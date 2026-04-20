Prezes WZL nr 2: Z KC-390 Bydgoszcz zyska znaczenie na lotniczej mapie świata

Embraer KC-390 Millennium oferuje unikalne połączenie komponentów wojskowych i cywilnych, co przekłada się na elastyczność i niższe koszty utrzymania.

WZL nr 2 w Bydgoszczy, długoletni partner Embraera, ma szansę stać się kluczowym centrum serwisowym i produkcyjnym dla KC-390 w Europie Środkowej.

Polska może stać się regionalnym liderem w obsłudze tych maszyn, ale decyzja zależy od MON i Sił Powietrznych RP.

„Mając do dyspozycji samolot nowoczesny, zdolny operacyjnie, a przede wszystkim taki, gdzie części są nie tylko z rynku wojskowego, jego eksploatacja może być bardzo dobrym pomysłem i rozwiązaniem dla zapewnienia zdolności operacyjnych” – przekonuje prezes Gazda. Podkreśla, że KC-390 to projekt globalny.

Mimo że firmuje go brazylijski Embraer, komponenty pochodzą z USA i Europy. To pozwala WZL nr 2 – firmie spełniającej standardy takich gigantów jak Lockheed Martin – na płynne wejście w łańcuch produkcyjny. Co istotne, współpraca Embraera i bydgoskich zakładów trwa od wielu lat, choć dotyczy samolotów cywilnych. Wejście w łańcuch dostaw maszyn wojskowych to „inna liga”.

Bydgoszcz jako strategiczny „hub” Europy Środkowej

Propozycja współpracy zakłada podział wpływów na kontynencie europejskim. Podczas gdy portugalska firma OGMA (której udziałowcem jest Embraer) obsługuje użytkowników z Europy Zachodniej, Bydgoszcz ma ambicję stać się centrum dla północnej i środkowej części kontynentu.

„Faktycznie słowo »hub« otwiera bardzo duże możliwości dla rozwoju zakładu, dla utrzymania miejsc pracy, a przede wszystkim stawia nas w pewnej elitarnej grupie miejsc, gdzie tego typu samoloty będą obsługiwane, po części produkowane i powoduje, że Bydgoszcz jeszcze bardziej zaznaczy się na mapie lotnictwa”.

Jakub Gazda zauważa, że potencjał Polski w zakresie zaplecza technicznego jest znacznie większy niż w przypadku mniejszych krajów europejskich, które już zdecydowały się na zakup KC-390. To stwarza szansę na eksport usług serwisowych i budowę silnej pozycji regionalnego lidera.

Rozszerzenie portfolio WZL nr 2 o KC-390 Millennium to nie tylko kwestia nowych kompetencji technicznych, ale przede wszystkim stabilizacja zatrudnienia i prestiż na arenie międzynarodowej. Jeśli polskie Ministerstwo Obrony Narodowej zdecyduje się na wybór tej maszyny, Bydgoszcz stanie się jednym z dwóch najważniejszych punktów na mapie serwisowej Embraera w Europie. „Życzylibyśmy sobie tego z całego serca” – podsumowuje prezes Gazda, wskazując na gotowość infrastrukturalną i kadrową zakładów do podjęcia tego wyzwania. Obecnie wszystko zależy od decyzji Sił Powietrznych RP.