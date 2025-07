Kmdr Bartłomiej Pączek: Bałtyk akwenem o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państw NATO

Podczas rozmowy z Portalem Obronnym kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek, prof. AMW, Prorektor ds. Nauki, Akademii Marynarki Wojennej odniósł się do największych wyzwań, przed którymi obecnie stoi Bałtyk.

„Bałtyk dzisiaj stał się akwenem o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państw regionu, państw zrzeszonych w Sojuszu Północnoatlantyckim. Często mówi się o tym regionie, szczególnie po wstąpieniu Szwecji i Finlandii do NATO, że Bałtyk stał się tzw. jeziorem bądź morzem wewnętrznym NATO. Dzisiaj zdecydowanie obaliliśmy takie pojęcie. Nie można mówić o tym, że Bałtyk, mimo tego, że otoczony jest - prócz Rosji - przez państwa będące członkami Sojuszu, stał się morzem wewnętrznym. Wolność żeglugi gwarantowana prawem międzynarodowym sprawia, że aktywność innych flot, szczególnie Floty Bałtyckiej, stała się dla nas istotna z punktu widzenia działań o charakterze sabotażowym czy działań o charakterze zagrożeń hybrydowych. I to one dzisiaj stanowią największe wyzwanie dla Polski i dla środowiska międzynarodowego w zakresie monitorowania tego typu zjawisk, ale przede wszystkim, co chyba najważniejsze, im zapobieganie i przeciwdziałanie eskalacji tego typu, tego typu zdarzeń. A niestety praktyka wskazuje, że liczba zdarzeń o charakterze sabotażowym, których doświadczamy na Bałtyku, stale rośnie. Oczywiście metodą na przeciwdziałanie eskalacji tego typu zagrożeń jest odstraszanie przeciwnika. Pokazanie, że posiadamy siły, środki i posiadamy zasoby, które gwarantują nam utrzymanie kontroli tego akwenu albo co najmniej - w nomenklaturze sztuki operacyjnej - odmowy korzystania z tego akwenu przez przeciwnika” - powiedział kmdr Bartłomiej Pączek.

„Mieliśmy dzisiaj w panelu przedstawicieli, chociażby dowództwa sojuszniczego CTF Baltic w osobie pana admirała Niecia, mieliśmy przedstawicieli Dowództwa Operacyjnego w osobie samego Dowódcy Operacyjnego, mieliśmy dowódcę komponentu morskiego. Wszyscy podkreślili, że jedyną drogą do utrzymania pożądanego poziomu bezpieczeństwa na Bałtyku jest szeroko zakrojona współpraca międzynarodowa nie tylko między państwami Unii Europejskiej, ale przede wszystkim członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego” - dodał.