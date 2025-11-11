Lockheed Martin świętuje sukces. 750. HIMARS opuszcza fabrykę

System HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) od momentu wprowadzenia do służby w Armii Stanów Zjednoczonych w 2005 roku, stał się synonimem mobilnego, dalekosiężnego wsparcia ogniowego. Jego precyzja, skuteczność i minimalne wymagania kadrowe zrewolucjonizowały podejście do artylerii rakietowej. Jak podkreśla Carolyn Orzechowski, wiceprezes Lockheed Martin Precision Fires Launchers and Missiles, „HIMARS uosabia wszystko, czego wymagają współczesne systemy ogniowe – niezawodność, precyzję i wytrzymałość”. Jest to dowód na to, jak amerykański przemysł, w odpowiedzi na realne potrzeby armii, potrafi tworzyć innowacyjne rozwiązania.

Dwudziestoletnie doświadczenie bojowe potwierdza efektywność HIMARS, czyniąc go filarem strategii precyzyjnego ostrzału dalekiego zasięgu. Obecnie system przechodzi ewolucję, dążąc do integracji z amunicją nowej generacji, co zapewni mu zdolność do sprostania przyszłym wyzwaniom na polu walki. Lockheed Martin aktywnie współpracuje z Armią Stanów Zjednoczonych, aby system HIMARS nadążał za pojawiającymi się zagrożeniami, co gwarantuje jego długoterminową przydatność.

Wspieranie modernizacji armii i globalnego bezpieczeństwa

Modernizacja armii, której priorytetem jest dalekosiężna, precyzyjna artyleria, stanowi kluczowy element w utrzymaniu gotowości bojowej i przewagi nad przeciwnikiem. Lockheed Martin, aby sprostać tym dynamicznym zmianom, znacząco zwiększył moce produkcyjne, przyspieszył harmonogramy i wdrożył zaawansowane technologie wytwarzania. Te działania mają na celu podniesienie tempa, skali i efektywności produkcji systemu HIMARS.

„Dostosowujemy nasze działania do potrzeb armii, aby budować szybciej, integrować się mądrzej i utrzymywać gotowość bojową poprzez zwiększenie skali produkcji, wzmocnienie łańcucha dostaw oraz zachowanie najwyższych standardów jakości” – zaznacza Carolyn Orzechowski.

Jesienią ubiegłego roku zakład w Camden zdołał zwiększyć roczną produkcję wyrzutni HIMARS z 48 do 96 sztuk, osiągając ten cel dwa miesiące przed planowanym terminem. To imponujące osiągnięcie było możliwe dzięki kontraktom Armii Stanów Zjednoczonych o wartości 2,9 miliarda dolarów, które sfinansowały nowe narzędzia, dodatkowe stanowiska pracy i usprawnienie łańcucha dostaw. Skrupulatne podejście Lockheed Martin pozwala na ciągłe wprowadzanie innowacji, jednocześnie dostarczając kluczowe systemy żołnierzom szybciej i efektywniej.

Globalne znaczenie amerykańskiej produkcji

Załoga zakładu w Camden, składająca się z pokoleń wykwalifikowanych operatorów maszyn, monterów i inżynierów, odgrywa kluczową rolę w przekształcaniu surowców w wyrzutnie, które chronią żołnierzy na całym świecie. Ich kunszt i zaangażowanie są widoczne w całym krajowym łańcuchu dostaw, obejmującym zarówno małe firmy produkujące precyzyjne komponenty, jak i największych dostawców elektroniki.

Jak podkreśla dyrektor zakładu Adam Bailey, „Każda śruba, przewód i spawanie łączą naszych pracowników tutaj, w Stanach Zjednoczonych, z żołnierzami i sojusznikami za granicą. To, co tworzymy w Arkansas, ma znaczenie na całym świecie”.

Obecnie system HIMARS jest używany przez 14 państw partnerskich, co znacząco zwiększa interoperacyjność i zdolność odstraszania w Europie oraz regionie Indo-Pacyfiku. Ta sama linia produkcyjna, która wyposaża amerykańskie brygady, wzmacnia stabilność międzynarodową dzięki sprawdzonym partnerstwom. W miarę jak armia kontynuuje proces modernizacji, system HIMARS pozostaje symbolem innowacyjności, siły przemysłowej i jedności sojuszniczej. Od hali produkcyjnej po pole walki, system łączy wysiłek tych, którzy go tworzą, z misją utrzymania globalnej stabilności.

Ewolucja i przyszłość HIMARS

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i pojawiające się zagrożenia, system HIMARS nieustannie się rozwija. Jego modułowa konstrukcja pozwala na integrację z nową generacją amunicji, taką jak rakieta Precision Strike Missile czy GMLRS o zwiększonym zasięgu. Te nowe możliwości są w pełni zintegrowane z sieciową architekturą ognia, co zwiększa skuteczność i wszechstronność systemu.

„HIMARS został zaprojektowany, by przemieszczać się, strzelać i przetrwać - oraz by się rozwijać” – mówi Orzechowski. „Blisko współpracujemy z armią, aby zapewnić, że system nadąży za pojawiającymi się zagrożeniami w nadchodzącej dekadzie, jak i później”.

Ta zdolność do adaptacji i ewolucji jest kluczowa dla utrzymania przewagi technologicznej i operacyjnej. Lockheed Martin inwestuje w badania i rozwój, aby system HIMARS mógł sprostać przyszłym wyzwaniom, jednocześnie zachowując swoją sprawdzoną niezawodność i efektywność. HIMARS jest stworzony lokalnie, cieszy się zaufaniem na całym świecie i jest gotowy na to, co przyniesie przyszłość, pozostając kluczowym elementem globalnego bezpieczeństwa.