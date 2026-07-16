Chaos wokół wojsk USA w Polsce. Kongresmen Don Bacon naciska na Pentagon

Kongresmen z Partii Republikańskiej Don Bacon wezwał w środę (15 lipca) Pentagon do zaprezentowania planu, w jaki sposób resort obrony USA zamierza zrealizować polecenie prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych wojsk amerykańskich do Polski. Jego ostre słowa pojawiły się na platformie X, gdzie wyraził głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją.

President Trump directed DoD to replace the Armor Brigade in Poland 58 days ago after the Pentagon deployed the Brigade back to U.S. Congress and our NATO partners have heard “CRICKETS” from DoD and we don’t like that the civilian leadership has unilaterally withdrawn 40% of the…— Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) July 15, 2026

Bacon podkreślił, że mimo upływu 58 dni od wydania przez prezydenta Trumpa rozkazu, brak jest jakichkolwiek konkretnych działań ze strony Pentagonu.

„Prezydent Trump nakazał DOD (przyp. red. Pentagonowi) zastąpienie brygady pancernej w Polsce 58 dni temu, po tym, jak Pentagon odesłał Brygadę z powrotem do USA. Kongres i nasi partnerzy z NATO nic nie słyszą z Ministerstwa Obrony i nie podoba nam się, że dowództwo cywilne jednostronnie wycofało 40 proc. wojsk pancernych z Europy bez ŻADNYCH ustępstw ze strony Rosji” – napisał Bacon.

Dodał również, że taka polityka jest przeciwieństwem strategii „Pokój przez siłę” i zaapelował o pilne przedstawienie planu działania.

Niepewność wokół rotacji wojsk USA

Wycofanie brygady pancernej w maju zostało uznane przez kongresmena Bacona za „haniebne”. To właśnie m.in. pod presją Kongresu prezydent Trump ogłosił później wysłanie „5 tysięcy dodatkowych żołnierzy” do Polski. Mimo tego, nadal nie jest całkowicie jasne, co to ogłoszenie będzie oznaczać w praktyce. Brak jest konkretnych terminów i szczegółów dotyczących rodzaju jednostek, które miałyby trafić do Polski.

Podczas lipcowej wizyty w Waszyngtonie, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki informował, że wstrzymana rotacja brygady pancernej zostanie przywrócona, choć forma tego działania pozostaje nieznana.

„Jeśli chodzi o dokończenie rotacji, wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padł ani termin, ani (informacja), jakiej dokładnie jednostki możemy się spodziewać na terytorium Polski, ale - co jest istotne - kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle (...) kwestionowana” – powiedział Grodecki po spotkaniu z podsekretarzem obrony USA ds. politycznych Elbridge'em Colby'm.

Wcześniej nieco odmienne sugestie przedstawiał szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta, Marcin Przydacz. Obaj polscy urzędnicy podkreślali jednak, że kwestia rotacji brygady pancernej jest rozpatrywana oddzielnie od budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce, na co Pentagon wyraził otwartość.