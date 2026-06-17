Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce coraz bliżej. Gdzie powstanie?

Rząd Polski podjął we wtorek kluczową decyzję, przyjmując uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu utworzenie stałej bazy Sił Zbrojnych USA na terytorium kraju. Jest to formalny krok, który otwiera drogę do intensywnych rozmów i przygotowań. Uchwała ma na celu umożliwienie rozpoczęcia wstępnych działań, które obejmują szeroki zakres kwestii. Przede wszystkim, konieczne będzie prowadzenie szczegółowych konsultacji i uzgodnień ze stroną amerykańską. Równolegle, strona polska będzie przygotowywać konkretne propozycje dotyczące potencjalnych lokalizacji bazy, określenia niezbędnej infrastruktury, oszacowania kosztów całego przedsięwzięcia oraz wskazania źródeł jego finansowania. Te wszystkie elementy są niezbędne do stworzenia kompleksowego planu, który będzie mógł być przedstawiony partnerom zza oceanu.

Kluczowe kryteria dla lokalizacji bazy USA w Polsce

Wiceminister obrony Paweł Zalewski, zapytany w RMF FM o potencjalną lokalizację stałej bazy, jasno określił priorytety strony polskiej. Podkreślił, że Polsce zależy na tym, „żeby ona była położona tam, gdzie jest centrum logistyczno-komunikacyjne”. Co istotne, te preferencje są zbieżne z oczekiwaniami Stanów Zjednoczonych. Zalewski dodał, że „To jest także oczekiwanie Amerykanów. Amerykanie także chcą, aby tego typu bazy były położone również przy dużych miastach z pewnym potencjałem. To będzie przedmiot rozmowy”. Taka lokalizacja ma zapewnić efektywność operacyjną oraz ułatwić integrację z lokalną infrastrukturą.

Wiceminister Zalewski zaznaczył również, że polskiemu rządowi zależy na szerokim zaangażowaniu samorządowców w ten projekt. Jak ocenił, powstanie stałej bazy Amerykanów będzie miało korzystny wpływ na życie danej miejscowości, przynosząc rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy. Współpraca z lokalnymi władzami jest kluczowa dla płynnego przebiegu inwestycji i akceptacji społecznej.

Intensywne rozmowy i zmiana strategii USA

Inicjatywa utworzenia stałych baz amerykańskich w Polsce ma swoje korzenie w zaproszeniu skierowanym do Stanów Zjednoczonych. Paweł Zalewski podkreślił, że „Amerykanie zostali zaproszeni do tego, abyśmy rozmawiali o bazach stałych amerykańskich w Polsce. Podstawą jest decyzja prezydenta (Donalda Trumpa) o zwiększeniu obecności amerykańskiej o 5 tysięcy żołnierzy”.

Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, podjął konkretne kroki w tej sprawie, wysyłając list do szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, w którym „proponował dokładnie umieszczenie tych baz w Polsce”. Jak poinformował Zalewski, Kosiniak-Kamysz „Wczoraj (...) dostał bardzo silny mandat na Komitecie Bezpieczeństwa oraz na Radzie Ministrów”. Rozmowy są już w toku:

„Dowództwo wojsk amerykańskich przygotowuje pewne propozycje do rozważenia przez Sztab Generalny WP. I to już jest tak naprawdę początek rozmów. One już trwają” – zapewnił wiceminister obrony.

Zalewski potwierdził również, że Stany Zjednoczone faktycznie chcą stałych baz w Polsce. Wyjaśnił, że

„Amerykanie zmieniają logikę swojego funkcjonowania z obecności rotacyjnej na obecność stałą, która z ich punktu widzenia jest dużo tańsza. Równocześnie zmieniają logikę i wycofują część jednostek amerykańskich z Europy”.

Prezydent Trump potwierdza wsparcie dla Polski

Kwestia obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z kluczowych tematów rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA w Waszyngtonie. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP, poinformował w poniedziałek, że prezydent Donald Trump potwierdził „zobowiązanie sojusznicze”, w tym potwierdzenie artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

Ponadto, prezydent Trump zapewnił, że planowane redukcje obecności amerykańskiej w Europie Zachodniej „nie dotkną Polski”, co jest niezwykle ważnym sygnałem w kontekście bezpieczeństwa regionalnego. Podtrzymał także swoją publiczną deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tys. amerykańskich żołnierzy.

Po powrocie do Polski z USA, prezydent ma zaprosić szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, na spotkanie w celu omówienia dalszych kroków w sprawie stałej bazy. Już na początku czerwca wicepremier Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu USA Pete’owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, co świadczy o konsekwentnym dążeniu Polski do wzmocnienia swojej obronności.