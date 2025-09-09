Szwecja wybiera polskie Pioruny. Mesko z kontraktem na miliardy koron

Szwecja, dążąc do modernizacji swojej obrony przeciwlotniczej, zdecydowała się na zakup przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun od polskiej firmy MESKO S.A., będącej częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jak wynika z komunikatu szwedzkiego Ministerstwa Obrony, wartość kontraktu wynosi około 3 miliardy koron szwedzkich (320 mln USD/1,16 mld PLN).

„W krótkim czasie nabyliśmy system uzbrojenia, który jest nowy dla Sił Zbrojnych i który znacznie wzmocni zdolności obrony powietrznej w naszych oddziałach,” powiedział Christer Mellgren, kierownik projektu FMV (Försvarets Materielverk – Szwedzka Agencja Zaopatrzenia Sił Zbrojnych).

Droga do kontraktu

Pierwsze sygnały pojawiły się już w marcu 2025 roku, kiedy to podpisano list intencyjny między stronami. Kolejne miesiące upłynęły na intensywnych negocjacjach, które zaowocowały złożeniem wstępnego zamówienia w czerwcu. Kulminacją tych działań było podpisanie finalnej umowy we wrześniu podczas targów obronnych DSEI w Londynie. Dostawy systemów Piorun zakończą się w 2027 roku. W komunikacie podanymi przez FMV, a który nie wspomina Mesko podano, że dostawy systemu Piorun mają rozpocząć się już na początku 2026 roku. FMV napisał także o wcześniejszym zamówieniu wstępnej partii Piorunów w lipcu 2025 roku, może chodzi o partię wdrożeniową.

Piorun, jako system łatwy w obsłudze i przenoszeniu, zostanie wdrożony do różnych jednostek szwedzkiej armii. Dzięki temu Szwecja zyska zdolność do zwalczania celów powietrznych, takich jak śmigłowce, samoloty, drony czy pociski manewrujące, na odległości od 400 metrów do 6,5 kilometra oraz na wysokości od 10 do 4000 metrów.

Jak podkreśla Renata Gruszczyńska, prezes zarządu MESKO S.A., „PIORUN jest przykładem produktu, który łączy innowacyjność, niezawodność i doświadczenie wyniesione z realnego pola walki”. Dodaje również, że umowa ta:

"To efekt pracy zespołów inżynierów i specjalistów, którzy od lat budują pozycję MESKO na rynku międzynarodowym. Dzisiejsza umowa potwierdza, że spółka skutecznie rozwija się jako część Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wnosi realny wkład w bezpieczeństwo państw sojuszniczych. To także ważny dowód skuteczności obecnego zarządu MESKO oraz efekt wsparcia rządu Rzeczypospolitej dla rozwoju krajowego przemysłu obronnego"

Globalny sukces Pioruna

Szwecja nie jest pierwszym krajem, który docenił możliwości Pioruna. System znajduje się na wyposażeniu sił zbrojnych kilku państw, w tym:

Polski , gdzie jest podstawą obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu;

, gdzie jest podstawą obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu; Norwegii , która zakupiła Pioruny w 2022 roku i przeprowadziła pierwsze strzelania w 2024 roku w regionie Finnmark;

, która zakupiła Pioruny w 2022 roku i przeprowadziła pierwsze strzelania w 2024 roku w regionie Finnmark; Estonii , która w 2022 roku nabyła 100 wyrzutni i 300 pocisków, z dostawami realizowanymi do 2026 roku;

, która w 2022 roku nabyła 100 wyrzutni i 300 pocisków, z dostawami realizowanymi do 2026 roku; Łotwy , która zakupiła system w ramach wspólnego zamówienia z Polską, Litwą i Norwegią w 2023 roku;

, która zakupiła system w ramach wspólnego zamówienia z Polską, Litwą i Norwegią w 2023 roku; Ukrainy , gdzie Pioruny sprawdziły się w walce z rosyjskimi celami powietrznymi od 2022 roku;

, gdzie Pioruny sprawdziły się w walce z rosyjskimi celami powietrznymi od 2022 roku; Stanów Zjednoczonych , które zakupiły system do testów w 2022 roku;

, które zakupiły system do testów w 2022 roku; Słowacji , z dostawami 36 zestawów w 2023 roku;

, z dostawami 36 zestawów w 2023 roku; Gruzji , która stała się użytkownikiem w 2024 roku;

, która stała się użytkownikiem w 2024 roku; Mołdawii, która również dołączyła do grona odbiorców w 2024 roku.

Ponadto Belgia dołączyła do grona państw, które doceniły skuteczność przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. 29 lipca belgijski minister obrony potwierdził zakup 40 zestawów rakietowych polskiej produkcji. System prezentowano także w Tajlandii.

Czym jest Piorun?

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun to nowoczesny system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, będący głęboką modernizacją zestawu Grom. Opracowany przez MESKO S.A. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną i CRW Telesystem-Mesko, Piorun wyróżnia się zaawansowanym systemem naprowadzania na podczerwień, odpornym na zakłócenia. Wyposażony w czujnik zbliżeniowy oraz celowniki dzienne i termowizyjne, umożliwia skuteczne działanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Rakieta o masie 10,5 kg osiąga prędkość do 660 m/s i jest zdolna do zwalczania celów poruszających się z prędkością do 400 m/s na kursie spotkaniowym. System został przetestowany w warunkach bojowych, m.in. na Ukrainie, gdzie z powodzeniem niszczył rosyjskie samoloty, śmigłowce i drony.

MESKO S.A. kontynuuje rozwój systemu, pracując nad wersją Piorun NG, która oferuje większy zasięg i ulepszoną głowicę naprowadzającą, oraz nad zestawem Grzmot o zasięgu do 12 km. Dzięki takim kontraktom, jak ten ze Szwecją, polska firma może inwestować w nowe technologie i zwiększać moce produkcyjne.