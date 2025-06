Kraje NATO zwiększą wydatki na obronność. Inwestycje na poziomie 5 proc. PKB do 2035 roku

Kraje NATO zobowiązały się do zwiększenia wydatków na obronność. Będą inwestować 5 proc. PKB rocznie w podstawowe potrzeby obronne oraz wydatki związane z obronnością i bezpieczeństwem do 2035 r. To znaczący wzrost, który ma wzmocnić potencjał obronny Sojuszu. W czasie szczytu Donald Trump zadeklarował, że popiera artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

