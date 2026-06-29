Centrum serwisowe HIMARS i M270A2 w Europie. Lockheed Martin i Insta stawiają na Finlandię

M270A2, produkowany przez Lockheed Martin, to ciężki system wyrzutni rakietowych na gąsienicach, którego wsparcie techniczne jest kluczowe dla skuteczności operacyjnej. Współpraca z firmą Insta w celu stworzenia zaplecza serwisowego w Finlandii wzmocni krajową wiedzę specjalistyczną oraz zapewni zdolność do utrzymania gotowości bojowej systemów przez cały cykl ich życia.

Dla firmy Insta jest to znaczący krok w jej europejskiej działalności w zakresie wsparcia eksploatacyjnego i obsługi cyklu życia. Petri Reiman, dyrektor generalny Insta Advance, podkreśla wagę tego przedsięwzięcia:

„To ważny kamień milowy dla firmy Insta i znaczący krok naprzód w zakresie wsparcia cyklu życia kluczowych systemów obronnych. Centrum będzie wspierać utrzymanie fińskiej floty MLRS, wzmocni bezpieczeństwo dostaw oraz zapewni gotowość do świadczenia usług wsparcia technicznego innym europejskim użytkownikom”.

Wzmocnienie europejskiej obronności i bezpieczeństwa dostaw

Utworzenie tego centrum obsługi technicznej ma strategiczne znaczenie dla całej Europy. Będzie ono służyć nie tylko fińskiej flocie systemów, ale także zapewni wsparcie innym europejskim użytkownikom M270A2 i HIMARS. Jak zauważa Gaylia Campbell, wiceprezes i dyrektor generalna Lockheed Martin Tactical Missiles:

„Nasza współpraca z firmą Insta pozwala na utworzenie w Finlandii pierwszego w Europie specjalistycznego centrum utrzymania systemów CFCS, rozszerzając wsparcie dla systemów M270A2 i HIMARS na cały kontynent. Obiekt ten zabezpiecza łańcuch dostaw, przyspiesza obsługę logistyczną i serwis techniczny oraz zapewnia dostępność systemów kierowania ogniem dla użytkowników fińskich i NATO”.

Korzyści dla operatorów: Dłuższa gotowość bojowa i ciągłość operacji

Dla klientów w Europie nowe możliwości serwisowe oznaczają przede wszystkim poprawę dostępności systemów i wzmocnienie ciągłości operacji. Planowanie cyklu życia, wsparcie w zakresie części zamiennych, zarządzanie przestarzałymi komponentami oraz kompleksowe wsparcie techniczne pomogą skrócić przestoje i utrzymać maksymalną gotowość operacyjną. Jest to kluczowe dla utrzymania przewagi technologicznej i efektywności w obliczu współczesnych wyzwań.

Inicjatywa ta jest możliwa dzięki protokołowi ustaleń (MoU), który firmy Lockheed Martin i Insta podpisały w grudniu ubiegłego roku. Ceremonia podpisania odbyła się podczas prezentacji pierwszego z 64 fińskich myśliwców F-35A.