Kolejny duży kontrakt od Pentagonu. Miliardy dolarów na pociski GMLRS

U.S Army podpisało aneks z Lockheed Martin na produkcję pocisków rakietowych GMLRS o wartości blisko 4 miliardów dolarów.

Pociski GMLRS są głównym środkiem bojowym dla systemów M142 HIMARS i M270 MLRS

Jeden pocisk kosztuje blisko 168 tysięcy dolarów.

Lockheed Martin będzie kontynuować produkcję pocisków GMLRS stosowanych m.in. w systemach artylerii rakietowej M142 HIMARS. Umowa przewidziana jest do 20 października 2027 roku. Konkretna lokalizacja wszystkich miejsc produkcyjnych nie została jeszcze określona, tym ma zająć się dowództwo ds. kontraktów Armii USA w Redstone Arsenal w stanie Alabama, a także przedstawi szczegóły finansowania przy składaniu każdego zamówienia.

System kierowanych pocisków rakietowych M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) jest jedną z kluczowych zdolności artylerii rakietowej państw NATO, stanowi on główny środek bojowy dla platform M270 MLRS oraz M142 HIMARS. W pocisku stosowany jest system nawigacji inercyjnej wspomaganej przez GPS, co pozwala utrzymać tor lotu z dokładnością rzędu kilku metrów.

Jest to znacząca różnica w stosunku do starszych, niekierowanych pocisków. Standardowy zasięg amunicji wynosi około 85 kilometrów, jednak w nowszych odmianach, GMLRS-ER (Extended Range), dystans rażenia zwiększono do około 150 kilometrów. Każdy pojemnik startowy w systemach M142 HIMARS mieści sześć pocisków, w przypadku wyrzutni M270 MLRS ta ilość jest podwojona.

🇺🇸 The US Department of Defense has awarded Lockheed Martin a $4.235 billion contract modification for the production of GMLRS.The FY2025 Army appropriation was ~$1.2 billion for ~6400 missiles. The USMC budgeted for ~1000, and expected Foreign Military Sales buys were ~5000.… https://t.co/74UyrhduwP pic.twitter.com/CP35iGYog2— Colby Badhwar 🇨🇦🇬🇧 (@ColbyBadhwar) August 14, 2025

Głowice bojowe występują w kilku wariantach, m.in. odłamkowo-burzącym (M31 Unitary) o masie 90 kg, czy też w wersjach z subamunicją (M30A1/A2), która zamiast klasycznych podpocisków wykorzystują system Alternative Warhead (zamiennik klasycznej amunicji kasetowej), wariant ten jest lepiej dostosowany do wymogów konwencji międzynarodowych.

GMLRS może być używany zarówno do niszczenia umocnionych punktów, stanowisk dowodzenia, węzłów logistycznych, jak i do neutralizacji siły żywej czy sprzętu przeciwnika na tyłach frontu. Wysoka mobilność platform nośnych, zwłaszcza w przypadku HIMARS, umożliwia wykonanie zasady „shoot and scoot”, czyli oddania salwy i natychmiastowej zmiany pozycji, dzięki czemu jest minimalizowane ryzyko kontruderzenia ze strony przeciwnika. Według Departamentu Obrony USA, koszt jednego pocisku M31 GMLRS wynosi ok.168 tysięcy dolarów.

Pociski GMLRS stały się jednym najskuteczniejszych środków rażenia wykorzystywanych obecnie w wojnie na Ukrainie. Potwierdziły one swoją skuteczność w niszczeniu celów o wysokiej wartości takie jak sztaby dowodzenia czy węzły logistyczne rosyjskiej armii przy jednoczesnych minimalnych stratach własnych. Szczególnie było to widoczne w sierpniu 2022 roku, kiedy HIMARS-y regularnie atakowały i niszczyły logistykę Rosjan. Miało to wymierny wpływ na przebieg ukraińskiego kontruderzenia na kierunku Charkowskim i Chersońskim we wrześniu 2022 roku.

Garda: PGZ inwestuje we wzrost produkcji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.