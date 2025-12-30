100 lat Fabryki Broni „Łucznik” - Radom. Jubileusz, rekordowe kontrakty i nowa strategia rozwoju

Jubileuszowy rok rozpoczął się od inauguracji kampanii promującej 100-lecie Fabryki Broni. W styczniu zaprezentowano jubileuszowe logo, elementy identyfikacji wizualnej w przestrzeni miejskiej oraz kalendarium wydarzeń zaplanowanych na cały rok. Działania te konsekwentnie budowały świadomość znaczenia Fabryki Broni dla Radomia oraz bezpieczeństwa państwa.

- Rok jubileuszowy był dla nas momentem szczególnym – czasem refleksji nad stuletnią historią Fabryki Broni, ale przede wszystkim okresem bardzo intensywnej pracy i odpowiedzialnych decyzji na przyszłość. To był rok, w którym tradycja spotkała się z nowoczesnością, a jubileusz stał się impulsem do dalszego rozwoju Spółki - podkreśla Seweryn Figurski, Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.

Wielka gala jubileuszowa, piknik, koncert i...

W kolejnych miesiącach realizowano następne etapy obchodów jubileuszowych. W kwietniu na jednej z głównych ulic Radomia odsłonięto odlew flagowego produktu Fabryki Broni - karabinka MSBS GROT, który stał się symbolicznym akcentem jubileuszu w przestrzeni miejskiej. Powstał w ramach akcji „Symbole Radomia”. W maju na budynku teatru pojawiła się zaś instalacja promująca 100-lecie zakładu.

Kulminacja jubileuszu nastąpiła w czerwcu. W tym czasie otwarto wystawę „100 lat Fabryki Broni”, zorganizowano uroczystą Galę Jubileuszową, piknik dla mieszkańców połączony z koncertem gwiazd oraz Bieg 100-lecia Fabryki Broni. Wydarzenia te połączyły historię zakładu z integracją lokalnej społeczności i świętowaniem wspólnego dziedzictwa.

- Zależało nam, aby jubileusz Fabryki Broni nie był zamkniętym wydarzeniem branżowym, lecz prawdziwym świętem miasta i jego mieszkańców. Fabryka Broni od stu lat jest częścią Radomia i chcieliśmy tę więź wyraźnie podkreślić poprzez wydarzenia otwarte, angażujące i integrujące lokalną społeczność - mówi Daniel Wilk, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

W ramach obchodów jubileuszowych odbyły się również zawody strzeleckie „Diament Precyzji - 100 lat celności”, które zgromadziły miłośników strzelectwa i środowisko branżowe. Wydarzenie podkreśliło sportowy i integracyjny charakter działalności Fabryki Broni oraz jej wieloletnie związki ze środowiskiem strzeleckim.

Istotnym elementem jubileuszowej komunikacji była także premiera wyjątkowej animacji prezentującej 100-letnią historię Fabryki Broni, jej rozwój oraz znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Nowoczesna forma przekazu spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców.

Rodzimy rynek cywilny cieszył się także jubileuszową, limitowaną reedycją pistoletu VIS wz. 35, która została błyskawicznie wyprzedana. Produkt, oferowany wraz z eleganckim, kolekcjonerskim opakowaniem, był szczególnie atrakcyjny dla pasjonatów broni, zwłaszcza historycznej.

Aktywność sprzedażowa

Rok 2025 był jednocześnie okresem aktywności handlowej. W lutym Fabryka Broni podpisała umowę na dostawę 250 karabinków MSBS GROT C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm dla Straży Granicznej, potwierdzając zaufanie służb państwowych do radomskich konstrukcji.

Równolegle rozwijano ofertę dla rynku cywilnego. Do sprzedaży trafiły m.in. karabinki GROT S16 FB-M1, karabin samopowtarzalny MSBS GROT .308 S20, a także ponownie dostępne modele BERYL S762 oraz Mini Beryl S223. Jesienią ofertę uzupełniły kolejne wersje MSBS GROT .308 (S16 i S20).

W 2025 roku na rynek trafiły również długo wyczekiwane zestawy konwersyjne do MSBS GROT 10” i 16”, umożliwiające użytkownikom przejście z klasycznego karabinka do Bullpup`a. Rozwiązanie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem użytkowników.

Rok jubileuszowy przyniósł także istotne premiery produktowe. Modułowy Pistolet Samopowtarzalny MPS oficjalnie zadebiutował na rynku i był szeroko prezentowany podczas wydarzeń branżowych. Udostępniony do sprzedaży, rozszedł się bardzo szybko wśród cywilnych użytkowników broni.

- Konsekwentnie rozwijamy ofertę produktową, odpowiadając zarówno na potrzeby służb mundurowych, jak i rynku cywilnego. Rok jubileuszowy pokazał, że nasze konstrukcje cieszą się dużym zainteresowaniem i zaufaniem klientów, co jest dla nas najlepszym potwierdzeniem słuszności obranej strategii - Jakub Czułba, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.

Ekspansja i promocja - targi zagraniczne

Istotnym elementem 2025 roku była intensywna obecność Fabryki Broni „Łucznik” – Radom na najważniejszych międzynarodowych targach branżowych. Spółka prezentowała swoją ofertę oraz stuletnią historię i tradycję podczas wydarzeń o globalnym znaczeniu, takich jak SHOT Show w Las Vegas, Indo Defence 2025 Expo & Forum w Dżakarcie, DSEI Japan oraz targi Defence and Security Equipment International (DSEI) w Londynie. Fabryka Broni uczestniczyła w tych wydarzeniach we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, prezentując m.in. karabinki z rodziny MSBS GROT, karabinki BERYL, pistolety VIS 100 i VIS 100 M1 oraz Modułowy Pistolet Samopowtarzalny MPS.

Obecność na międzynarodowych targach była okazją do promocji polskiej „zbrojeniówki”, nawiązywania relacji z przedstawicielami sił zbrojnych, administracji rządowej i partnerami biznesowymi z całego świata oraz potwierdzeniem rosnącej roli eksportu w strategii rozwoju Spółki.

Ważni goście w Fabryce Broni

W 2025 roku Fabryka Broni „Łucznik” - Radom była również miejscem licznych wizyt delegacji krajowych i zagranicznych, potwierdzających rosnące znaczenie Spółki na arenie międzynarodowej oraz jej kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. Zakład gościł m.in. delegacje Sił Zbrojnych Królestwa Arabii Saudyjskiej, Wojskowy Korpus Dyplomatyczny akredytowany w Polsce, ambasadorów państw bałtyckich, uczestników prestiżowego szkolenia SERA’36, przedstawicieli środowiska akademickiego, w tym Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Sztuki Wojennej, a także parlamentarzystów - z Sejmową Komisją Obrony Narodowej.

Goście Spółki zapoznawali się z nowoczesnym parkiem maszynowym, procesami produkcyjnymi oraz portfolio zakładu, w szczególności z karabinkami MSBS GROT, pistoletami VIS i Modułowym Pistoletem Samopowtarzalnym MPS, a także mieli możliwość ich praktycznego przetestowania na strzelnicy. Wizyty te były okazją do merytorycznych rozmów na temat rozwoju przemysłu obronnego, modernizacji sił zbrojnych, współpracy międzynarodowej oraz dalszego wzmacniania potencjału obronnego Polski i jej partnerów.

GROTowisko - nowe doświadczenia i pomysły

W jubileuszowym roku nie zabrakło również wydarzeń skierowanych bezpośrednio do użytkowników broni. Kolejna edycja Grotowiska – wydarzenia organizowanego przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej we współpracy z Fabryką Broni – zgromadziła pasjonatów strzelectwa, instruktorów oraz przedstawicieli środowiska branżowego, a przede wszystkim żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Uczestnicy mieli możliwość praktycznego testowania karabinków z rodziny MSBS GROT oraz bezpośrednich rozmów z konstruktorami i specjalistami Fabryki Broni. Grotowisko 2025 po raz kolejny potwierdziło znaczenie dialogu z użytkownikami i rolę doświadczeń strzeleckich w dalszym rozwoju produktów Spółki.

Dialog z użytkownikami

W 2025 roku Fabryka Broni „Łucznik” - Radom aktywnie uczestniczyła w kluczowych wydarzeniach branżowych, eksperckich i środowiskowych w kraju. Spółka była obecna m.in. na Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego 2025, konferencji „Fundamenty bezpieczeństwa 2025/2026”, wydarzeniach branżowych i strzeleckich, takich jak GUN BAZAR, międzynarodowe zawody „Łupkowskie Strzelby” czy zawody „Snajper 2025” w Biedrusku, a także w inicjatywach skierowanych do służb mundurowych i partnerów handlowych.

Fabryka Broni prezentowała swoje produkty, w tym karabinki MSBS GROT, pistolety VIS oraz Modułowy Pistolet Samopowtarzalny MPS, prowadząc dialog z użytkownikami końcowymi, decydentami oraz środowiskiem eksperckim. Ważnym elementem tej aktywności był również udział w targach pracy, umożliwiający bezpośrednie spotkania z młodymi specjalistami zainteresowanymi karierą w sektorze obronnym. Działania te potwierdziły zaangażowanie Spółki w rozwój krajowego przemysłu obronnego, budowę relacji oraz wzmacnianie potencjału bezpieczeństwa państwa.

DEFENDER dla Fabryki Broni

Fabryka Broni zaprezentowała po raz kolejny swoją ofertę podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2025, gdzie obok nowoczesnych konstrukcji z rodziny MSBS GROT oraz Modułowego Pistoletu Samopowtarzalnego pokazano także broń historyczną, podkreślając ciągłość stuletniej tradycji zakładu.

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Fabryka Broni została uhonorowana prestiżową nagrodą DEFENDER za system karabinków standardowych MSBS GROT w układzie klasycznym i bezkolbowym (bullpup) z podwieszanym granatnikiem modułowym.

Nagroda DEFENDER to jedno z najważniejszych wyróżnień polskiego przemysłu obronnego, przyznawane podczas MSPO w Kielcach. Otrzymują ją produkty i rozwiązania o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, które wyróżniają się innowacyjnością, nowoczesnością oraz możliwością wprowadzenia w Siłach Zbrojnych i innych formacjach. Laureatów wybiera Rada Programowa złożona z przedstawicieli wojska, nauki i branży obronnej, doceniając m.in. sprzęt wojskowy, systemy uzbrojenia, technologie czy rozwiązania IT i logistyczne.

DEFENDER to nie jedyna nagroda, którą otrzymała Spółka podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wraz z konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną została wyróżniona w kategorii „Innowacyjny Produkt” - nagrodą klasy I za 5,56 mm karabinek standardowy MSBS GROT z podwieszanym granatnikiem kalibru 40 mm oraz w kategorii „Innowacyjna Firma”, w konkursie Lider Bezpieczeństwa.

Podczas tegorocznych targów MSPO, 2 września 2025 r., została także podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Fabryką Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. na dostawę dodatkowych 5,56 mm karabinków MSBS GROT. Umowa o wartości 307 mln zł obejmuje 23 tys. kompletów broni, które trafią do Sił Zbrojnych RP w latach 2027–2028. Jest to realizacja opcji przewidzianej w umowie zawartej z Agencją Uzbrojenia 19 grudnia 2024 r.

Inwestycje i rozwój

Zwieńczeniem jubileuszowego roku było otwarcie nowej hali produkcyjnej. Dzięki tej inwestycji moce produkcyjne Fabryki Broni wzrosną do około 80 tysięcy sztuk broni rocznie od 2026 r., co jest zgodne z aktualnymi i prognozowanymi potrzebami Ministerstwa Obrony Narodowej.

Nowy obiekt, o łącznej powierzchni użytkowej 3513,53 m² i kubaturze ponad 21 tys. m³, powstał z myślą o zwiększeniu możliwości produkcyjnych i magazynowych oraz stworzeniu komfortowych przestrzeni administracyjnych i socjalnych. Wartość inwestycji wyniosła ponad 31 mln zł brutto. W nowo otwartej hali zastosowano rozwiązania, które mają umożliwić dalszą automatyzację i robotyzację procesów, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo pracy i komfort pracowników.

Rozbudowa infrastruktury stanowi kluczowy element długofalowej strategii rozwoju Spółki, ukierunkowanej na zwiększenie wydajności, bezpieczeństwo dostaw oraz gotowość do realizacji kolejnych kontraktów krajowych i zagranicznych. W 2025 roku Fabryka Broni zacieśniła także współpracę z ekspertami w obszarze innowacji i nowoczesnych technologii.

Istotnym sukcesem 2025 roku było uzyskanie certyfikatu Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), który dopuścił karabinek MSBS GROT Pistol z trzema wariantami luf - 10,5”, 13” oraz 14,5” do sprzedaży na cywilnym rynku Stanów Zjednoczonych. Karabinki będą dostępne za pośrednictwem amerykańskiego dystrybutora Arms of America.

Rok 2025 zapisał się w historii Fabryki Broni „Łucznik” – Radom jako czas jubileuszu, dynamicznego rozwoju, ważnych inwestycji, międzynarodowej ekspansji i odpowiedzialnych działań społecznych. Był to rok, który nie tylko podsumował 100 lat działalności zakładu, lecz także jasno wyznaczył kierunki jego dalszego rozwoju.

Strategia Fabryki Broni na lata 2026–2035

Zamykając jubileuszowy rok, Fabryka Broni „Łucznik” - Radom przyjęła nową Strategię rozwoju na lata 2026–2035, wyznaczającą kierunki dalszego, długofalowego wzrostu Spółki. Dokument stanowi odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania bezpieczeństwa, rosnące potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wzmacnianie pozycji eksportowej polskiego przemysłu obronnego.

Strategia zakłada dalszy rozwój i dywersyfikację oferty produktowej, inwestycje w nowoczesne technologie, automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, a także konsekwentne zwiększanie mocy wytwórczych. Istotnym jej elementem jest również intensyfikacja działań eksportowych, umacnianie relacji z partnerami zagranicznymi oraz rozwój współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Nowa strategia kładzie także duży nacisk na dialog z użytkownikami końcowymi, rozwój kompetencji pracowników oraz odpowiedzialne zarządzanie, łączące stuletnią tradycję Fabryki Broni z nowoczesnym podejściem do innowacyjności i bezpieczeństwa. Przyjęte założenia mają zapewnić Spółce stabilny rozwój w kolejnej dekadzie oraz wzmocnić jej rolę jako jednego z filarów krajowego systemu obronnego.

- Rok 2025 był dla Fabryki Broni „Łucznik” – Radom czasem wyjątkowym. Jubileusz 100-lecia stał się dla nas nie tylko okazją do podsumowania bogatej historii, ale przede wszystkim impulsem do dalszego, dynamicznego rozwoju. Minione miesiące przyniosły intensywną aktywność handlową, premiery produktowe, obecność na kluczowych wydarzeniach branżowych w kraju i za granicą oraz realizację istotnych inwestycji zwiększających nasze moce produkcyjne. Wszystkie te działania potwierdziły silną pozycję Fabryki Broni jako jednego z filarów polskiego przemysłu obronnego i wyznaczyły kierunki dalszego rozwoju Spółki, ukierunkowanego na innowacyjność, eksport oraz wzmacnianie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej – podkreśla Seweryn Figurski, Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

Na podstawie informacji prasowej Fabryki Broni „Łucznik” - Radom.