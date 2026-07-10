Materiały i technologie dla obronności. Nowy kierunek Politechniki Krakowskiej pod patronatem Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca

Wojciech M. Salwiński
Wojciech M. Salwiński
2026-07-10 7:45

Politechnika Krakowska uruchamia od października inżynierski kierunek "Materiały i technologie dla obronności", łączący klasyczną inżynierię materiałową z zastosowaniami w obszarze bezpieczeństwa państwa. Patronem studiów została Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca, a program powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby sektora obronnego.

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Autor: Politechnika Krakowska/ Materiały prasowe

Nowy kierunek PK dla sektora obronnego

Kierunek "Materiały i technologie dla obronności" prowadzi Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej jako siedmiosemestralne studia kończące się tytułem inżyniera. Kształcenie rozpocznie się 1 października, a rekrutacja prowadzona jest w kilku cyklach do połowy września, z pierwszym rozstrzygnięciem naboru w lipcu.

Program opiera się na fundamencie klasycznej inżynierii materiałowej, obejmując wiedzę o strukturze i właściwościach materiałów, metalurgii, kompozytach, technologiach wytwarzania, obróbce cieplnej, badaniach materiałowych oraz analizie trwałości i niezawodności materiałów i konstrukcji. Jednocześnie profil kierunku ukierunkowany jest na zastosowania w obszarach istotnych dla bezpieczeństwa państwa, przemysłu i infrastruktury krytycznej.

Absolwenci mają być przygotowani do pracy w przemyśle obronnym, lotniczym, motoryzacyjnym, energetycznym i materiałowym, w laboratoriach badawczych, jednostkach B+R oraz w obszarze jakości i certyfikacji. Uczelnia wskazuje także na możliwość pracy przy technologiach związanych z ochroną, bezpieczeństwem technicznym i infrastrukturą krytyczną, przy rosnącym zapotrzebowaniu na inżynierów o interdyscyplinarnych kompetencjach.

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Patronat Jednostki Wojskowej Komandosów i komponent praktyczny

Kierunek powstaje pod patronatem Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, najstarszej formacji Wojsk Specjalnych w Polsce, działającej w podporządkowaniu Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednostka ta jest przeznaczona do prowadzenia operacji specjalnych na lądzie i wodach śródlądowych w czasie pokoju, kryzysu lub wojny, obejmujących akcje bezpośrednie, rozpoznanie specjalne i wsparcie wojskowe.

Specjalną zgodę na patronat Jednostki Wojskowej Komandosów nad kierunkiem "Materiały i technologie dla obronności" wydało Ministerstwo Obrony Narodowej, a wkład jednostki obejmuje konsultowanie programu nauczania i efektów jego realizacji. W praktyce oznacza to włączenie wojskowych praktyków w projektowanie treści kształcenia, zwłaszcza w obszarach dotyczących bezpieczeństwa militarnego, taktyki, systemów uzbrojenia oraz technologii ochronnych.

Komponent praktyczny kierunku obejmuje szeroki pakiet zajęć i szkoleń: od przedmiotów takich jak "bezpieczeństwo militarne w praktyce", "bezpieczeństwo publiczne w praktyce", "planowanie działań taktycznych" czy "systemy bezzałogowe", po moduły poświęcone budowie i zasadom działania broni palnej oraz osłonom balistycznym. Studenci mają brać udział w szkoleniach strzeleckich, taktycznych, z samoobrony, pierwszej pomocy i ratownictwa, a także w stażach w laboratoriach technologicznych oraz firmach z branży obronnej i zbrojeniowej.

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Badania, partnerstwa i rynek dla inżynierów obronności

Zaplecze merytoryczne kierunku tworzą badania prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK, obejmujące geopolimery, kompozyty, materiały polimerowe, metale, stopy techniczne oraz metalurgię proszków. Wydział realizuje projekty w obszarze materiałów ochronnych i balistycznych, w tym hybrydowych kompozytów geopolimerowych do osłon balistycznych, co znajduje odzwierciedlenie w programie kształcenia.

Politechnika Krakowska zawarła porozumienie z Grupą Niewiadów oraz Stowarzyszeniem Terytorialni w sprawie współpracy na rzecz badań i edukacji w obszarze szeroko rozumianej obronności, a Wydział rozwija specjalistyczną współpracę z Jednostką Wojskową Komandosów. Rozpoczęto kursy obronne dla studentów, kadra uczestniczy w szkoleniach poligonowych, a eksperci Wydziału regularnie biorą udział (m.in.) w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Nowy kierunek wpisuje się w szerszy kontekst wzrostu znaczenia sektora obronnego w Polsce, związanego z geopolitycznymi zmianami, budową własnych zdolności technologicznych oraz wzrostem wydatków na obronność. Według danych przedstawianych w NATO, Polska przeznaczyła w 2025 r. 4,3% PKB na obronność, co zostało odnotowane jako najwyższy poziom wydatków w Sojuszu, co wzmacnia perspektywy zatrudnienia dla inżynierów materiałowych pracujących na rzecz obronności i technologii podwójnego zastosowania.

Artykuł opracowany w oparciu o materiały prasowe Politechniki Krakowskiej.

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