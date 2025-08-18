Marynarka Wojenna Izraela uderza w Huti. Zniszczone instalacje energetyczne w Jemenie

Bartosz Siemieniuk
Bartosz Siemieniuk
2025-08-18 12:15

W niedzielę rano 17 sierpnia 2025 roku Izraelski Korpus Morski (Marynarka Wojenna Izraela) dokonał uderzenia na instalacje energetyczne w Jemenie. Operacja miała mieć charakter odwetowy i była odpowiedzią na regularne ataki rakietowe w kierunku Izraela, które prowadzone są od miesięcy przez bojówki wspierane przez Iran.

  • Izraelska Marynarka Wojenna dokonała ataku rakietowego na elektrownie Haziz w Jemenie, która ma być wykorzystywana do celów militarnych i logistycznych.
  • Atak ten był odpowiedzią na regularne ataki, których dokonuje Huti na Izrael.
  • Huti dokonali odpowiedzi w postaci ataków rakietowych na Izrael, jednak zostały on unieszkodliwiony jak informuje IDF
  • Izrael mógł dokonać ataku za pomocą korwet rakietowych typu Sa’ar 5 oraz Sa’ar 6, a także okrętów podwodnych typu Dolphin II.

Izrael atakuje elektrownie w Jemenie

Izrael, chcąc ograniczyć zdolności bojowe rebeliantów Huti, przeprowadził atak, mający na elektrownię Haziz, która ma być wykorzystywana do celów militarnych i logistycznych.

Według relacji mieszkańców San‘a w mieście rozległy się głośne eksplozje. Media poinformowały o pożarze oraz uszkodzeniu generatorów. Choć ogień udało się opanować, atak podkreślił rosnące napięcia w regionie i zwiększył ryzyko dalszej eskalacji. Izraelska operacja wpisuje się w ciąg uderzeń, jakie w ostatnich miesiącach były wymierzone w jemeńską infrastrukturę kontrolowaną przez Huti, w tym porty, lotniska oraz instalacje energetyczne.

Izrael stara się w ten sposób ograniczyć możliwości bojowe rebeliantów, a jednocześnie wysłać jasny sygnał, że kolejne ataki na jego terytorium będą spotykały się z proporcjonalną i zdecydowaną odpowiedzią.

Huti dalej deklarują ataki na statki płynące pod banderą Izraela, które przepływają przez cieśninę Bab al-Mandab - główna trasa żeglugowa dla flot handlowych, których trasa idzie przez Morze Czerwone w kierunku Kanału Sueskiego. Rebelianci określają to jako wsparcie dla Palestyńczyków podczas wojny w Gazie.

W odpowiedzi na izraelski atak rebelianci dokonali ostrzału rakietowego w kierunku Izraela. Jak informuje australijski ABC.net, syreny alarmowe zaczęły bić w Tel Awiwie, środkowym Izraelu oraz w zachodnich przedmieściach Jerozolimy. IDF poinformowało, że pociski zostały przechwycone przez siły powietrzne.

Jakie jednostki mogły dokonać ataku?

Siły Obronne Izraela oficjalnie nie podały, jakie dokładnie jednostki zostały użyte w ataku na obiekt energetyczny Huti, ale na podstawie znanych zdolności Marynarki Wojennej Izraela można wskazać kilka najbardziej prawdopodobnych wariantów.

Najbardziej oczywistymi kandydatami są korwety rakietowe typu Sa’ar 5 oraz bardziej nowoczesne Sa’ar 6, które dysponują wyrzutniami pocisków manewrujących dalekiego zasięgu. W kontekście tego ataku najczęściej wskazuje się na pociski typu Gabriel V oraz przede wszystkim Delilah, jeśli okręty operowały na Morzu Czerwonym.

Polecany artykuł:

Seria tajemniczych eksplozji w Iranie. Czy za falą zniszczeń stoi Izrael?

Sa’ar 6 to obecnie trzon izraelskiej marynarki, okręty te wyposażone są w systemy obrony powietrznej Barak 8 i Iron Dome (wersja morska) oraz zdolne do działań ofensywnych na dużym dystansie.

Drugim możliwym środkiem są okręty podwodne typu Dolphin i Dolphin II, będące najcenniejszym elementem izraelskiej projekcji siły na odległość. Jednostki te, oparte na niemieckiej konstrukcji, są zdolne do odpalania pocisków manewrujących takich jak Popeye z wyrzutni torpedowych. Izrael od dawna nie ukrywa, że utrzymuje możliwość uderzeń z okrętów podwodnych.

Niewykluczone jest również, że w operacji wykorzystano połączenie marynarki i lotnictwa, poprzez odpalenie pocisków manewrujących z okrętów na Morzu Czerwonym, a jednocześnie zapewniając wsparcie rozpoznawcze za pomocą samolotów wczesnego ostrzegania Eitam (G550 CAEW) lub systemów bezzałogowych Heron TP.

Portal Obronny SE Google News
Sonda
Czy Marynarka Wojenna Izraela będzie odgrywać podobną rolę co lotnictwo?
IZRAEL
MARYNARKA WOJENNA
Huti
JEMEN
PALESTYNA