Polskie Fregaty nabierają kształtów. Kiedy ORP "Wicher" wypłynie na Bałtyk?

Program Miecznik to ambitny projekt, który zakłada budowę trzech zaawansowanych fregat wielozadaniowych. Te nowoczesne jednostki mają stać się trzonem polskiej floty, znacząco zwiększając jej zdolności obronne. Obecnie trwają intensywne prace nad budową pierwszej fregaty, przyszłego ORP "Wicher", którego wejście do służby planowane jest na rok 2028.

Jan Grabowski, wiceprezes PGZ odpowiedzialny za kwestie morskie, podkreślił zaawansowanie prac nad "Wichrem". Jak zaznaczył podczas konferencji na kieleckich targach obronnych MSPO:

„Budowa "Wichra" jest już na zaawansowanym etapie, a jego wodowanie zaplanowane zostało na sierpień przyszłego roku. Okręt ma wtedy wypłynąć od razu na wody Zatoki Gdańskiej, w odróżnieniu od mniejszych jednostek, które wodowane są zazwyczaj w basenie przystoczniowym”.

Kolejnym ważnym etapem będzie uroczyste położenie stępki pod drugą fregatę, ORP "Burza", zaplanowane na grudzień tego roku. Ten symboliczny akt rozpocznie faktyczną budowę okrętu, który ma wejść do służby w 2030 roku. Trzecia fregata, ORP "Huragan", ma dołączyć do floty na przełomie 2031 i 2032 roku.

⚓ Briefing prasowy w tematach morskich z udziałem:🔹@Grabowski_JJ – Wiceprezes Zarządu PGZ,🔹Marcin Ryngwelski – Prezes Zarządu PGZ Stoczni Wojennej,🔹Marcin Wiśniewski – Prezes Zarządu OBR-CTM,🔹Grzegorz Sowa – Departament Rozwoju,🔹Piotr Jaszczura – Program Miecznik. pic.twitter.com/5BkBVLM4ln— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) September 4, 2025

Zdolności i zadania fregat Miecznik

Fregaty z programu Miecznik bazują na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, który został specjalnie dostosowany do wymagań polskiego wojska. W projekt zaangażowani są, poza powołanym w tym celu pod auspicjami PGZ koncernem PGZ Miecznik, również partnerzy zagraniczni, w tym brytyjski Babcock, właściciel projektu okrętu.

Główne zadania fregat to m.in. obrona przeciwlotnicza. Zostaną one wyposażone w zaawansowane systemy uzbrojenia, takie jak:

wyrzutnie brytyjskich pocisków przeciwlotniczych CAMM i CAMM-ER

armaty o zasięgu do 40 km

pociski przeciwokrętowe zdolne razić cele na odległość powyżej 200 km

Mierzące ponad 140 metrów okręty będą również zabezpieczać szlaki żeglugowe i infrastrukturę energetyczną, a także wypełniać zadania w ramach Stałych Zespołów Okrętów NATO. Umowa na budowę fregat została podpisana między Agencją Uzbrojenia i konsorcjum PGZ Miecznik w 2021 roku. Początkowa wartość umowy wynosiła około 8 miliardów złotych, jednak w wyniku aneksów wzrosła pod koniec 2023 roku do około 15 miliardów złotych.

Obecnie trzon polskiej floty stanowią dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry – ORP "Gen. T. Kościuszko" i ORP "Gen. K. Pułaski", które weszły do służby we flocie USA w 1980 roku, a na początku XXI wieku zostały przekazane polskiej Marynarce Wojennej.

Ruszyła budowa drugiego Miecznika Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Inne Morskie Inicjatywy PGZ

Stocznia Wojenna PGZ realizuje również projekt budowy okrętu ratowniczego dla Marynarki Wojennej, pod nazwą "Ratownik". Umowa na budowę tej jednostki została podpisana w grudniu ubiegłego roku. Prezes Stoczni Wojennej, Marcin Ryngwelski, zapowiedział, że „palenie blach" pod okręt ratowniczy zaplanowane jest na dzień przed świętem Marynarki Wojennej, które wypada 28 listopada”.

Poza budową Mieczników i innych okrętów, PGZ rozwija również inne programy związane z domeną morską. Jednym z nich jest program "Cyfrowego Bałtyku" (ang. Digital Baltic), rozwijany przez wchodzące w skład PGZ Centrum Techniki Morskiej. Program ten zakłada budowę systemu łączności i komunikacji, pozwalającego na bieżąco różnym jednostkom i instytucjom monitorować morze i informować o pojawiających się zagrożeniach.