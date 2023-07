informacje o rozpoczęciu procedury konsultacji rynkowej w programie „Okręt Podwodny Nowego Typu pk. Orka” zostały opublikowane w mediach społecznościowych przez szefa MON krótko po umieszczeniu dokumentu na stronie Agencji Uzbrojenia. Jest zaproszenie do wstępnych konsultacji rynkowej której celem ustalenie docelowych wymagań w procedurze, opierając się na produktach, w tym wypadku okrętach podwodnych, dostępnych obecnie na rynku. Termin w którym mogą się zgłaszać zainteresowani producenci, których nie ma na świecie wielu, upływa 30 lipca 2023 roku.

Rusza realizacja programu ORKA. Agencja Uzbrojenia uruchomiła wstępne konsultacje rynkowe dotyczące okrętu podwodnego nowego typu na potrzeby Marynarki Wojennej RP. Program ORKA to jeden z najważniejszych programów modernizacyjnych Wojska Polskiego. Naszym celem jest zakup… pic.twitter.com/O3CGlF4pq5— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 17, 2023

W opublikowanym dokumencie znalazły się wstępne wymagania jakie powinny spełniać okręty podwodne Orka:

Zdolność do rozwinięcia prędkości nawodnej i podwodnej umożliwiających użycie na współczesnym teatrze działań.

Możliwie wysoka autonomiczność działania nie mniejsza niż 30 dni.

Zdolność do zanurzania na głębokość powyżej 200 m.

Zdolność do rażenia celów nawodnych i podwodnych uzbrojeniem torpedowym;

Zdolność do rażenia celów nawodnych uzbrojeniem rakietowym.

Zdolność do rażenia celów lądowych na głębokiej donośności uzbrojeniem rakietowym.

Zdolność do rażenia uzbrojeniem rakietowym celów powietrznych, takich śmigłowice i samoloty patrolowe.

Zdolność do przeciwdziałania wystrzelonym torpedom - hard kill i soft kill.

Zdolność do desantowani i odzyskiwania operatorów Wojsk Specjalnych.

Zdolność do dokowania załogowego lub bezzałogowego pojazdu ratowniczego.

Zdolność do użycia morskiego uzbrojenia minowego kosztem zapasu uzbrojenia torpedowego.

Zdolność do użycia zdalnie sterowanych bądź autonomicznych pojazdów podwodnych.

Zastosowanie rozwiązań technologicznych dla napędu umożliwiającego długotrwałe przebywanie w zanurzeniu i działanie operacyjne pod wodą.

Niezbędny pakiet logistyczny.

Niezbędny pakiet szkoleniowy dla załogi oraz wojskowych organów remontowych;

Wymienione wyżej środki bojowe w postaci odpowiednich torped, pocisków przeciwokrętowych, pocisków manewrujących przeciw celom lądowym, rakiet przeciwlotniczych i środków przeciwtorpedowych.

Dedykowane zdalnie sterowane lub autonomiczne pojazdy podwodne dla współdziałania z okrętem podwodnym.

Możliwość dostawy okrętów podwodnych w ustalonym reżimie czasowym w tym w oparciu o aktualne opracowane rozwiązania techniczne jak i moce produkcyjne wykonawcy.

Nie podano liczby okrętów ani terminów dostaw jakie zakładane są w tym programie. Co ciekawe, wymagane są od dostawcy zdolności do samodzielnej produkcji okrętów terminie, ale jednocześnie minister Błaszczak mówi o zaangażowaniu polskiego przemysłu i transferach technologii.

Termin zgłaszania się do procedury jest bardzo krótki, ale trzeba powiedzieć, że procedury związane z pozyskanie dla Marynarki Wojennej RP okrętów podwodnych w programie Orka trwają od lat. Uczestniczył w nich dotychczas 3 firmy reprezentujące oferty jednostek niemieckich, francuskich i szwedzkich:

Okręty typu A26 firmy Saab Kockums (Szwecja).

Okręt typu Scorpène firmy NAVAL Group (Francja).

Okręt typu 212CD firmy Thyssen Krupp Marine Systems (Niemcy).

Obecnie poważnie należy również wziąć pod uwagę ofertę koreańską, która w sytuacji znacznego zbliżenia Polski i Korei Południowej, szczególnie w zakresie przemysłu zbrojeniowego, przestała być aż tak egzotyczna. Mowa tu najprawdopodobniej o najnowszych okrętach podwodnych firmy Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering typu KSS-III Batch II.

We wszystkich tych przypadkach mówimy o okrętach z konwencjonalnym napędem elektryczno-spalinowym w konfiguracji umożliwiającej długotrwałe pozostawanie w zanurzeniu. Należy kategorycznie odrzucić spekulacje niektórych mediów o możliwości zakupu przez Polskę atomowy okrętów podwodnych. Na potwierdzenie tych informacji zaczekać będzie trzeba co najmniej do 30 lipca, czyli do zamknięcia przez Agencję Uzbrojenia listy uczestników konsultacji.