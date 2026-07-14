Stryker: transporter po Iraku i Ukrainie. Czy trafi do Polski?

Stryker jest podstawową rodziną kołowych pojazdów opancerzonych amerykańskich brygad średnich. Nie został zaprojektowany jako następca czołgu M1 Abrams ani bojowego wozu piechoty Bradley. Miał połączyć większą mobilność strategiczną i operacyjną z poziomem ochrony oraz nośnością niedostępnymi dla lekkich samochodów wojskowych.

Z czasem Stryker przestał być wyłącznie transporterem piechoty. Wspólne podwozie wykorzystano do zbudowania pojazdów dowodzenia, rozpoznania, ewakuacji medycznej, wsparcia ogniowego, transportu moździerzy, zwalczania czołgów oraz obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej.

Luka między lekką piechotą a ciężkimi brygadami

Geneza Strykera sięga końca lat 90. XX wieku. Po zakończeniu zimnej wojny US Army dysponowała dwoma zasadniczymi kategoriami wojsk lądowych.

Lekkie jednostki można było szybko przerzucać drogą powietrzną, ale miały ograniczoną ochronę i siłę ognia. Ciężkie brygady wyposażone w czołgi Abrams i wozy Bradley zapewniały dużą odporność oraz możliwości bojowe, jednak ich rozmieszczenie wymagało rozbudowanego transportu i zaplecza logistycznego.

W 1999 roku ówczesny szef sztabu US Army gen. Eric Shinseki zapowiedział transformację wojsk lądowych. Jednym z jej elementów miało być utworzenie średnich brygad, które można byłoby rozmieścić szybciej niż ciężkie związki pancerne, a jednocześnie zapewniałyby piechocie większą ochronę niż pojazdy lekkie.

W listopadzie 2000 roku jako podstawę nowego Interim Armored Vehicle wybrano kanadyjski transporter LAV III. Konstrukcja wywodziła się z rodziny pojazdów Piranha opracowanej przez szwajcarską firmę Mowag. Za produkcję i rozwój amerykańskiej odmiany odpowiadała spółka General Dynamics Land Systems.

Autor: CC0 2.0 Transporter LAV III będący na wyposażeniu sił zbrojnych Nowej Zelandii pod nazwą NZLAV III

Stryker miał przede wszystkim dostarczyć piechotę na pole walki, osłonić ją przed ogniem broni strzeleckiej i odłamkami oraz zapewnić wsparcie po opuszczeniu pojazdu. Nie projektowano go do regularnych pojedynków z czołgami ani do zastąpienia ciężkich bojowych wozów piechoty.

Nazwa Stryker została oficjalnie nadana 27 lutego 2002 roku. Upamiętnia dwóch niespokrewnionych ze sobą amerykańskich żołnierzy odznaczonych Medalem Honoru: Stuarta S. Strykera, poległego podczas II wojny światowej, oraz Roberta F. Strykera, który zginął w Wietnamie.

Pierwsze pojazdy przekazano jednostkom w 2002 roku. Jako pierwsza została w nie wyposażona 3. Brygada 2. Dywizji Piechoty. Po cyklu prób i ćwiczeń wozy wysłano do Iraku jesienią 2003 roku. Oznaczało to, że nowa konstrukcja znalazła się w działaniach bojowych kilkanaście miesięcy po rozpoczęciu eksploatacji.

Dane taktyczno-techniczne Strykera M1126

Podstawową odmianą rodziny jest M1126 Infantry Carrier Vehicle, przeznaczony do przewozu drużyny piechoty. Parametry poszczególnych pojazdów mogą się różnić zależnie od serii produkcyjnej, dodatkowego opancerzenia i przeprowadzonej modernizacji.

Najważniejsze dane typowego M1126:

układ jezdny: 8×8;

długość: około 6,98 m;

szerokość: około 2,72 m;

wysokość: około 2,64 m;

masa podstawowa: około 17–19 t;

masa z dodatkowym opancerzeniem i wyposażeniem: ponad 20 t, zależnie od konfiguracji;

załoga: 2 żołnierzy;

desant: 9 żołnierzy;

łączna liczba przewożonych osób: 11;

silnik w starszych wersjach: Caterpillar 3126, diesel, około 350 KM;

silnik w nowszych odmianach A1: około 450 KM;

skrzynia biegów: automatyczna;

prędkość maksymalna na drodze: ponad 100 km/h;

zasięg: około 500 km;

zawieszenie: niezależne, hydropneumatyczne;

system regulacji ciśnienia w oponach: centralny, sterowany z wnętrza pojazdu;

sposób opuszczania przedziału desantowego: tylna rampa;

zdolność pływania: brak w standardowej konfiguracji;

transport strategiczny: samoloty C-17 i C-5; możliwość przewozu C-130 zależy od wersji, masy i demontażu części wyposażenia.

Podstawowe uzbrojenie M1126 może obejmować:

wielkokalibrowy karabin maszynowy M2 kalibru 12,7 mm;

granatnik automatyczny Mk 19 kalibru 40 mm;

karabin maszynowy kalibru 7,62 mm.

Broń jest najczęściej instalowana w zdalnie sterowanym stanowisku, dzięki czemu operator może prowadzić obserwację i ogień bez opuszczania opancerzonego wnętrza.

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Stryker wykorzystuje modułowy system ochrony. Podstawowe opancerzenie ma zabezpieczać załogę przed ogniem broni strzeleckiej, odłamkami artyleryjskimi i częścią zagrożeń występujących podczas działań w terenie zurbanizowanym.

Ochronę można zwiększać poprzez instalację:

dodatkowych paneli pancerza;

osłon prętowych przeciwko granatnikom przeciwpancernym;

zestawów pancerza reaktywnego;

ekranów przeciwkumulacyjnych;

aktywnych systemów ochrony pojazdu;

dodatkowych osłon przeciwminowych.

Stryker pozostaje jednak lżej opancerzony od większości gąsienicowych bojowych wozów piechoty. Jego podstawowymi zaletami są mobilność, duży zasięg drogowy, stosunkowo niskie koszty eksploatacji i możliwość szybkiego przemieszczania brygad.

Irak i Afganistan wymusiły modernizację

W Iraku Strykery wykazały dużą mobilność na drogach i w miastach. Jeden pojazd mógł przewozić pełną dziewięcioosobową drużynę piechoty, a brygady były zdolne do szybkiego przemieszczania pododdziałów na znaczne odległości.

Działania bojowe ujawniły jednak podatność na ręczne granatniki przeciwpancerne, miny i improwizowane ładunki wybuchowe. Na pojazdach zaczęto instalować charakterystyczne osłony prętowe, które miały ograniczać skuteczność niektórych głowic kumulacyjnych.

Doświadczenia z Iraku i Afganistanu doprowadziły do opracowania kadłuba Double V-Hull. Odpowiednio ukształtowane dno ma kierować energię eksplozji na boki, ograniczając jej oddziaływanie na przedział załogi i desantu.

W kolejnych pakietach modernizacyjnych wprowadzano:

kadłub Double V-Hull;

wzmocnione zawieszenie;

mocniejszy silnik o mocy około 450 KM;

wydajniejsze generatory energii elektrycznej;

zmodernizowaną instalację elektroniczną;

nowe systemy łączności i dowodzenia;

dodatkowe sensory;

zwiększoną nośność;

przygotowanie do integracji cięższych systemów uzbrojenia.

Nowsze wozy z pakietem DVH A1 zapewniają większy zapas mocy, energii i masy niż pierwsze serie produkcyjne. Jest to szczególnie istotne przy montowaniu wież z armatami 30 mm, systemów przeciwlotniczych, radarów oraz aktywnych systemów ochrony.

Nie wszystkie odmiany rozwijały się zgodnie z oczekiwaniami. US Army wycofała wariant M1128 Mobile Gun System uzbrojony w armatę kalibru 105 mm. Powodem były problemy eksploatacyjne, wysokie koszty utrzymania, ograniczenia automatu ładowania i trudności z dalszym zwiększaniem odporności pojazdu.

Logistical excellence in action: The role of strategic airlift, interoperability in exercise Eagle Partner 24.Find out what #USArmy Soldiers are doing in the Armenia ➡️ https://t.co/mdN6Kqof5W📸 by Capt. Vira Miller pic.twitter.com/Opj7Y4yroS— U.S. Army (@USArmy) July 31, 2024

Najważniejsze wersje transportera Stryker

Rodzina została zaprojektowana w taki sposób, aby większość podstawowych zadań brygady mogła być wykonywana przez pojazdy oparte na wspólnym podwoziu.

Najważniejsze warianty to:

M1126 Infantry Carrier Vehicle – podstawowy transporter piechoty przewożący dziewięcioosobowy desant;

M1127 Reconnaissance Vehicle – pojazd rozpoznawczy wyposażony w rozbudowane sensory, systemy obserwacyjne i łączność;

M1128 Mobile Gun System – wersja wsparcia ogniowego z armatą kalibru 105 mm; została wycofana z US Army;

M1129 Mortar Carrier Vehicle – transporter moździerza kalibru 120 mm zapewniający bezpośrednie wsparcie ogniowe;

M1130 Commander’s Vehicle – mobilne stanowisko dowodzenia wyposażone w rozbudowane systemy łączności i zarządzania polem walki;

M1131 Fire Support Vehicle – pojazd obserwatorów i koordynatorów wsparcia ogniowego, przeznaczony do wskazywania celów artylerii i lotnictwu;

M1132 Engineer Squad Vehicle – wóz drużyny saperskiej służący do rozpoznawania przeszkód, znakowania przejść i wspierania działań inżynieryjnych;

M1133 Medical Evacuation Vehicle – opancerzony pojazd ewakuacji medycznej umożliwiający przewóz rannych i udzielanie pierwszej pomocy;

M1134 Anti-Tank Guided Missile Vehicle – niszczyciel czołgów wyposażony w wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych TOW;

M1135 Nuclear, Biological, Chemical Reconnaissance Vehicle – pojazd rozpoznania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych;

M1296 Stryker Dragoon – transporter piechoty wyposażony w bezzałogową wieżę z armatą automatyczną Mk 44 Bushmaster II kalibru 30 mm;

Stryker CROWS-J – wersja ze zdalnie sterowanym stanowiskiem uzbrojenia połączonym z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków Javelin;

M-SHORAD, obecnie SGT Stout – zestaw obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, przeznaczony do zwalczania dronów, śmigłowców i samolotów operujących na małej wysokości;

DE M-SHORAD – doświadczalna odmiana wykorzystująca laser wysokoenergetyczny do zwalczania bezzałogowców i innych celów powietrznych;

Stryker MCWS – pojazd z modułowym systemem wieżowym i armatą kalibru 30 mm, rozwijany jako następca części wcześniejszych konfiguracji uzbrojenia;

wersje szkolne i specjalistyczne – pojazdy przeznaczone do szkolenia kierowców, obsługi technicznej, prób systemów elektronicznych i testowania nowych technologii.

Rozbudowana rodzina upraszcza szkolenie i logistykę na poziomie brygady, ponieważ wiele odmian wykorzystuje wspólne elementy napędu, zawieszenia i wyposażenia. Równocześnie każda specjalistyczna wersja wymaga osobnych części, procedur i wyszkolonego personelu.

Dragoon i SGT Stout zwiększają siłę ogniaPodstawowy Stryker został zaprojektowany jako transporter, dlatego jego uzbrojenie było stosunkowo lekkie. Doświadczenia europejskie i rosnące zagrożenie ze strony rosyjskich pojazdów opancerzonych doprowadziły jednak do zwiększenia siły ognia.

M1296 Stryker Dragoon otrzymał bezzałogową wieżę z armatą automatyczną kalibru 30 mm. Pierwszym użytkownikiem został stacjonujący w Europie 2. Pułk Kawalerii US Army. Wozy tej jednostki wielokrotnie uczestniczyły w ćwiczeniach prowadzonych w Polsce i innych państwach wschodniej flanki NATO.

Autor: Wikimedia Commons/ Creative Commons To kołowe wozy opancerzone, które służą w US Army od 2002 roku. Pojazd jest uzbrojony w zdalnie sterowany moduł z zamontowanym granatnikiem lub karabinem maszynowym Browning M2. Głównym uzbrojeniem jest czołgowa armata gwintowana kal. 105 mm z automatycznym ładowaniem. Pojazd potrafi osiągnąć prędkość nawet 96 km/h, posiadając przy tym zasięg ok. 482 km. Zgodnie z listą do ukraińskiego wojska zostanie dostarczonych 90 Strykerów.

Armata 30 mm pozwala zwalczać lekko opancerzone pojazdy, stanowiska ogniowe i cele znajdujące się za osłonami. Nie zmienia jednak Strykera w ciężki bojowy wóz piechoty. Odporność pojazdu nadal pozostaje niższa niż w przypadku większości nowoczesnych konstrukcji gąsienicowych.

Odmiana M-SHORAD, nazwana później SGT Stout, została opracowana w odpowiedzi na odbudowę rosyjskich zdolności lotniczych i rosnące wykorzystanie bezzałogowców. Pojazd łączy sensory, armatę, karabin maszynowy i pociski przeciwlotnicze.

System może zwalczać:

bezzałogowce;

śmigłowce;

samoloty na małej wysokości;

część amunicji krążącej;

lekko opancerzone cele naziemne.

Dzięki wspólnemu podwoziu zestawy SGT Stout mogą przemieszczać się razem z brygadami Stryker i zapewniać im bezpośrednią osłonę przeciwlotniczą.

Kto używa Strykerów?

Największym użytkownikiem pozostają amerykańskie wojska lądowe. Strykery są podstawowym wyposażeniem brygad Stryker Brigade Combat Team oraz wielu specjalistycznych pododdziałów.

Rodzina jest lub będzie eksploatowana przez następujące państwa:

Stany Zjednoczone – główny użytkownik, wykorzystujący pojazdy w brygadach średnich, jednostkach rozpoznawczych i obronie przeciwlotniczej;

Tajlandia – pierwszy zagraniczny użytkownik eksportowy, który otrzymał używane transportery M1126;

Ukraina – otrzymuje Strykery w ramach amerykańskiej pomocy wojskowej i wykorzystuje je podczas działań przeciwko Rosji;

Argentyna – rozpoczęła wprowadzanie używanych transporterów M1126 do jednostek zmechanizowanych;

Macedonia Północna – zamówiła pojazdy nowej produkcji, przeznaczone do zwiększenia interoperacyjności z siłami NATO;

Bułgaria – prowadzi program zakupu rozbudowanej rodziny obejmującej transportery, wozy z armatą 30 mm oraz odmiany dowodzenia, medyczne, saperskie i rozpoznawcze.

Strykery były intensywnie wykorzystywane w Iraku i Afganistanie. Obecnie są regularnie rozmieszczane również w Europie, gdzie uczestniczą w działaniach odstraszających i ćwiczeniach na wschodniej flance NATO.

Stryker na wojnie w Ukrainie

Ukraina zaczęła otrzymywać Strykery w 2023 roku. Pierwszy duży amerykański pakiet obejmował 90 transporterów. Kolejne pojazdy przekazywano w następnych transzach pomocy wojskowej.

Przed skierowaniem na front ukraińskie załogi i pododdziały przechodziły szkolenie w Niemczech. Program obejmował nie tylko prowadzenie pojazdu, ale również działania całych pododdziałów zmechanizowanych.

Strykery zapewniają ukraińskiej piechocie:

szybki transport po drogach i utwardzonych szlakach;

ochronę przed odłamkami i ogniem broni strzeleckiej;

możliwość szybkiego opuszczenia pojazdu przez tylną rampę;

współpracę z zachodnimi systemami łączności;

ewakuację rannych;

wsparcie działania pododdziałów szturmowych.

Wojna pokazuje jednocześnie ograniczenia kołowych transporterów. Stryker może zostać zniszczony przez miny, ciężką broń przeciwpancerną, drony uderzeniowe i artylerię. Nie powinien być traktowany jako bezpośredni zamiennik czołgu lub ciężkiego bojowego wozu piechoty.

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Czy Stryker trafi do Wojska Polskiego?

Stany Zjednoczone przedstawiły Polsce propozycję przejęcia używanych Strykerów pochodzących z nadwyżek US Army. W publicznych doniesieniach pojawiała się liczba około 250 pojazdów.

Wozy mogłyby zostać przekazane bezpłatnie albo za symboliczną kwotę. Nie oznacza to jednak, że ich przyjęcie nie generowałoby wysokich kosztów.

Polska musiałaby sfinansować:

ocenę stanu technicznego;

remonty i odtworzenie resursu;

transport do kraju;

ewentualną wymianę silników i układów napędowych;

modernizację uzbrojenia;

dostosowanie łączności i systemów dowodzenia;

zakup części zamiennych;

szkolenie załóg i mechaników;

budowę zaplecza serwisowego;

wieloletnią eksploatację.

Zaletą byłaby możliwość stosunkowo szybkiego zwiększenia liczby kołowych transporterów opancerzonych. Strykery są też obecne w amerykańskich jednostkach stacjonujących w Europie, dzięki czemu Wojsko Polskie mogłoby korzystać z istniejącego systemu szkolenia i współpracy z US Army.

Największą wadą byłoby wprowadzenie kolejnej rodziny transporterów 8×8 obok Rosomaka. Polska musiałaby utrzymywać dwa oddzielne systemy części zamiennych, obsługi, szkolenia i remontów.

Znaczenie miałby również dokładny wariant oferowanych pojazdów. Starsze wozy z płaskim dnem, silnikiem o mocy 350 KM i zużytym wyposażeniem miałyby inną wartość niż pojazdy z kadłubem Double V-Hull, mocniejszym napędem i większym zapasem modernizacyjnym.

Rekomendacja Sztabu Generalnego WP

W lipcu 2026 roku rzecznik Sztabu Generalnego WP płk Marek Pietrzak potwierdził publicznie, że Sztab przygotował opinię dotyczącą amerykańskiej oferty. Oficjalnie nie ujawniono jednak jej pełnej treści.

Przed przygotowaniem stanowiska pojazdy miały zostać ocenione pod kątem:

stanu technicznego;

stopnia zużycia;

możliwości dalszej eksploatacji;

dostępnego resursu;

podatności na modernizację;

kosztów dostosowania do polskich wymagań.

Ostateczna decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu amerykańskiej propozycji należy do Ministerstwa Obrony Narodowej.

Stryker jest konstrukcją sprawdzoną w wieloletniej eksploatacji i działaniach bojowych. Nie oznacza to jednak, że każda partia używanych pojazdów będzie korzystnym rozwiązaniem dla Polski. Kluczowe pozostają stan konkretnych egzemplarzy, konfiguracja podwozia, koszty remontów i wpływ kolejnej platformy na logistykę Wojsk Lądowych.

Samo bezpłatne przekazanie transporterów nie przesądza więc o opłacalności programu. Strykery mogą szybko zwiększyć liczebność polskich jednostek, ale mogą również stać się kosztownym rozwiązaniem przejściowym, utrzymywanym równolegle z rozwijaną rodziną Rosomaków.