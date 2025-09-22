Gotland Sentry. Polsko-szwedzkie ćwiczenia na Bałtyku. Kraje testują błyskawiczną reakcję

Ćwiczenia typu SNEX (Short Notice Exercise) charakteryzują się krótkim czasem uprzedzenia, co oznacza, że zaangażowane w nie siły muszą być gotowe do działania niemal natychmiast. Taka forma szkolenia jest jednym z najbardziej wymagających sprawdzianów faktycznej gotowości bojowej i zdolności do realizacji zadań w nakazanym reżimie czasowym. Brak długiego okresu planowania, duża dynamika działań oraz nacisk na elastyczność dowodzenia i interoperacyjność, to kluczowe elementy SNEX. Jak podkreśla Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych:
„To jedna z najbardziej wymagających form szkolenia wojskowego, weryfikująca faktyczną gotowość bojową.”
Z kolei jak podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, ćwiczenia to:
"Efekt podpisanego 2 września br. porozumienia o współpracy obronnej. Dokument obejmuje wspólne operowanie na Bałtyku oraz rozwój współpracy w dziedzinie technologii obronnych".
Cele ćwiczenia Gotland Sentry
Głównym celem Gotland Sentry (GOSE) jest zademonstrowanie zdolności polskich oraz szwedzkich sił zbrojnych do szybkiego przemieszczenia wydzielonych komponentów drogą powietrzną, morską i lądową. Oprócz tego, manewry mają na celu:
- Doskonalenie procedur obrony kolektywnej.
- Rozwijanie interoperacyjności między siłami zbrojnymi Polski i Szwecji.
- Wzmacnianie zdolności dowodzenia w środowisku międzynarodowym.
- Pogłębioną analizę wyzwań bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.
Bałtyk w centrum uwagi: Strategiczne znaczenie regionu
Morze Bałtyckie jest obecnie jednym z najbardziej newralgicznych rejonów Europy, a jego znaczenie strategiczne w obecnym środowisku bezpieczeństwa nabiera kluczowego znaczenia. Wzrost napięć geopolitycznych sprawia, że kraje bałtyckie oraz państwa ościenne, takie jak Polska i Szwecja, intensyfikują swoje działania na rzecz regionalnej architektury bezpieczeństwa. Ćwiczenia GOSE są bezpośrednią odpowiedzią na te wyzwania, stanowiąc wyraźny sygnał odstraszania i gotowości do wspólnej obrony.
Wzmacnianie partnerstwa: Porozumienie obronne Polska-Szwecja
Gotland Sentry to pierwsze ćwiczenie SNEX prowadzone w formie bilateralnej po podpisaniu 2 września br. porozumienia o współpracy obronnej między Polską i Szwecją. Dokument ten otwiera nowe możliwości w zakresie wspólnych operacji na Bałtyku oraz rozwoju technologii obronnych. Jak zaznaczono w depeszy PAP, „Dzięki GOSE Polska i Szwecja nie tylko wzmacniają wzajemne relacje wojskowe, ale także wysyłają czytelny sygnał odstraszania i gotowości do wspólnej obrony w ramach regionalnej architektury bezpieczeństwa.” To porozumienie stanowi solidną podstawę do dalszej integracji i wzmocnienia potencjału obronnego obu państw. Szczególną rolę odgrywa tu Szwecja, która jako jeden z najmłodszych członków NATO, w imponującym tempie integruje się z sojuszniczym systemem bezpieczeństwa.