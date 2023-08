Na podstawie udzielonej przez Babcock licencji, będącej wynikiem strategicznego partnerstwa rozpoczętego umową podpisaną w marcu 2022, konsorcjum zbuduje w Polsce trzy fregaty w ramach programu Miecznik, oparte na projekcie Arrowhead 140, ale z uwzględnieniem specyficznych modyfikacji związanych z wymaganiami i potrzebami Marynarki Wojennej RP. W umowie zawarto opcję budowy kolejnych pięciu jednostek dla Marynarki Wojennej RP, które powiększą flotę okrętów Miecznik, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Polskie fregaty i realizacja podpisanej umowy licencyjnej bazują na doświadczeniu programu Typ Inspiration, czyli budowie pięciu fregat tak zwanego Typu 31 dla brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej , który również jest oparty na projekcie AH140 i jest obecnie realizowany w szkockiej stoczni w Rosyth, należącej do koncernu Babcock.

„Program budowy fregat znacząco przyczyni się do suwerennych zdolności obronnych Polski i podkreśla świetną współpracę i długofalowe relacje pomiędzy Wielką Brytanią i Polską” - deklaruje David Lockwood, dyrektor generalny Babcock International i dodaje - „Będziemy wspierać budowę polskich fregat w polskich stoczniach, przez lokalnych pracowników, czerpiąc w znacznym stopniu od polskich dostawców i mając wkład w rozwój gospodarczy, ekonomiczny i społeczny w Polsce.”

Faktem jest, że okręty będą powstawać na podstawie brytyjskiego projektu, ale w polskiej PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni. To element szerszego projektu partnerstwa między Polską a Wielką Brytanią w sektorze obronnym i szansa na współpracę przemysłową i modernizację przemysłu stoczniowego w Polsce poprzez rozbudowany transfer wiedzy i technologii.

Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ SA, powiedział: „Współpracujemy ze światowymi liderami przemysłu zbrojeniowego. Przykładem jest realizacja programu Miecznik, największego projektu w najnowszej historii polskiej Marynarki Wojennej. Firma Babcock, posiadając doświadczenie i kompetencje w budowie tego typu okrętów, jest naturalnym partnerem do realizacji przedsięwzięcia o takiej skali. Jesteśmy przekonani, że okręty Arrowhead stanowią właściwą bazę do budowy fregat Miecznik w polskich stoczniach”.

Portal Obronny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jest to jedne z kilku istotnych programów w zakresie polsko-brytyjskiej współpracy. Jak mówi ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Anna Clunes - „Obecny rekordowy poziom wymiany handlowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią jest doskonałym katalizatorem dla zwiększenia zatrudnienia i generowania korzyści społecznych i ekonomicznych, ale jest równie ważny dla bezpieczeństwa naszych narodów. W lipcu 2023 r. nasze rządy podpisały ambitny dokument „Partnerstwo 2030” oraz dwustronną umowę obronną, zobowiązując Polskę i Wielką Brytanię do jeszcze głębszej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Program Miecznik, który jest połączeniem brytyjskiej i polskiej myśli technicznej w przemyśle okrętowym, tworzy trwałe powiązania między naszymi przemysłami obronnymi, wzmacniając ich kompetencje i globalny potencjał eksportowy w kluczowych obszarach dla naszego wzajemnego bezpieczeństwa, zapewniając jednocześnie doskonałą okazję do dalszego rozwoju naszego partnerstw wojskowego”.

Fregaty Miecznik są jednostkami o budowie modułowej, opartymi na projekcie Arrowhead 140. To jednostki o wyporności niespełna 6000 ton i długości mniej niż 140 metrów. Osiąga ona dzięki czterem silnikom prędkość 28 węzłów i zasięg 9 tys. mil morskich. Załoga to ponad 80 osób. Ich podstawowe uzbrojenie będzie znajdować się w wyrzutniach pionowych Mk 41 i może obejmować dowolną kombinację pocisków manewrujących i przeciwlotniczych. Uzbrojenie obejmuje też systemy bezpośredniej samoobrony, wyrzutnie pocisków przeciw okrętowych czy armatę morską kalibru 57 mm i dwie armaty 40 mm. Dokładna konfiguracja wynika z potrzeb i wymagań jakie wyraziła Marynarka Wojenna RP.

Dodatkowo, jednostki typu Miecznik posiadają duży pokład startowy dla śmigłowców, na którym może się pomieścić ciężki śmigłowiec, taki jak AW101, ale ich wyposażeniem ma być lżejsza maszyna o kryptonimie Kondor. Dodatkowo na każdej burcie znajdują się dwie ośmiometrowe łodzie sztywnodenne, osiągające prędkość 38 węzłów. Mogą one służyć do zadań ratunkowych lub prowadzenia akcji abrodażowo-inspekcyjnych podczas misji przeciw pirackich czy zwalczania przemytu.

Celem jest zagwarantowanie ochrony interesów, bezpieczeństwa i obrony Polsce oraz w całym regionie Morza Bałtyckiego, a także zapewnienie strategicznych zdolności obronnych Marynarce Wojennej RP, zintegrowanych z centralnym systemem obrony powietrznej kraju.