"NATO uruchamia największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 mld euro. Polska będzie jednym z kluczowych uczestników projektu. Powstaną nowe magazyny paliw, rurociągi i infrastruktura logistyczna, które wzmocnią bezpieczeństwo naszego kraju oraz całej wschodniej flanki Sojuszu" - przekazała Kancelaria Premiera na platformie X.

Decyzja zapadła na szczycie w Ankarze

Podczas szczytu NATO w Ankarze, państwa członkowskie zatwierdziły historyczny program inwestycyjny o wartości 27 mld euro. Premier RP i inni polscy przedstawiciele podkreślili, że Sojusz podejmuje ten krok, aby zapewnić siłom zbrojnym niezbędne dostawy energii do utrzymania gotowości bojowej.

Szef NATO Mark Rutte na konferencji prasowej po szczycie informował, że środki zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację wojskowej infrastruktury paliwowej obejmującej magazyny, rurociągi oraz systemy dystrybucji. Jak tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, Polska „uzyskała wszystko to, co planowaliśmy” w tym obszarze, w tym znaczącą rozbudowę infrastruktury paliwowej na wschodniej flance, która obejmie nasz kraj.

🛡️ NATO uruchamia największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 mld euro.Polska będzie jednym z kluczowych uczestników projektu. Powstaną nowe magazyny paliw, rurociągi i infrastruktura logistyczna, które wzmocnią bezpieczeństwo… pic.twitter.com/P2tROaQLlD— Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 15, 2026

Central European Pipeline System - paliwowy krwiobieg Sojuszu

Inwestycja oznacza rozbudowę systemu rurociągów CEPS (Central European Pipeline System) na wschód. Plan zakłada przedłużenie istniejących magistrali paliwowych o setki kilometrów na wschód od ich obecnych zakończeń w zachodnich Niemczech. Największymi beneficjentami inwestycji będą Polska, kraje bałtyckie, Rumunia, Bułgaria oraz Turcja. Według szacunków całkowita wartość projektów związanych z rozbudową tej infrastruktury w ciągu najbliższych dwóch dekad może sięgnąć 30 mld dolarów. Przyłączenie Polski do rurociągów NATO ma według wcześniejszych informacji kosztować około 20 mld zł.

Polska zostanie włączona w nową sieć infrastruktury, a w praktyce oznacza to, że nasz kraj będzie jednym z głównych punktów logistycznych dla działań Sojuszu na wschodniej flance. Nowe magazyny paliw i rurociągi powstaną w Polsce, tworząc tzw. „paliwowy kręgosłup" dla wschodniej flanki NATO. Dzięki temu polskie jednostki oraz siły NATO operujące w regionie będą miały stabilne i odporne zaopatrzenie w paliwo nawet w przypadku zablokowania tradycyjnych szlaków transportowych. Projekt ma zwiększyć zdolność Sojuszu do prowadzenia długotrwałych działań na wschodniej flance, ograniczając ryzyko kryzysów logistycznych w sytuacjach wysokiego zagrożenia.

Garda: Szczyt NATO w Ankarze – Portal Obronny

Odporność, logistyka i bezpieczeństwo - hasło nowej inwestycji

Inwestycja wpisuje się w ogłoszoną strategię „inwestowania w odporność, logistykę i bezpieczeństwo NATO". Chodzi nie tylko o same rurociągi, ale także o budowę nowych magazynów strategicznych oraz infrastruktury logistycznej, która połączy bazy, lotniska i poste operacyjne z systemem dostaw paliwa. Dla Polski oznacza to realne wzmocnienie bezpieczeństwa krajowego, ale także zwiększenie roli w strukturach Sojuszu jako jednego z kluczowych punktów zaopatrzeniowych dla całej wschodniej flanki.

Projekt, choć mniej widowiskowy niż zakup samolotów czy systemów obrony powietrznej, ma fundamentalne znaczenie dla zdolności operacyjnych wojsk NATO w warunkach konfliktu. Decyzja zapadła już 15 lipca 2026 roku, a od tego momentu rozpoczęły się prace nad szczegółami realizacji inwestycji. Szacuje się, że pełne włączenie Polski i innych krajów wschodniej flanki w rozbudowany system CEPS nastąpi za około 6–7 lat. W kolejnych miesiącach MON i odpowiednie służby będą pracować m.in. nad harmonogramem prac, czy lokalizacją nowych magazynów. Polska musi jednocześnie dostosować własną infrastrukturę paliwową do wymogów militarnych Sojuszu, co wymagać będzie dodatkowe inwestycji po stronie krajowej.