MPS ARMY dla cywilnych odbiorców. „Tarkę” można zamontować w podstawowym MPS

MPS Army to broń zaprezentowana po raz pierwszy w ubiegłym roku w Kielcach, podczas XXXIII edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Model Army to wariant stworzony z myślą o intensywnym użytkowaniu taktycznym i strzelectwie dynamicznym. W porównaniu do wersji podstawowej otrzymał:

• głębszą ostrogę (beavertail): pozwala na wyższy i bardziej stabilny chwyt broni bliżej osi lufy, co poprawia kontrolę podrzutu i chroni dłoń przed pracującym zamkiem (slide bite);

• agresywną fakturę powierzchni, potocznie zwaną „tarką”: zwiększa ona mechaniczne tarcie między skórą dłoni (lub materiałem rękawicy) a powierzchnią chwytu. Przekłada się to na pewny, stabilny uchwyt niezależnie od warunków – podczas deszczu, przy spoconych dłoniach w upalne dni czy w rękawicach taktycznych, gdzie gładka powierzchnia mogłaby powodować niekontrolowany poślizg broni podczas szybkiego strzelania.

MPS ARMY może być użytkowany zarówno przez strzelców prawo-, jak i leworęcznych. Zatrzask magazynka można zamontować po lewej lub prawej stronie chwytu, zgodnie z preferencjami użytkownika.

„Broń zasilana jest z 17-nabojowego magazynka. Wysoką celność zapewniają stałe metalowe przyrządy celownicze z kontrastowymi (fosforyzującymi) punktami celowniczymi. Istnieje możliwość zastosowania przyrządów zgodnych ze standardem pistoletu SIG SAUER P320. MPS należy do grupy pistoletów OPTIC READY, umożliwiając montaż mikrokolimatora w tylnej części zamka, równolegle z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, co zwiększa szybkość oraz precyzję oddawania strzałów”.

Z pełną specyfikacją techniczną można zapoznać się na stronie internetowej producenta.

Garda: Strzelectwo Sportowe

Jedną z największych zalet konstrukcji MPS jest jej pełna modułowość. Ponieważ elementem koncesjonowanym (czyli prawnie stanowiącym broń) jest wewnętrzny szkielet z mechanizmem spustowym, sama obudowa chwytu jest jedynie nienumerowanym akcesorium.

Jeśli posiadasz już standardowy pistolet FB MPS (Basic), nie musisz kupować nowej broni ani wyrabiać nowej promesy, aby zyskać funkcjonalność wersji ARMY. Wystarczy dokupić sam chwyt MPS ARMY. Można go nabyć bez zezwoleń, zamówić przesyłkę do domu i w parę chwil samodzielnie przekształcić swojego klasycznego MPS-a w wersję taktyczną. „Łucznik” produkuje to akcesorium w czterech kolorach: oliwkowym, piaskowym, szarym i czarnym.

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Opracowano na podstawie komunikatów producenta.