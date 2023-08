Spis treści

Uroczyste położenie stępki dla ORP "Jaskółka" w stoczni w Gdańsku

Na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku odbyła się uroczystość położenia stępki pod czwarty z serii nowoczesnych niszczycieli min projektu 258 typu KORMORAN II - ORP "Jaskółka". Okręt będzie pierwszym z trzech przeznaczonych dla 12 Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Jak informuje kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, położenie stępki okrętu budowanego dla Marynarki Wojennej RP jest istotnym elementem procesu budowy okrętu, wieńczącym zakończenie etapu prefabrykacji wstępnej kadłuba, od którego rozpoczyna się montaż poszczególnych elementów jednostki pływającej w całość. Kmdr ppor. Lewandowski zaznacza, że w odróżnieniu od inicjującego budowę okrętu tzw. symbolicznego palenia blach, które odbyło się 28 marca, dzień położenia stępki jest ważnym dniem odniesienia zarówno dla towarzystw klasyfikacyjnych, jak i dla Marynarki Wojennej.

Budowa trzech nowych niszczycieli min. MON podpisał umowę w 2022 roku

Przypomnijmy, że umowa na dostawę trzech kolejnych niszczycieli min projektu 258 została podpisana przez Ministerstwo Obrony Narodowej 26 czerwca 2022 r. w Porcie Wojennym w Świnoujściu podczas obchodów Święta Marynarki Wojennej. Niszczyciele min zasilą 12 Dywizjon Trałowców w Świnoujściu, wraz z pakietami wsparcia logistycznego. Stronami umowy są Skarb Państwa – Agencja Uzbrojenia oraz Konsorcjum w składzie:

Stocznia Remontowa Shipbuilding SA

Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA.

Wartość umowy wynosi ok. 2,5 mld złotych brutto, a okręty, które trafią do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, zostaną dostarczone w latach 2026-2027.

ORP "Jaskółka". Czwarty z serii nowoczesnych niszczycieli min projektu 258 typu KORMORAN II

Agencja Uzbrojenia podaje, że ORP "Jaskółka" to czwarty z serii nowoczesnych niszczycieli min projektu 258 typu KORMORAN II. Niszczyciele min typu KORMORAN II, zgodnie z przeznaczeniem, służą do:

poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich,

prowadzenia rozpoznania torów wodnych,

przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego,

stawiania min,

zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi.

Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej, jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespołach okrętów NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).

ORP "Jaskółka" będzie miał numer burtowy 604

Przyszły ORP "Jaskółka" będzie miał numer burtowy 604. Jak informuje Agencja Uzbrojenia, razem z prototypowym okrętem serii ORP "Kormoran" (601) oraz seryjnymi jednostkami ORP "Albatros" (602) i ORP "Mewa" (603), służącymi już w 13 Dywizjonie Trałowców w Gdyni, kolejne okręty będą wchodziły w skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP. W sumie 8 Flotylla Obrony Wybrzeża zostanie wyposażona w sześć okrętów projektu 258 typu KORMORAN II.

Okręt trafi na wyposażenie 12 Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

Jednocześnie ORP "Jaskółka" będzie pierwszym z trzech przeznaczonych dla świnoujskiego 12 Dywizjonu Trałowców z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Pozostałe dwie nowo wybudowane jednostki pływające to ORP "Rybitwa" i ORP "Czajka". Ich nazwy nawiązują bezpośrednio do pierwszych okrętów, które w latach 30. XX wieku tworzyły dywizjon minowców i zapisały chlubną kartę podczas walk w obronie polskiego wybrzeża w 1939 roku. Co istotne, były pierwszymi okrętami zaprojektowanymi przez polskich inżynierów i zwodowanymi w polskiej stoczni, zapoczątkowując historię współczesnego budownictwa okrętowego w Polsce.

