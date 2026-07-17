Konstelacja Mikroglob na orbicie. Polska zyskuje strategiczne oko w kosmosie

Pierwszy satelita z polskiej konstelacji Mikroglob pomyślnie przeszedł kluczowe testy na orbicie heliosynchronicznej po wyniesieniu 7 lipca 2026 roku. Urządzenie nawiązało komunikację i rozpoczęło przesyłanie danych telemetrycznych.

To historyczny moment dla polskiej obronności, znacząco zwiększający zdolności do samodzielnego pozyskiwania zobrazowań satelitarnych w ramach Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej (NSIS).

Konstelacja Mikroglob docelowo będzie obejmować cztery satelity optoelektronicznej obserwacji Ziemi, dostarczające dane dla wojska, administracji publicznej i zarządzania kryzysowego.

Projekt, współfinansowany z KPO i realizowany przez polską firmę Creotech Instruments S.A., ma zostać w pełni wdrożony i przekazany Resortowi Obrony Narodowej do końca I kwartału 2027 roku.

Zgodnie z komunikatem Agencji Uzbrojenia z 17 lipca, trwają kolejne testy pierwszego satelity konstelacji Mikroglob. Prace te realizowane są w ramach fazy LEOP (Launch and Early Orbit Phase), koncentrując się na zbieraniu telemetrii z urządzenia oraz uruchamianiu kolejnych jego funkcjonalności. W ostatnim tygodniu dokonano udanego wstępnego uruchomienia optycznego ładunku użytecznego, a także napędu jonowego, co jest kluczowe dla przyszłej operacyjności satelity.

Do weryfikacji poprawności funkcjonowania wybranych komponentów platformy wykorzystywana jest specjalna kamera inżynierska. Jak podaje Agencja Uzbrojenia: "Należy zaznaczyć, iż aparatura ta ma charakter diagnostyczny i nie jest wykorzystywana w ramach docelowej pracy operacyjnej. Zamieszczone zdjęcia wykonane są właśnie przy użyciu kamery inspekcyjnej." Kamera ta przesyła zdjęcia techniczne kanałem niskiej przepływności (pasmo S), dostarczając cenne dane diagnostyczne.

🚀 Mikroglob na orbicie – kontynuacja kluczowego etapu dla strategicznego programu satelitarnego 🛰️dla bezpieczeństwa Polski 🇵🇱.Trwają kolejne testy pierwszego satelity konstelacji Mikroglob wyniesionego na orbitę heliocentryczną w dniu 7 lipca 2026 r. w ramach misji… pic.twitter.com/RaWI7itmMv— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) July 17, 2026

Kluczowa rola KPO: Jak finansowany jest polski program kosmiczny?

Projekt pozyskania Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) Mikroglob jest inicjatywą współfinansowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jest to element inwestycji nr A2.6.1 pod nazwą „Inwestycje w Narodowy System Informacji Satelitarnej (NSIS) i satelity”. Cele projektowe zakładają wybudowanie czterech satelitów optoelektronicznej obserwacji Ziemi oraz dostawę Segmentu Naziemnego, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie całą konstelacją oraz analizę pozyskiwanych zobrazowań.

Pierwszy z satelitów jest już na orbicie, a obecnie trwa kampania testowa kolejnych urządzeń – Mikroglob 2, 3 i 4. Ich wyniesienie w kosmos planowane jest w ciągu najbliższych miesięcy, co znacząco przyspieszy rozwój polskich zdolności w obszarze obserwacji Ziemi.

Przyszłość polskiej obronności: Kiedy system Mikroglob osiągnie pełną gotowość?

System Mikroglob ma za zadanie rozwijać zdolności Polski w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania danych satelitarnych. Jego zastosowanie obejmie zarówno potrzeby bezpieczeństwa i obronności kraju, jak i wsparcie dla administracji publicznej. Jest to strategiczny krok w unowocześnianiu polskiej infrastruktury kosmicznej.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Creotech Instruments S.A. a Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Agencję Uzbrojenia, po zakończeniu procesu testów i odbiorów, cały system zostanie przekazany do operacyjnego wykorzystania przez Resort Obrony Narodowej. Przewiduje się, że ten etap zostanie zrealizowany do końca pierwszego kwartału 2027 roku, co otworzy nowy rozdział w polskiej autonomii w zakresie danych satelitarnych.