Centrum serwisowe HIMARS i M270A2 w Europie. Lockheed Martin i Insta stawiają na Finlandię

M270A2, produkowany przez Lockheed Martin, to ciężki system wyrzutni rakietowych na gąsienicach, którego wsparcie techniczne jest kluczowe dla skuteczności operacyjnej. Współpraca z firmą Insta w celu stworzenia zaplecza serwisowego w Finlandii wzmocni krajową wiedzę specjalistyczną oraz zapewni zdolność do utrzymania gotowości bojowej systemów przez cały cykl ich życia.
Dla firmy Insta jest to znaczący krok w jej europejskiej działalności w zakresie wsparcia eksploatacyjnego i obsługi cyklu życia. Petri Reiman, dyrektor generalny Insta Advance, podkreśla wagę tego przedsięwzięcia:
„To ważny kamień milowy dla firmy Insta i znaczący krok naprzód w zakresie wsparcia cyklu życia kluczowych systemów obronnych. Centrum będzie wspierać utrzymanie fińskiej floty MLRS, wzmocni bezpieczeństwo dostaw oraz zapewni gotowość do świadczenia usług wsparcia technicznego innym europejskim użytkownikom”.
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Wzmocnienie europejskiej obronności i bezpieczeństwa dostaw
Utworzenie tego centrum obsługi technicznej ma strategiczne znaczenie dla całej Europy. Będzie ono służyć nie tylko fińskiej flocie systemów, ale także zapewni wsparcie innym europejskim użytkownikom M270A2 i HIMARS. Jak zauważa Gaylia Campbell, wiceprezes i dyrektor generalna Lockheed Martin Tactical Missiles:
„Nasza współpraca z firmą Insta pozwala na utworzenie w Finlandii pierwszego w Europie specjalistycznego centrum utrzymania systemów CFCS, rozszerzając wsparcie dla systemów M270A2 i HIMARS na cały kontynent. Obiekt ten zabezpiecza łańcuch dostaw, przyspiesza obsługę logistyczną i serwis techniczny oraz zapewnia dostępność systemów kierowania ogniem dla użytkowników fińskich i NATO”.
Korzyści dla operatorów: Dłuższa gotowość bojowa i ciągłość operacji
Dla klientów w Europie nowe możliwości serwisowe oznaczają przede wszystkim poprawę dostępności systemów i wzmocnienie ciągłości operacji. Planowanie cyklu życia, wsparcie w zakresie części zamiennych, zarządzanie przestarzałymi komponentami oraz kompleksowe wsparcie techniczne pomogą skrócić przestoje i utrzymać maksymalną gotowość operacyjną. Jest to kluczowe dla utrzymania przewagi technologicznej i efektywności w obliczu współczesnych wyzwań.
Inicjatywa ta jest możliwa dzięki protokołowi ustaleń (MoU), który firmy Lockheed Martin i Insta podpisały w grudniu ubiegłego roku. Ceremonia podpisania odbyła się podczas prezentacji pierwszego z 64 fińskich myśliwców F-35A.
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