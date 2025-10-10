Królestwo Szwecji zaangażuje się mocno w ochronę wschodniej flanki NATO

• Szwecja wesprze obronę powietrzną i przeciwrakietową NATO, w tym operację Eastern Sentry.

• W 2026 r. w działania NATO zaangażowanych będzie 1,7–2,5 tys. szwedzkich żołnierzy, lotników i marynarzy.

• Szwecja zwiększa wydatki na obronność, rozwija przemysł zbrojeniowy i modernizuje potencjał militarny.

Siły morskie i powietrzne Szwecji gotowe do wsparcia NATO

Rząd deklaruje, że w 2026 r. Szwecja będzie w pełni wspierać NATO, zarówno w ramach stałych sił, jak i w nowych operacjach, przy czym nacisk położony jest na wschodnią flankę i bezpieczeństwo państw bałtyckich.

Na czym miałoby polegać owo szwedzkie wzmocnienie wschodniej granicy państw NATO?

Zasadzać miałoby się w trzech wymiarach: lądowym, morskim i powietrznym. Szwecja zamierza skierować do 600 żołnierzy w ramach batalionu, który zostałby usytuowany na Łotwie. Będzie on działał w ramach sił FLF Finlandia.

FLF Finlandia to w tym kontekście siły NATO Framework Nation Concept, czyli struktura, w której jedno państwo (w tym przypadku Finlandia) pełni rolę państwa ramowego (framework nation) dla sojuszniczej jednostki wielonarodowej. Finlandia zapewnia dowództwo, organizację i część personelu dla jednostki wielonarodowej. Inne państwa, np. Szwecja, mogą przydzielać swoje bataliony lub inne oddziały do tej jednostki, pozostając w pełni zintegrowane z systemem dowodzenia NATO. Celem jest zwiększenie gotowości i interoperacyjności sił NATO w regionie – w tym przypadku na wschodniej flance, głównie w krajach bałtyckich.

Szwecja chce także wzmocnić stałe siły morskie na Bałtyku sześcioma okrętami wojennymi, a dodatkowo do operacji natowskich skierować 100 marynarzy. Osiem samolotów Jas Gripen ma wzmocnić ochronę przestrzeni powietrznej państw wschodniej flanki NATO. Szwecja deklaruje także wsparcie obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO. To zadanie ma wykonywać 300–400 osób, a liczebność tego personelu może wzrosnąć w razie potrzeby. Stockholm zapowiada także uczestnictwo w operacji specjalnej Eastern Sentry, mającej na celu wzmocnienie kontroli przestrzeni powietrznej i reagowanie na zagrożenia ze strony dronów i myśliwców.

Garda: Gen. Cur o przyszłości SP RP

Szybkie reagowanie w obliczu potencjalnego rosyjskiego zagrożenia

Minister obrony Pal Jonson zaznacza, że Szwecja „ma wielkie ambicje” i zależy jej na tym, aby wszystkie jednostki mogły w razie ataku pozostać pod dowództwem NATO. W 2026 r. NATO będzie wspierane przez ok. 1,7 tys. szwedzkich żołnierzy, lotników i marynarzy, ale w razie potrzeby liczba ta może zostać zwiększona do 2,5 tys. Tak wynika z projektu ustawy zgłoszonej przez rząd do Riksdagu, szwedzkiego parlamentu. Rząd podkreślił, że uczestnictwo szwedzkich sił w obronie sojuszniczych krajów musi być elastyczne, a maksymalnie w jednej operacji może wziąć udział 400 żołnierzy.

– Szwecja stoi w obliczu trudnych czasów w polityce bezpieczeństwa – podkreśliła minister spraw zagranicznych Maria Malmer Stenergard.

Pani Stenergard podkreśliła, że działania Rosji stają się coraz bardziej ryzykowne, a Szwecja musi być gotowa do szybkiego reagowania w sojuszu:

– To ważny element bycia wiarygodnym sojusznikiem. Rosja powinna wiedzieć, że jesteśmy gotowi działać wspólnie i szybko!

Przez ponad 200 lat Szwecja prowadziła politykę neutralności. To się zmieniło 7 marca 2024 r., kiedy Szwecja oficjalnie stała się 32. członkiem NATO, po długotrwałym procesie ratyfikacji przez państwa członkowskie. Do tego czasu kraj pozostawał sojusznikiem w programach partnerskich, ale nie uczestniczył w pełnym systemie obronnym NATO.

Szwecja buduje potencjał militarny i zdolności obronne

Już teraz to państwo dysponuje znaczącym i nowoczesnym potencjałem militarnym. W służbie czynnej ma 25,6 tys. żołnierzy. W rezerwie jest ich prawie 12 tys. Szwedzka obrona terytorialna ma 22,2 tys. ochotników. W razie „W” Szwecja może zmobilizować do ok. 88 tys. ludzi, a do 2030 r. planowany jest wzrost tego potencjału do 115 tys. osób.

Lotnictwo szwedzkie to 99 samolotów bojowych, głównie Gripen C/D, z testowaną wersją E. Marynarka wojenna ma okręty podwodne klasy Gotland, planowane A26, korwety Visby, okręty patrolowe i minowe oraz dużą flotę szybkich jednostek. Na lądzie armia operuje czołgami Leopard 2 Strv 122, bojowymi wozami piechoty CV90, systemami artyleryjskimi Archer i Mjolner, moździerzami i haubicami. W obronie powietrznej Szwecja wdrożyła system Patriot, obejmujący radary, wyrzutnie i ponad 300 pocisków, co znacząco wzmacnia możliwości obrony przed atakami powietrznymi i rakietowymi.

Przemysł obronny kraju, uznany w świecie, zatrudnia ok. 28 tys. osób i obejmuje produkcję systemów uzbrojenia, elektroniki i dronów. Rząd planuje znaczące inwestycje w obronność. Do 2030 r. wydatki mają przekroczyć 170 mld SEK (14,8 mld euro). W roku 2025 budżet wojskowy opiewa na ok. 138 mld SEK (12 mld euro), a dodatkowo parlament zatwierdził pożyczkę 300 mld SEK (26,1 mld euro) na szybkie zwiększenie zdolności operacyjnych, w tym zapasy amunicji i obronę powietrzną. Prognoza wydatków wojskowych przewiduje wzrost do około 2,6 proc. PKB w 2028 r., w porównaniu do obecnych ok. 2,2 procent...