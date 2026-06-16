Stała baza amerykańska w Polsce coraz bliżej. Rząd dał zielone światło na historyczne przygotowania

PAP
PAP
oprac. Piotr Miedziński
2026-06-16 16:08

Rząd Polski podjął kluczowe kroki w kierunku utworzenia stałej bazy amerykańskiej na terytorium kraju. Rada Ministrów przyjęła uchwałę upoważniającą szefa Ministerstwa Obrony Narodowej do podjęcia działań w tej sprawie, co stanowi odpowiedź na deklaracje o zwiększeniu obecności wojskowej USA. Decyzja ma na celu zapewnienie stałego stacjonowania żołnierzy amerykańskich, co podkreślają premier Donald Tusk i rzecznik rządu Adam Szłapka, wskazując na konieczność szeroko zakrojonych przygotowań.

Stała baza USA w Polsce? Zalewski: Uzyskaliśmy gotowość do rozpoczęcia rozmów o stałej obecności żołnierzy USA w Polsce
Autor: U.S. Army Europe and Africa/ Facebook US Army

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów, rząd przyjął uchwałę, która otwiera drogę do intensywnych prac nad ustanowieniem stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że uchwała upoważnia szefa MON do podjęcia działań w celu utworzenia takiej bazy. Jak zaznaczył, rząd musi poczynić bardzo szczegółowe przygotowania w tej sprawie.

Premier Donald Tusk już przed posiedzeniem sygnalizował, że rząd zajmie się taką uchwałą. Wyjaśnił, że chodzi o przygotowanie się do realizacji decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o „kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce” tak, by żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. Premier podkreślił złożoność przedsięwzięcia:

„Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie organizacyjnie i finansowo, jeśli myślimy na serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego”.

Adam Szłapka dodał, że polskie rządy od lat zabiegały o obecność sił sojuszniczych w Polsce, szczególnie Stanów Zjednoczonych. Podkreślił konsensus polityczny w tej kwestii:

„Tutaj wszystkie rządy, myślę, że są bardzo konsekwentne, wszystkim nam zależy na tym, żeby obecność była stała, a nie rotacyjna”.

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We wtorek rano zebrał się także Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, aby omówić gwarancje – finansowe, infrastrukturalne i logistyczne – dla zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce.

Deklaracje z Waszyngtonu: Dodatkowi żołnierze USA w Polsce?

Temat obecności wojskowej USA w Polsce był również jednym z głównych punktów rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Polski prezydent przebywa obecnie z wizytą w Stanach Zjednoczonych.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Marcin Przydacz poinformował w poniedziałek, że Donald Trump potwierdził „zobowiązanie sojusznicze”, w tym potwierdzenie artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Zapewnił także, że planowane redukcje obecności amerykańskiej w Europie Zachodniej nie dotkną Polski. Co więcej, Donald Trump podtrzymał publiczną deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tys. amerykańskich żołnierzy. Po powrocie do Polski z USA, prezydent ma zaprosić szefa MON na spotkanie w celu omówienia dalszych kroków.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz z formalną propozycją

Niezależnie od ostatnich rozmów, działania w kierunku wzmocnienia obecności wojskowej USA w Polsce trwają od pewnego czasu. Na początku czerwca wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że przekazał szefowi Pentagonu USA Pete’owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. 

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