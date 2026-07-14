Pierwszy taki certyfikat w Korei

Spółka Hyundai Rotem, należąca do Hyundai Motor Group i specjalizująca się w produkcji sprzętu wojskowego oraz taboru kolejowego, poinformowała we wtorek, 14 lipca br., że otrzymała certyfikat AQAP-2110 (Allied Quality Assurance Publications 2110). Uroczystość wręczenia odbyła się dzień wcześniej w siedzibie firmy w Uiwang w prowincji Gyeonggi z udziałem przedstawicieli południowokoreańskiej Defense Agency for Technology and Quality (DATQ).

AQAP-2110 to standard zarządzania jakością stosowany przez państwa NATO w procesach pozyskiwania sprzętu wojskowego. Posiadanie tego certyfikatu jest w praktyce jednym z kluczowych wymogów dla przedsiębiorstw ubiegających się o kontrakty lub dostawy uzbrojenia i usług dla krajów Sojuszu.

Hyundai Rotem jest pierwszym przedsiębiorstwem z Korei Południowej, które uzyskało certyfikat AQAP-2110. Jest to również pierwszy certyfikat wydany przez państwową agencję DATQ po uzyskaniu przez nią uprawnień do prowadzenia certyfikacji zgodnie z natowskim systemem zapewnienia jakości.

Certyfikacja obejmuje nie tylko czołg podstawowy K2 Black Panther, ale również całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie, w tym wozy zabezpieczenia technicznego, mosty towarzyszące oraz pojazdy do rozminowywania. Producent zapowiada rozszerzenie zakresu certyfikacji o kolejne wyroby w zależności od zapotrzebowania rynku.

Nowe szanse eksportowe K2 i platformy pojazdów w przetargach państw NATO

Zdaniem Hyundai Rotem uzyskany certyfikat potwierdza spełnienie przez K2 wymagań jakościowych NATO, co powinno wzmocnić pozycję firmy w przetargach organizowanych przez państwa członkowskie Sojuszu. Spółka liczy, że przełoży się to na wyższą ocenę ofert oraz ułatwi negocjacje kontraktowe.

Znaczenie certyfikacji rośnie w okresie dynamicznego wzrostu wydatków obronnych państw NATO, napędzanego pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa. Kraje Sojuszu odpowiadają łącznie za około 55 proc. światowych wydatków wojskowych, a coraz więcej z nich deklaruje zwiększenie nakładów na obronność do poziomu 5 proc. PKB, co może stworzyć nowe możliwości dla producentów uzbrojenia.

Równolegle Korea Południowa prowadzi z NATO negocjacje dotyczące zawarcia ramowego porozumienia w sprawie zamówień publicznych w obszarze obronności. Celem jest ułatwienie koreańskim przedsiębiorstwom dostępu do wspólnie finansowanego rynku zakupów Sojuszu, którego wartość szacowana jest na około 15 bln wonów (ok. 10 mld dolarów rocznie).

– Będziemy intensyfikować działania na rzecz wejścia na rynki globalne wspólnie z naszymi dostawcami oraz wzmacniać konkurencyjność południowokoreańskiego przemysłu obronnego – zaznaczył przedstawiciel Hyundai Rotem.

Na podstawie informacji prasowej Hyundai Rotem