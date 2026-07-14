Czołgi K2 z natowskim certyfikatem jakości. Nowe szanse eksportowe dla Hyundai Rotem?

oprac. Karolina Modzelewska
2026-07-14 21:11

Hyundai Rotem uzyskał certyfikat zgodności z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu podstawowego K2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie przyznane południowokoreańskiej firmie, które ma zwiększyć jej szanse na eksport uzbrojenia do państw członkowskich Sojuszu.

Pierwszy taki certyfikat w Korei

Spółka Hyundai Rotem, należąca do Hyundai Motor Group i specjalizująca się w produkcji sprzętu wojskowego oraz taboru kolejowego, poinformowała we wtorek, 14 lipca br., że otrzymała certyfikat AQAP-2110 (Allied Quality Assurance Publications 2110). Uroczystość wręczenia odbyła się dzień wcześniej w siedzibie firmy w Uiwang w prowincji Gyeonggi z udziałem przedstawicieli południowokoreańskiej Defense Agency for Technology and Quality (DATQ).

AQAP-2110 to standard zarządzania jakością stosowany przez państwa NATO w procesach pozyskiwania sprzętu wojskowego. Posiadanie tego certyfikatu jest w praktyce jednym z kluczowych wymogów dla przedsiębiorstw ubiegających się o kontrakty lub dostawy uzbrojenia i usług dla krajów Sojuszu.

Hyundai Rotem jest pierwszym przedsiębiorstwem z Korei Południowej, które uzyskało certyfikat AQAP-2110. Jest to również pierwszy certyfikat wydany przez państwową agencję DATQ po uzyskaniu przez nią uprawnień do prowadzenia certyfikacji zgodnie z natowskim systemem zapewnienia jakości.

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Certyfikacja obejmuje nie tylko czołg podstawowy K2 Black Panther, ale również całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie, w tym wozy zabezpieczenia technicznego, mosty towarzyszące oraz pojazdy do rozminowywania. Producent zapowiada rozszerzenie zakresu certyfikacji o kolejne wyroby w zależności od zapotrzebowania rynku.

Nowe szanse eksportowe K2 i platformy pojazdów w przetargach państw NATO

Zdaniem Hyundai Rotem uzyskany certyfikat potwierdza spełnienie przez K2 wymagań jakościowych NATO, co powinno wzmocnić pozycję firmy w przetargach organizowanych przez państwa członkowskie Sojuszu. Spółka liczy, że przełoży się to na wyższą ocenę ofert oraz ułatwi negocjacje kontraktowe.

Znaczenie certyfikacji rośnie w okresie dynamicznego wzrostu wydatków obronnych państw NATO, napędzanego pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa. Kraje Sojuszu odpowiadają łącznie za około 55 proc. światowych wydatków wojskowych, a coraz więcej z nich deklaruje zwiększenie nakładów na obronność do poziomu 5 proc. PKB, co może stworzyć nowe możliwości dla producentów uzbrojenia.

Równolegle Korea Południowa prowadzi z NATO negocjacje dotyczące zawarcia ramowego porozumienia w sprawie zamówień publicznych w obszarze obronności. Celem jest ułatwienie koreańskim przedsiębiorstwom dostępu do wspólnie finansowanego rynku zakupów Sojuszu, którego wartość szacowana jest na około 15 bln wonów (ok. 10 mld dolarów rocznie).

– Będziemy intensyfikować działania na rzecz wejścia na rynki globalne wspólnie z naszymi dostawcami oraz wzmacniać konkurencyjność południowokoreańskiego przemysłu obronnego – zaznaczył przedstawiciel Hyundai Rotem.

Na podstawie informacji prasowej Hyundai Rotem

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