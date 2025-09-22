Gotland Sentry. Polsko-szwedzkie ćwiczenia na Bałtyku. Kraje testują błyskawiczną reakcję

Ćwiczenia typu SNEX (Short Notice Exercise) charakteryzują się krótkim czasem uprzedzenia, co oznacza, że zaangażowane w nie siły muszą być gotowe do działania niemal natychmiast. Taka forma szkolenia jest jednym z najbardziej wymagających sprawdzianów faktycznej gotowości bojowej i zdolności do realizacji zadań w nakazanym reżimie czasowym. Brak długiego okresu planowania, duża dynamika działań oraz nacisk na elastyczność dowodzenia i interoperacyjność, to kluczowe elementy SNEX. Jak podkreśla Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych:

„To jedna z najbardziej wymagających form szkolenia wojskowego, weryfikująca faktyczną gotowość bojową.”

Polska i Szwecja ramię w ramię dla bezpieczeństwa Bałtyku! Trwa pierwsze w historii bilateralne ćwiczenie typu SNEX – Gotland Sentry (Gotlandzka Straż). To sprawdzian możliwości i przygotowania naszych wojsk oraz jasny sygnał gotowości do skutecznej obrony i odstraszania.

Z kolei jak podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, ćwiczenia to:

"Efekt podpisanego 2 września br. porozumienia o współpracy obronnej. Dokument obejmuje wspólne operowanie na Bałtyku oraz rozwój współpracy w dziedzinie technologii obronnych".

Polska i Szwecja razem dla bezpieczeństwa Bałtyku. Rozpoczynamy ćwiczenie SNEX Gotland Sentry – pierwsze w historii tego typu wspólne działania Polski i Szwecji. To efekt podpisanego 2 września br. porozumienia o współpracy obronnej. Dokument obejmuje wspólne operowanie na Bałtyku oraz rozwój współpracy w dziedzinie technologii obronnych.

Cele ćwiczenia Gotland Sentry

Głównym celem Gotland Sentry (GOSE) jest zademonstrowanie zdolności polskich oraz szwedzkich sił zbrojnych do szybkiego przemieszczenia wydzielonych komponentów drogą powietrzną, morską i lądową. Oprócz tego, manewry mają na celu:

Doskonalenie procedur obrony kolektywnej.

Rozwijanie interoperacyjności między siłami zbrojnymi Polski i Szwecji.

Wzmacnianie zdolności dowodzenia w środowisku międzynarodowym.

Pogłębioną analizę wyzwań bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.

Bałtyk w centrum uwagi: Strategiczne znaczenie regionu

Morze Bałtyckie jest obecnie jednym z najbardziej newralgicznych rejonów Europy, a jego znaczenie strategiczne w obecnym środowisku bezpieczeństwa nabiera kluczowego znaczenia. Wzrost napięć geopolitycznych sprawia, że kraje bałtyckie oraz państwa ościenne, takie jak Polska i Szwecja, intensyfikują swoje działania na rzecz regionalnej architektury bezpieczeństwa. Ćwiczenia GOSE są bezpośrednią odpowiedzią na te wyzwania, stanowiąc wyraźny sygnał odstraszania i gotowości do wspólnej obrony.

Wzmacnianie partnerstwa: Porozumienie obronne Polska-Szwecja

Gotland Sentry to pierwsze ćwiczenie SNEX prowadzone w formie bilateralnej po podpisaniu 2 września br. porozumienia o współpracy obronnej między Polską i Szwecją. Dokument ten otwiera nowe możliwości w zakresie wspólnych operacji na Bałtyku oraz rozwoju technologii obronnych. Jak zaznaczono w depeszy PAP, „Dzięki GOSE Polska i Szwecja nie tylko wzmacniają wzajemne relacje wojskowe, ale także wysyłają czytelny sygnał odstraszania i gotowości do wspólnej obrony w ramach regionalnej architektury bezpieczeństwa.” To porozumienie stanowi solidną podstawę do dalszej integracji i wzmocnienia potencjału obronnego obu państw. Szczególną rolę odgrywa tu Szwecja, która jako jeden z najmłodszych członków NATO, w imponującym tempie integruje się z sojuszniczym systemem bezpieczeństwa.

ŻELAZNY OBROŃCA-25 – Bałtyk pod wspólną ochroną – Polska i Szwecja gotowe do działania. Gotland Sentry (GOSE) – pierwsze bilateralne ćwiczenie typu SNEX (Short Notice Exercise). Bez długich przygotowań, w trybie natychmiastowej reakcji – Polska i Szwecja.