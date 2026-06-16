Więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce. Trump podtrzymuje obietnicę po rozmowach z Nawrockim

Prezydent USA Donald Trump potwierdził publiczną deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy amerykańskich podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.

Wizyta prezydenta Nawrockiego, związana z 80. urodzinami Trumpa, obejmowała rozmowy z nim oraz z wiceprezydentem J.D. Vance'em, sekretarzem stanu Markiem Rubio i innymi amerykańskimi politykami.

Po stronie polskiej Ministerstwo Obrony Narodowej ma teraz doprecyzować szczegóły strategiczno-planistyczne i kwestie infrastruktury dotyczące rozmieszczenia dodatkowych wojsk.

Wizyta Prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie przyniosła potwierdzenie kluczowych dla bezpieczeństwa Polski deklaracji. Marcin Przydacz, który relacjonował przebieg wizyty, poinformował w poniedziałek (15 czerwca), że podczas rozmów z Prezydentem Nawrockim, Donald Trump potwierdził „zobowiązanie sojusznicze”, co obejmuje podtrzymanie Artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. To fundamentalny element bezpieczeństwa zbiorowego, gwarantujący wzajemną obronę w przypadku ataku na jednego z członków NATO. Co więcej, Trump zapewnił, że planowane redukcje obecności amerykańskiej w Europie Zachodniej nie dotkną Polski.

Najważniejszym punktem rozmów było jednak podtrzymanie publicznej deklaracji o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Pytany przez PAP, czy wyjaśniło się, co Prezydent Trump miał na myśli, składając tę deklarację, Marcin Przydacz odparł, że „Ona została podtrzymana, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi „poddecyzjami” już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej”.

Deklaracja o wysłaniu dodatkowych 5 tys. żołnierzy amerykańskich do Polski została pierwotnie ogłoszona przez Donalda Trumpa pod koniec maja. Jak wówczas informowano, była to reakcja na zwycięstwo wyborcze Prezydenta Karola Nawrockiego i wynikające z niego dobre relacje między oboma przywódcami. Marcin Przydacz podkreślił, że „to była bardzo dobra deklaracja, publiczne zapewnienie o dodatkowych 5 tys. żołnierzy” i potwierdził, że był to jeden z tematów poruszonych przez Prezydenta Nawrockiego podczas rozmowy z Trumpem w niedzielę.

Kluczowe rozmowy i kontekst wizyty Prezydenta Nawrockiego

Wizyta Prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie miała szerszy kontekst niż tylko rozmowy o wojskach. Nawrocki przybył do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa, wystosowane jeszcze podczas ich styczniowego spotkania w Davos. Bezpośrednim powodem wizyty były obchody 80. urodzin Prezydenta USA, połączone z inauguracją państwowych obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości. W ramach uroczystości w Białym Domu odbyła się gala mieszanych sztuk walki UFC, co dodało wydarzeniu nieco niekonwencjonalnego charakteru.

Według Marcina Przydacza, Prezydent Nawrocki był jedynym prezydentem innego państwa obecnym na sobotnich uroczystościach, co świadczy o wyjątkowej relacji między nim a Donaldem Trumpem. Podczas bankietu poprzedzającego galę sportową, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu ważnych polityków amerykańskich oraz przedstawicieli amerykańskiego biznesu, polski prezydent odbył szereg rozmów. Spotkał się między innymi z wiceprezydentem J.D. Vance’em, sekretarzem stanu Markiem Rubio, sekretarzem wojny Petem Hegsethem, sekretarzem energii Chrisem Wrightem oraz zięciem prezydenta Jaredem Kushnerem. Te spotkania miały na celu zacieśnienie współpracy na wielu płaszczyznach, nie tylko militarnej.

Marcin Przydacz ujawnił, że Prezydent Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem dwukrotnie: raz podczas bankietu wewnątrz Białego Domu, a następnie krótko przy ringu, co Przydacz określił jako pożegnanie. Brak zdjęć i dokumentacji z pierwszej rozmowy prezydentów Przydacz tłumaczył nieobecnością dziennikarzy, retorycznie pytając: „Czy pan zaprasza dziennikarzy na swoje urodziny?”. Warto również odnotować, że zaproszenie obejmowało wyłącznie prezydenta oraz jedną osobę towarzyszącą, którą był mistrz UFC Jan Błachowicz.

W niedzielę rano Prezydent Nawrocki spotkał się także z Mikiem Waltzem, byłym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Trumpa, a obecnie stałym przedstawicielem USA przy ONZ. Na popołudnie zaplanowane było spotkanie na Kapitolu z Johnem Thunem, liderem republikańskiej większości w Senacie, oraz szefami komisji senackich – spraw zagranicznych, wywiadu i sił zbrojnych. W poniedziałek Prezydent Nawrocki miał spotkać się z Polonią pod Tampą na Florydzie, co stanowiło zakończenie jego amerykańskiej podróży.

Wyzwania infrastrukturalne i dalsze kroki Polski

W reakcji na ustalenia dotyczące zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce, Prezydent Nawrocki podjął decyzję o zaproszeniu Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony narodowej, do Pałacu Prezydenckiego „tuż po powrocie do Polski” w celu omówienia dalszych kroków. Jest to kluczowy element w procesie implementacji deklaracji Donalda Trumpa.

„Drzwi do dalszej współpracy polsko-amerykańskiej, także i w kontekście stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, są otwarte. Natomiast te deklaracje po stronie amerykańskiej trzeba wypełnić konkretami. Za te konkrety w naturalny sposób musi odpowiadać Ministerstwo Obrony Narodowej” – powiedział prezydencki minister Marcin Przydacz.

Jednym z najważniejszych i najbardziej palących pytań wykonawczych jest kwestia infrastruktury. Jak zaznaczył Przydacz, „To, że żołnierze przyjadą do Polski, to jest jedno, natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie przyjadą, do jakiej bazy, w którym miejscu, gdzie będą zakwaterowani”. Przyjęcie dodatkowych 5 tys. żołnierzy wymaga odpowiedniego zaplecza logistycznego, w tym koszar, poligonów, magazynów oraz infrastruktury medycznej i szkoleniowej. Jest to ogromne przedsięwzięcie, które będzie wymagało znacznych nakładów finansowych i skoordynowanych działań wielu instytucji.

Wypowiedzi Marcina Przydacza dla RMF FM sugerują, że możliwa jest opcja zwiększenia kontyngentu USA w Polsce nawet do 11 tys., a w dłuższej perspektywie do 15 tys. żołnierzy. Takie scenariusze dodatkowo potęgują wyzwania infrastrukturalne i strategiczne. Oznaczałoby to konieczność rozbudowy istniejących baz lub tworzenia nowych, co wiązałoby się z długoterminowym planowaniem i inwestycjami. Skuteczne zarządzanie tym procesem będzie kluczowe dla powodzenia misji i umocnienia pozycji Polski jako hubu bezpieczeństwa w regionie.

Rola Kongresu USA w przyszłości obecności wojskowej

W poniedziałek Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się także na Kapitolu z Johnem Thunem, liderem republikańskiej większości w amerykańskim Senacie, a także z Rogerem Wickerem, szefem senackiej komisji sił zbrojnych, oraz Jimem Rischem, szefem komisji spraw zagranicznych. Tematem rozmów była „polityka bezpieczeństwa i obecności amerykańskiej wojskowej” w Europie, jak zapowiadał Marcin Przydacz. Spotkanie to, choć bez wystąpień dla mediów, jest niezwykle istotne, ponieważ przyszłość obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych jest w dużej mierze kształtowana przez amerykański Kongres.

Do spotkania doszło w momencie, gdy w Kongresie toczą się intensywne rozmowy i negocjacje nad kształtem corocznej ustawy o budżecie obronnym, czyli NDAA (National Defense Authorization Act). W dotychczasowej senackiej wersji projektu ustawy znalazły się zapisy, które są niezwykle korzystne dla Polski i ogólnie dla bezpieczeństwa w Europie. Mowa tu m.in. o zakazie redukcji sił USA w Europie bez analizy skutków przeprowadzonej przez Pentagon, przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów oraz dowódcę sił USA w Europie dla interesów NATO i Stanów Zjednoczonych. Projekt przewiduje także zakaz usuwania sprzętu z magazynów USA w Europie oraz nakłada na Pentagon obowiązek zgłoszenia planowanych redukcji sił USA na co najmniej 120 dni przed faktem. Te zapisy mają na celu zapewnienie stabilności i przewidywalności amerykańskiej obecności wojskowej.

W wersji NDAA przygotowywanej przez Izbę Reprezentantów znalazły się również istotne dla Polski propozycje. Wśród nich jest polecenie przedstawienia raportu na temat stałej obecności wojskowej w Polsce oraz możliwości stacjonowania tam batalionu artylerii dalekiego zasięgu, razem m.in. z rakietami Tomahawk. Wdrożenie takich rozwiązań znacząco wzmocniłoby potencjał obronny Polski i zdolności operacyjne NATO na wschodniej flance. Dyskusje w Kongresie są więc kluczowe dla długoterminowego planowania i realizacji zobowiązań podjętych przez administrację Donalda Trumpa. Zapewnienie poparcia ze strony amerykańskich kongresmenów i senatorów jest niezbędne do przekształcenia politycznych deklaracji w konkretne działania militarne.