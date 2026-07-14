Na Ukrainie zginęło co najmniej 16 431 cywilów, a 48 613 zostało rannych

• Dane wskazują na alarmujący trend eskalacji, w którym liczba ofiar wśród ludności cywilnej rośnie.

• W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku zginęło 1396 cywilów.

• Drony krótkiego zasięgu zmieniły środowisko życia cywilów mieszkających w pobliżu linii frontu.

W maju odnotowano najwyższą liczbę ofiar wśród cywilów od ponad czterech lat, natomiast w czerwcu ta liczba była wyższa – zginęło co najmniej 293 cywilów, a 1990 zostało rannych. Czerwiec stał się miesiącem z największą liczbą zabitych i rannych cywilów od kwietnia 2022 r.

„Dane wskazują na alarmujący trend eskalacji, w którym liczba ofiar wśród ludności cywilnej rośnie, napędzany przez coraz intensywniejsze użycie potężnej broni, która jest szczególnie śmiercionośna w gęsto zaludnionych obszarach miejskich” – przekazała Danielle Bell, dyrektor HRMMU. – „Ten trend powinien być ostrzeżeniem, że zagrożenia, na jakie narażona jest ludność cywilna, nie tylko utrzymują się, ale rosną zarówno pod względem skali, jak i złożoności”.

W sumie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku zginęło 1396 cywilów, a 7978 zostało rannych, co oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2025 r. i wzrost o 114 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W opublikowanym raporcie na temat ofiar cywilnych, HRMMU poinformowała, że wzrost ten był w dużej mierze spowodowany atakami dalekiego zasięgu ze strony Federacji Rosyjskiej, które dotknęły głównie ośrodki miejskie położone daleko od linii frontu. Między styczniem a czerwcem tego roku liczba ofiar cywilnych spowodowanych bronią dalekiego zasięgu, taką jak pociski rakietowe i drony, wzrosła o 60 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2025 r.

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Na obszarach położonych blisko linii frontu drony krótkiego zasięgu były odpowiedzialne za większość ofiar śmiertelnych i obrażeń wśród cywilów. W czerwcu zabiły i zraniły więcej cywilów niż w jakimkolwiek innym miesiącu od 24 lutego 2022 roku.

„Drony krótkiego zasięgu zmieniły środowisko życia cywilów mieszkających w pobliżu linii frontu. Relacje, które słyszymy od cywilów wysiedlonych ze społeczności na linii frontu, są głęboko spójne – i przerażające. Wielu opisuje, jak drony krótkiego zasięgu ścigały ich za wykonywanie codziennych czynności, takich jak robienie zakupów spożywczych, wyprowadzanie psów, jazda na rowerze, praca w ogrodzie czy dotarcie do bezpiecznego miejsca” – podkreśliła Danielle Bell.

Zdecydowana większość ofiar cywilnych miała miejsce na obszarach kontrolowanych przez rząd Ukrainy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy potwierdziło również ofiary cywilne na terytoriach okupowanych, choć było ich mniej w porównaniu z rokiem 2025.

Władze Federacji Rosyjskiej poinformowały również o wzroście liczby ofiar cywilnych na swoim terytorium w pierwszej połowie 2026 r. – zginęło 250 cywilów, a 1596 zostało rannych, co stanowi wzrost o 121 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2025 r.

Ogółem od 24 lutego 2022 r. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka potwierdziło, że zginęło co najmniej 16 431 cywilów, w tym 803 dzieci, a 48 613 zostało rannych, w tym 2960 dzieci.