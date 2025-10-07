Pioruny podbijają świat. Polski hit eksportowy przemysłu zbrojeniowego z dwukrotnie zwiększoną produkcją

Jak podkreśla „Rzeczpospolita”, „Ten sprzęt sprawdził się podczas wojny w Ukrainie”, co znacząco wpłynęło na jego międzynarodową reputację i popyt.

Do krajów, które zdecydowały się na zakup Piorunów, należą m.in.:

Norwegia;

Estonia;

Łotwa;

Mołdawia;

Stany Zjednoczone;

Na początku września Szwecja ogłosiła zamiar zakupu pocisków za około 1,2 mld zł, co przekłada się na co najmniej kilkaset sztuk, biorąc pod uwagę, że „cena jednostkowa pocisku to ok. milion złotych, a do tego dochodzą wyrzutnie”. Dostawy dla Szwecji są planowane na rok 2027.

Mesko: Przyszłość PPZR Piorun | Portal Obronny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dynamiczny wzrost produkcji i plany na przyszłość

Produkcja Piorunów rozpoczęła się w 2019 roku, a początkowe zdolności produkcyjne wynosiły około 300 sztuk rocznie. Obecnie Mesko wytwarza około 1,3 tysiąca pocisków rocznie, co stanowi znaczący wzrost. Plany PGZ są jeszcze ambitniejsze. Jacek Matuszak, kierownik działu komunikacji PGZ, zapowiedział: „W ciągu kilku lat planujemy przynajmniej podwoić obecną produkcję”. Według nieoficjalnych informacji, podwojenie produkcji ma nastąpić w ciągu 3-4 lat.

Największym odbiorcą Piorunów pozostaje Wojsko Polskie, które zamówiło imponującą liczbę 3,5 tysiąca pocisków oraz około 600 wyrzutni. To świadczy o strategicznym znaczeniu tego systemu obronnego dla bezpieczeństwa kraju.

Czym jest Piorun?

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun to nowoczesny system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, będący głęboką modernizacją zestawu Grom. Opracowany przez MESKO S.A. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną i CRW Telesystem-Mesko, Piorun wyróżnia się zaawansowanym systemem naprowadzania na podczerwień, odpornym na zakłócenia. Wyposażony w czujnik zbliżeniowy oraz celowniki dzienne i termowizyjne, umożliwia skuteczne działanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Rakieta o masie 10,5 kg osiąga prędkość do 660 m/s i jest zdolna do zwalczania celów poruszających się z prędkością do 400 m/s na kursie spotkaniowym. System został przetestowany w warunkach bojowych, m.in. na Ukrainie, gdzie z powodzeniem niszczył rosyjskie samoloty, śmigłowce i drony.

MESKO S.A. kontynuuje rozwój systemu, pracując nad wersją Piorun NG, która oferuje większy zasięg i ulepszoną głowicę naprowadzającą, oraz nad zestawem Grzmot o zasięgu do 12 km. Dzięki takim kontraktom, jak ten ze Szwecją, polska firma może inwestować w nowe technologie i zwiększać moce produkcyjne.