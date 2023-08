Spis treści

Przetarg na okręty podwodne dla Marynarki Wojennej RP. Zgłosiło się 11 podmiotów z Europy i Korei

Ppłk Grzegorz Polak, rzecznik Agencji Uzbrojenia, poinformował PAP, że w przetargu na okręty podwodne dla Marynarki Wojennej RP uczestniczy 11 podmiotów, głównie z Europy. - To są przede wszystkim kraje europejskie: Hiszpania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Włochy, ale również Republika Korei – mówi ppłk Polak. Jak zaznacza, wszystkie firmy należą do ścisłej światowej czołówki. - To topowe firmy i producenci – podkreśla rzecznik. Teraz Agencja Uzbrojenia przeprowadzi dokładną weryfikację i analizę przedstawionych ofert. Kiedy poznamy wykonawcę ogłoszonego przez MON przetargu? - Na decyzję trzeba będzie jeszcze trochę poczekać – mówi ppłk Polak, cytowany przez PAP.

Program "Orka". "Celem jest zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii"

Przypomnijmy, że w połowie lipca Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, ogłosił rozpoczęcie programu "Orka". - Program ten, przewidujący zakup nowych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej, to jeden z najważniejszych programów modernizacyjnych Wojska Polskiego - podkreślał wówczas Błaszczak. A w maju, zapowiadając program i postępowanie mające na celu wyposażenie polskiej Marynarki Wojennej w nowe okręty podwodne, szef Ministerstwa Obrony Narodowej mówił, że celem będzie "zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii, które chcemy uzyskać w drodze zamówienia offsetowego".

Zakup nowych okrętów podwodnych jest w Planie Modernizacji Technicznej

Warto podkreślić, że zakup nowych okrętów podwodnych od lat przewidywały kolejne odsłony Planu Modernizacji Technicznej. Program "Orka" był jednym z priorytetów PMT na lata 2013-2022, został też zapisany w kolejnych planach – na lata 2017-2026 i 2021-2035. Pierwotnie, w ramach programu "Orka", resort obrony planował zakup trzech lub czterech nowych okrętów podwodnych, a wartość programu szacowana była na 10 miliardów zł.

Okręty podwodne będą uzbrojone w pociski manewrujące dalekiego zasięgu?

Według wcześniejszych zapowiedzi, Polska zamierzała kupić nowe okręty podwodne uzbrojone w pociski manewrujące dalekiego zasięgu. Ostatecznie w ogłoszonym programie "Orka" nie podano liczby okrętów, ani terminów dostaw, jakie zakładane są w tym programie. Za to wymagane są od dostawcy zdolności do samodzielnej produkcji okrętów w terminie. Mariusz Błaszczak mówił też o zaangażowaniu polskiego przemysłu i transferach technologii.

Marynarka Wojenna RP ma jeden okręt wojenny. To ORP "Orzeł"

Dodajmy, że obecnie Siły Zbrojne RP mają na wyposażeniu jeden okręt podwodny. To ORP "Orzeł", który powstał w ZSRR i wszedł do służby w Wojsku Polskim w połowie lat 80. Ponadto od 2002 roku Marynarka Wojenna wykorzystywała również pozyskane od Norwegii małe okręty podwodne typu Kobben – łącznie 4 sztuki, spośród których dwa ostatnie zostały wycofane ze służby w 2021 roku.

Źródło: PAP

Święto Marynarki Wojennej. W Świnoujściu marynarze z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża zapraszają na Festyn Marynarski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.