krajów powinni zgodzić się na zwiększenie finansowania.

Papperger mówił w zeszłym roku, że po podpisaniu umowy chce, „aby pierwszy pojazd kołowy Fuchs był gotowy na Ukrainie po około sześciu do siedmiu miesiącach - a pierwszy Lynx po dwunastu do 13 miesiącach”. Papperger mówił także, że chce dostarczyć nowe pojazdy na Ukrainę znacznie wcześniej. "Pierwsze dziesięć pojazdów Lynx jest już produkowanych w koprodukcji między nami a Ukrainą tutaj, w Niemczech lub na Węgrzech", mówi szef Rheinmetall w grudniu 2023 roku. "Po fazie rozruchu powinniśmy szybko być w stanie wyprodukować znaczną liczbę tych pojazdów w całości na Ukrainie". Niemiecki rząd zasygnalizował wtedy, że udzieli licencji eksportowej wymaganej do produkcji.

W zeszłym roku Rheinmetall informowała również, że chce stworzyć fabrykę na Ukrainie, w której zamierza budować czołgi. Plan zakłada produkcję 400 czołgów Panther. Jednak jak się wydaje, Rheinmetall zamierza bardziej skupić się na produkcji pojazdów Lynx. Ponieważ jak przekazał niemiecki portal: „Ukraina nie planuje obecnie rozszerzenia współpracy z Rheinmetall o czołgi”. Kamyshin powiedział, że dla Ukrainy ważniejsze są bojowe wozy piechoty.

Jak zważają niemieckie media produkcja Lynxów na Ukrainie oznacza, że ​​w średniej perspektywie może ona zrezygnować z bojowych wozów piechoty produkcji radzieckiej i zaopatrzenia z USA jak Bradley i Niemiec jak Marder.

Pierwszy wspólny zakład Niemiec i Ukrainy

11 czerwca firma zbrojeniowa Rheinmetall i Ukraina otworzyły wspólny zakład naprawy pojazdów opancerzonych na Ukrainie. Według ukraińskiego Ministerstwa Przemysłu Strategicznego, warsztat skupi się na naprawie i konserwacji bojowego wozu piechoty Marder. Zgodnie z przekazanymi informacjami, współpraca obejmuje również nadzór techniczny ze strony niemieckich przedstawicieli oraz dostawy części zamiennych a Ukraińscy specjaliści wykonują większość prac we wspólnym zakładzie.

Otwarcie zakładu przyspieszy remonty pojazdów bojowych i ich powrót na linię frontu, a także umożliwi wytwarzanie nowego sprzętu dla ukraińskiej armii przez producentów z tego kraju.

"Ten projekt, realizowany w ramach dużego programu współpracy z Rheinmetallem, stwarza nowe możliwości dla naszych obrońców, którzy otrzymają sprzęt bojowy po naprawie i konserwacji tak szybko, jak to tylko możliwe" - oznajmił dyrektor generalny Ukroboronpromu Herman Smetanin.

Według niego bardzo ważny jest fakt, że dzieje się to na terytorium Ukrainy. "Nasi zagraniczni partnerzy ufają nam - naszemu profesjonalizmowi i dużemu potencjałowi krajowego przemysłu obronnego" - zaakcentował Smetanin.