Położono stępkę pod ORP „Wicher” – pierwszą z trzech wielozadaniowych fregat klasy Miecznik

– Finalizacja prac nad blokiem dennym pierwszego z trzech wielozadaniowych „Mieczników”, to cezura rozpoczynająca nowy etap w historii przemysłu stoczniowego, Marynarki Wojennej i naszej ojczyzny – podkreślił (31 stycznia) okolicznościowo Sebastian Chwałek, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.

Przypomnijmy, że 16 sierpnia 2023 r. procedurę budowy wielozdaniowej fregaty rozpoczęto od tzw. cięcia blach. Kadłub jednostki będzie zwodowany w czerwcu 2026 r., a przekazanie okrętu Marynarce Wojennej RP ma nastąpić w 2029 r.

Rzeczony program generuje największe w historii zamówienia od Marynarki Wojennej RP dla PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. W realizacji programu uczestniczą także firmy brytyjskie. Wartość zamównień kilka lat temu wyceniono na ok. 8 mld zł. Teraz, jak podał „Dziennik Gazeta Prawna” wycena wzrosła do „co najmniej 15 mld zł”. Tyle kosztować będzie budowa wielozadaniowego „Wichra” i dwóch bliźniaczych jednostek. Mają powstać do 2031 r.

Prawie dwa lata temu (5 marca 2022 r.) ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak ogłosił, że Brytyjczycy (Babcock International Group - BIG) będą partnerami PGZ przy budowie wielozadaniowych fregat w programie „Miecznik”. Konkurencyjne oferty licencyjne złożyli Niemcy (Thyssen Krupp Marine Systems) i Hiszpanie (Navantia). Polska kupiła więc licencję na Arrowhead 140. Taką nazwę BIG nadała projektowi fregaty oferowanej Royal Navy i potencjalnym odbiorcom eksportowym.

Program pozyskania 3⃣fregat pk. #MIECZNIK zrealizował dziś kolejny kamień milowy. Na terenie PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbyła się uroczystość położenia stępki pod pierwszą z jednostek projektu 106 – przyszłego ORP Wicher.@MAPGOVPL @MON_GOV_PL #stępkahttps://t.co/4RV39avA5T pic.twitter.com/6Qop2cFjnp— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) January 31, 2024

Konsorcjum PGZ-MIECZNIK tworzą: • Polska Grupa Zbrojeniowa, • PGZ Stocznia Wojenna, • gdańska stocznia Remontowa Shipbuilding, • firmy z Team UK: Babcock International (projekt fregaty), Thales UK (Combat Management System) i MBDA UK (system obrony powietrznej).

Fregaty bazują na projekcie dostosowanym do wymagań Marynarki Wojennej RP. Oto podstawowe parametry fregat brytyjsko-polskich:

• długość całkowita: ok. 138 m (liczb 140 w nazwie brytyjskiej szacunkowo ją określa), • szerokość maksymalna: ok. 20 m, • wysokość: ok. 10 m (jeden pokład), • wyporność maks. (łącznie z wyposażeniem dodatkowym i poszyciem): ok. 7 tys. t,

• zasięg: ok. 8 tys. mil morskich, • prędkość maksymalna: – 28 węzłów/godzinę, • napęd: 4 silniki tłokowe wysokoprężne w układzie CODAD, • załoga: 120 osób plus ok. 60 osób dodatkowego personelu.

Fregaty klasy Miecznik będą przeznaczone do m.in. do ochrony i obrony instalacji morskich (Baltic Pipe, farmy wiatrowe, telekomunikacja) oraz sił własnych i sojuszniczych ,dozoru obszarów morskich, zwalczania celów nawodnych, podwodnych, powietrznych, a także do wsparcia operacji desantowych, humanitarnych i transportów morskich...