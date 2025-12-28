Wicher hula po hali kadłubowej. W kwietniu nadciągnie Huragan

Mówiono, że po hali gdyńskiej stoczni hula wiatr. Dziś hula tam Wicher – pierwsza z trzech fregat budowanych w ramach programu Miecznik. Rok 2025 to dla PGZ Stoczni Wojennej i całego Konsorcjum PGZ-MIECZNIK okres intensywnej pracy, której efekty stają się coraz bardziej widoczne. Budowa okrętu Wicher weszła w kluczowy etap, a monumentalny kadłub, uwieczniony na najnowszych materiałach, zwiastuje nową erę dla Marynarki Wojennej RP.

Program Miecznik to bezprecedensowe przedsięwzięcie w historii polskiego przemysłu stoczniowego po 1989 roku. Jego celem jest dostarczenie Marynarce Wojennej RP trzech nowoczesnych, wielozadaniowych fregat, które radykalnie zwiększą potencjał bojowy polskiej floty. Projekt bazuje na sprawdzonej i cenionej platformie Arrowhead 140 (AH140), dostarczonej przez brytyjskiego partnera strategicznego, firmę Babcock.

Budowa okrętu Wicher rośnie w oczach: od blach po scalony kadłub

Prace nad pierwszą jednostką, przyszłym ORP Wicher, postępują zgodnie z ambitnym harmonogramem. Symboliczne palenie blach, które zainaugurowało budowę w sierpniu 2023 roku, oraz położenie stępki w styczniu 2024 roku, były jedynie preludium do tego, co dzieje się w Gdyni obecnie.

W 2025 roku PGZ Stocznia Wojenna skupiła się na prefabrykacji i montażu kolejnych bloków kadłuba. Najnowsze materiały filmowe, wykonane przy użyciu drona, doskonale obrazują skalę przedsięwzięcia. Widoczny na nich kadłub, choć wciąż składający się z dwóch dużych, oddzielnych sekcji, jest już na ostatniej prostej przed jednym z najważniejszych kamieni milowych – operacją scalenia. Połączenie tych dwóch części w jeden monolityczny kadłub będzie technicznym i logistycznym majstersztykiem, który ostatecznie nada Wichrowi jego finalny kształt.

Co dalej? Nadciągają Burza i Huragan, a stocznia nie zwalnia tempa

Zakończenie prac nad kadłubem Wichra to dopiero początek kolejnego, równie wymagającego etapu. Po zwodowaniu, zaplanowanym na 2026 rok, okręt zostanie poddany intensywnym pracom wyposażeniowym. To właśnie wtedy na jego pokładzie instalowane będą zaawansowane systemy uzbrojenia, radary, sensory oraz systemy zarządzania walką. Następnie jednostkę czekają próby portowe i morskie, które zweryfikują działanie wszystkich mechanizmów i systemów przed oficjalnym przekazaniem Marynarce Wojennej.

Jednak PGZ Stocznia Wojenna pracuje wielotorowo. Mijający rok 2025 był pełen wyzwań, a nadchodzący 2026 zapowiada się jeszcze bardziej intensywnie. Już w lutym stocznię czeka kolejne historyczne wydarzenie – położenie stępki pod okręt ratowniczy w ramach programu Ratownik. To dowód na rosnące kompetencje i zdolności produkcyjne zakładu.

Co więcej, horyzont jest już wyraźnie zarysowany dla kolejnych jednostek z serii Miecznik. Zgodnie z zapowiedziami, w kwietniu 2026 roku ma rozpocząć się budowa drugiej fregaty – przyszłego ORP Burza, a w dalszej kolejności stocznia przystąpi do prac nad trzecim okrętem, ORP Huragan.

Znaczenie fregat typu Miecznik dla bezpieczeństwa Polski

Nowe fregaty to skok jakościowy dla Marynarki Wojennej RP. Zastąpią one wysłużone fregaty ORP Gen. K. Pułaski i ORP Gen. T. Kościuszko, które zostały przekazane Polsce przez Stany Zjednoczone na początku XXI wieku i wprowadzą polską flotę do zupełnie nowej ligi technologicznej.

Nowe okręty będą stanowić trzon polskiej floty, zdolny do realizacji szerokiego spektrum zadań na Bałtyku i w ramach misji sojuszniczych NATO. Zapewnią one Marynarce Wojennej RP nowoczesne platformy z zaawansowanymi możliwościami w zakresie obrony przeciwlotniczej oraz zwalczania zagrożeń podwodnych i nawodnych.

Fregaty wielozadaniowe typu Miecznik będą imponującymi jednostkami o wyporności około 7000 ton i długości blisko 140 metrów. Ich wyposażenie obejmie nowoczesne systemy wykrywania, śledzenia i zwalczania celów powietrznych, nawodnych oraz podwodnych. Załoga każdej fregaty będzie liczyć 120 osób, z możliwością przyjęcia dodatkowych 60 członków personelu.

Każda z fregat będzie zdolna do operowania przez kilkadziesiąt dni bez konieczności uzupełniania zapasów, co zapewni Marynarce Wojennej RP zdolność do prowadzenia długotrwałych misji zarówno na Bałtyku, jak i poza nim, w ramach przedsięwzięć narodowych i sojuszniczych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Szczegółowy harmonogram i parametry techniczne fregatPo uroczystości położenia stępki pod ORP Burzę, goście mieli okazję zwiedzić Halę Kadłubową, gdzie trwają intensywne prace nad pierwszą fregatą – przyszłym ORP Wichrem.

Nowe fregaty to jednostki oparte na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, który został dostosowany do specyficznych wymagań Marynarki Wojennej RP. Będą to największe okręty zbudowane w polskich stoczniach od czasów II wojny światowej.

Podstawowe parametry fregat typu Miecznik to:

Długość całkowita – ok. 138 m

Szerokość maksymalna – ok. 20 m

Wyporność maks. (łącznie z wyposażeniem dodatkowym i poszyciem) – ok. 7 tys. t

Zasięg – ok. 8 tys. mil morskich

Prędkość maks. – 28 węzłów

Napęd – 4 silniki tłokowe wysokoprężne w układzie CODAD

Załoga – 120 osób + ok. 60 osób dodatkowego personelu

Sercem okrętów będzie Zintegrowany System Walki (ZSW) TACTICOS dostarczony przez firmę Thales. Będzie on zarządzał sensorami i efektorami, tworząc spójny i śmiertelnie skuteczny system bojowy. W skład uzbrojenia i wyposażenia wejdą m.in.:

System obrony przeciwlotniczej Sea Ceptor firmy MBDA z rakietami CAMM i CAMM-ER, umieszczony w pionowych wyrzutniach VLS Mk-41.

Armata główna OTO Melara Super Rapid Strales 76 mm zdolna do zwalczania celów nawodnych, powietrznych i rakietowych.

Polskie armaty OSU-35K kalibru 35 mm do obrony bezpośredniej.

Pociski przeciwokrętowe NSM (Naval Strike Missile), które zastąpiły pierwotnie planowane rakiety RBS-15.

Dwie potrójne wyrzutnie torped do zwalczania okrętów podwodnych.

Nowoczesne radary Sea Master 410 i NS58 oraz sonary podkilowe Blue Hunter i holowane Captas-2.

Systemy walki radioelektronicznej (WRE) i łączności dostarczone przez firmę Rohde & Schwarz.

