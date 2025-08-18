Na jakie ustępstwa jest gotowa Rosja? Plan pokojowy dla Ukrainy

Jak wynika z informacji agencji Reuters, podczas spotkania Władimira Putina i Donalda Trumpa na Alasce omówiono propozycje pokojowe, które miałyby zakończyć konflikt w Ukrainie. Informacja ta pojawiła się dzień po spotkaniu Trumpa i Putina w bazie lotniczej na Alasce, pierwszym spotkaniu prezydenta USA i Rosji od czasu wybuchu konfliktu na Ukrainie. Źródła zaznajomione z planami Moskwy przekazały, że Rosja byłaby gotowa zrzec się niewielkich obszarów okupowanej Ukrainy, natomiast Kijów miałby oddać znaczne tereny na wschodzie kraju, których Moskwa nie była w stanie zdobyć.

Reakcja Ukrainy i wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udał się do Waszyngtonu, aby omówić z Trumpem możliwe plany zakończenie wojny. Mimo że szczyt nie przyniósł oczekiwanego zawieszenia broni, Trump wyraził optymizm w wywiadzie dla Fox News:

„Myślę, że jesteśmy blisko porozumienia” – powiedział, dodając: „Ukraina musi się na to zgodzić. Być może powiedzą „nie”.

Według Trumpa spotkanie z Zełenskim miałoby być krokiem w kierunku zorganizowania szczytu trójstronnego z udziałem przywódców USA, Ukrainy i Rosji. Według mediów, m.in. CNN, Trump powiedział, że chciałby zorganizować takie spotkanie już w piątek 22 sierpnia. Kreml dotąd zaprzeczał, by temat takiego spotkania był poruszany na Alasce, a Zełenski – który już wcześniej deklarował gotowość spotkania się z Putinem – w niedzielę powiedział, że Rosja nie zdradza zainteresowania takim szczytem.

Zełenski i przywódcy europejscy są zainteresowani przede wszystkim szczegółami na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jak powiedział w niedzielę (17 sierpnia) specjalny wysłannik Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, na Alasce Rosja zgodziła się na gwarancje bezpieczeństwa podobne do tych, jakie zawarto w artykule 5. traktatu o NATO. Dodał, że jednym z gwarantów byłyby Stany Zjednoczone. Witkoff stwierdził też, że Putin złagodził stanowisko w kwestiach terytorialnych.

Warunki porozumienia pokojowego - Co oferuje Putin?

Źródła, które poprosiły o anonimowość w rozmowie z agencją Reutersa, ujawniły, że wiedza na temat propozycji Putina opiera się głównie na rozmowach między przywódcami Europy, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Trump poinformował Zełenskiego i przywódców europejskich o wynikach rozmów podczas szczytu. Warunki porozumienia obejmują:

Brak zawieszenia broni do czasu osiągnięcia kompleksowego porozumienia.

Wycofanie się Kijowa ze wschodnich regionów Doniecka i Ługańska.

Zamrożenie linii frontu w południowych regionach Chersoniu i Zaporożu.

Zwrot niewielkich obszarów ukraińskiego terytorium w regionie Sumy i Charkowa.

Jednak Ukraina już odrzuciła wycofanie się z terytorium ukraińskiego, takiego jak region Doniecka, gdzie jej wojska są okopane. Umocnienia w tym obszarze służą jako kluczowa struktura obronna zapobiegająca rosyjskim atakom w głąb jej terytorium.

Inne żądania Rosji - Krym, sankcje i status języka rosyjskiego

Według źródeł, Putin oczekuje również: