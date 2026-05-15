Polska zyskuje oczy w kosmosie. System satelitarny MikroSAR oficjalnie w rękach wojska

Podczas uroczystej ceremonii w Muzeum Wojska Polskiego na Warszawskiej Cytadeli, firma ICEYE, przekazała Siłom Zbrojnym RP system satelitarnego rozpoznania radarowego MikroSAR. To przełomowe wydarzenie oznacza, że w ciągu zaledwie roku od podpisania kontraktu, Polska uzyskała własne, suwerenne zdolności obserwacji Ziemi z kosmosu, stając się częścią wąskiego grona państw o takich możliwościach. Za dostawę segmentu kosmicznego odpowiadał lider konsorcjum ICEYE Polska, natomiast za segment naziemny z mobilną infrastrukturą – Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Wicepremier i Minister Obrony Narodowej, podkreślił strategiczne znaczenie tego kroku.

„Przekazanie do użytkowania Siłom Zbrojnym RP systemu satelitarnego rozpoznania radarowego POLSARIS to kolejny ważny krok w budowie nowoczesnych zdolności rozpoznawczych Polski. Inwestujemy w technologie, które wzmacniają nasze bezpieczeństwo, autonomię informacyjną i zdolność szybkiego reagowania. Dzięki systemom satelitarnej obserwacji Ziemi Wojsko Polskie zyskuje narzędzie o strategicznym znaczeniu” – powiedział.

Rekordowe tempo realizacji: Jak Polska osiągnęła kosmiczny cel w rok?

Realizacja programu MikroSAR wyróżnia się bezprecedensowym tempem. Od momentu podpisania kontraktu z Ministerstwem Obrony Narodowej w maju 2025 roku do osiągnięcia gotowości operacyjnej przez Agencję Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS) minął zaledwie rok. W tym czasie firma ICEYE zbudowała i wyniosła na orbitę cztery satelity radarowe. Podstawowy zakres programu, obejmujący trzy satelity, został dostarczony w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy, a uruchomienie pierwszej z opcji kontraktu nastąpiło zaledwie miesiąc później. Równolegle przeprowadzono kompleksowe szkolenia wojskowych operatorów, przygotowując ich do samodzielnej obsługi systemu i prowadzenia operacji satelitarnych. System pomyślnie przeszedł również szereg testów kwalifikacyjnych, potwierdzających jego zgodność z wymaganiami operacyjnymi i technicznymi polskiego wojska.

Według dostępnych publicznie danych, MikroSAR jest uznawany za najszybciej wdrożony program satelitarny na świecie oraz jeden z najszybciej realizowanych i wdrażanych programów zakupowych w historii polskiego wojska.

Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE, wyraził dumę z osiągniętego sukcesu.

„Pod koniec kwietnia z dumą oddaliśmy w ręce Sił Zbrojnych RP narzędzie, które wzmacnia ich potencjał rozpoznawczy i otwiera przed nimi nowy, kosmiczny wymiar działań. Ten sukces pokazuje, co można osiągnąć, gdy zamawiający i dostawca działają w pełnym zaufaniu i odpowiednią determinacją. Zaledwie rok od podpisania kontraktu do osiągnięcia gotowości operacyjnej to tempo, które wyznacza nowy światowy standard. Wierzę, że to, co udało się nam wspólnie osiągnąć w Polsce, stanowi przykład dla całej Europy - dowód, że ambitne programy w domenie kosmicznej można realizować na własnych zasadach, według własnych standardów i we właściwym tempie” – powiedział.

Suwerenność i elastyczność: Co POLSARIS oferuje Siłom Zbrojnym RP?

System POLSARIS zapewnia Siłom Zbrojnym RP pełną samodzielność w rozpoznaniu satelitarnym. Umożliwia pozyskiwanie danych obrazowych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych i oświetleniowych. Każdy satelita wyposażony jest w radar SAR, który emituje impulsy mikrofalowe i przetwarza ich odbicia w szczegółowe obrazy o rozdzielczości do 25 cm na piksel. Dostępne tryby pracy pozwalają na obserwację rozległych obszarów, takich jak monitorowanie granic i akwenów morskich, a także tworzenie precyzyjnych zobrazowań obszarów szczególnego zainteresowania. To pozwala na dopasowanie trybu pracy do zadań na różnych szczeblach, od strategicznego po taktyczny, co zwiększa świadomość sytuacyjną dowódców.

Cezary Tomczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, podkreślił kluczową rolę informacji.

„Polska widzi więcej i reaguje szybciej. Niezależnie od pogody czy pory dnia satelity radarowe pozwalają nam stale monitorować sytuację przy naszych granicach. Współczesne bezpieczeństwo opiera się dziś na informacji - przewagę ma ten, kto widzi pierwszy. Dlatego dalej rozwijamy polskie zdolności satelitarne i inwestujemy w technologie, które wzmacniają możliwości Wojska Polskiego” – powiedział.

Kontrolę nad systemem sprawuje Agencja Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS), powołana przez MON w 2024 roku. Konstelacja satelitów, budowana w ramach programu MikroSAR, otrzymała własną nazwę: POLSARIS, czyli Polish SAR Intelligence System. Nazwa ta została wybrana w otwartym konkursie zorganizowanym przez ARGUS pod koniec 2025 roku, a komisja konkursowa doceniła jej czytelne rozwinięcie oraz subtelny akcent kulturowy, nawiązujący do powieści „Solaris” Stanisława Lema.

Płk Leszek Paszkowski, Szef Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych, wskazał na operacyjne znaczenie systemu.

„Wejście systemu MikroSAR do wykorzystania operacyjnego jest ważnym momentem w budowie suwerennych zdolności rozpoznania satelitarnego Sił Zbrojnych RP. To nie tylko kolejny etap rozwoju polskich zdolności kosmicznych, ale przede wszystkim realne wzmocnienie systemu rozpoznania i wsparcia dowodzenia. Dla ARGUS oznacza to odpowiedzialność za przełożenie potencjału polskich satelitów radarowych na konkretną wartość operacyjną: szybszy dostęp do wiarygodnych danych, pełniejszą świadomość sytuacyjną oraz skuteczniejsze wsparcie procesu podejmowania decyzji. Własne źródło zobrazowań radarowych, dostępne niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych, daje Siłom Zbrojnym RP nowe możliwości planowania, reagowania i działania w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa” – podkreślił.

Współpraca, która wzmacnia: Rola WZŁ-1 w polskim programie satelitarnym

Program MikroSAR jest realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest ICEYE Polska, a członkiem Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Umowa, zawarta 14 maja 2025 roku, ma wartość około 860 mln zł brutto. Kontrakt obejmuje dostawę trzech satelitów radarowych od ICEYE Polska z opcją na kolejne trzy, a także mobilny segment naziemny, za który odpowiada WZŁ-1. Dodatkowo w ramach umowy przewidziano szkolenia operatorów oraz wsparcie eksploatacji systemu.

Arkadiusz Bąk, pierwszy wiceprezes PGZ S.A., podkreślił modelową współpracę.

„Sukces projektu MikroSAR pokazuje jak skutecznie i modelowo potrafią współpracować wojsko, przemysł prywatny i państwowy. Łączymy nasze kompetencje i potencjał, aby wzmacniać obronność i strategiczną odporność państwa. W tym innowacyjnym dla rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP projekcie uczestniczą Wojskowe Zakłady Łączności nr 1, spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Szczególną satysfakcją jest dla nas fakt, że opracowane przez WZŁ 1 rozwiązanie integruje różne systemy - komunikacji i transmisji danych, bezpieczeństwa, zasilania i system antenowy” – powiedział.

Sławomir Obszyński, Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A., zaznaczył kluczową rolę swojej spółki.

„Udział WZŁ-1 S.A. w programie MikroSAR to potwierdzenie naszych kompetencji w zakresie budowy zaawansowanych systemów łączności oraz integracji kluczowych rozwiązań dla Sił Zbrojnych RP. Projekt ten jest jednocześnie przykładem efektywnej współpracy polskiego przemysłu obronnego przy przedsięwzięciu o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Opracowany przez nas segment naziemny zapewni bezpieczny, stabilny i ciągły dostęp do danych rozpoznawczych, umożliwiając ich szybkie i skuteczne wykorzystanie. Jesteśmy dumni, że jako WZŁ-1 S.A. odgrywamy istotną rolę w budowie nowoczesnych zdolności obserwacji Ziemi z kosmosu” – dodał.

Rozwiązanie opracowane przez WZŁ-1 integruje w specjalnie wyposażonym kontenerze transportowym systemy komunikacji i transmisji danych, systemy bezpieczeństwa, zasilanie oraz dedykowany system antenowy. Umożliwia to szybką i skuteczną dystrybucję informacji do odbiorców na każdym poziomie dowodzenia.

Na podstawie komunikatu ICEYE