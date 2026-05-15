Nowa era w Wojsku Polskim. Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wyznaczy kierunki rozwoju

Utworzenie Dowództwa Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy jest znaczącym krokiem w modernizacji polskiej armii. Jak podkreślono w komunikacie, "stanowi istotny etap w budowie nowoczesnego systemu zarządzania zmianą w Siłach Zbrojnych RP". Nowa instytucja będzie odpowiedzialna za szereg kluczowych obszarów, w tym koordynację procesów transformacyjnych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych oraz adaptację doświadczeń zdobytych podczas konfliktów zbrojnych.

Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę uwzględnienia lekcji płynących z wojny w Ukrainie oraz transformacji realizowanej w ramach NATO. Celem jest również wspieranie rozwoju zdolności operacyjnych i przygotowanie Sił Zbrojnych do skutecznego działania w środowisku wielodomenowym, co oznacza zdolność do prowadzenia operacji w różnych sferach, od lądowej i powietrznej, po cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczną.

⁨Rozpoczęło się formowanie Dowództwa Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych - odpowiedzi na dynamiczne zmiany w środowisku bezpieczeństwa i rosnące wymagania wobec zdolności operacyjnych.Nowa struktura będzie odpowiadała za wdrażanie zmian, wykorzystanie doświadczeń oraz… pic.twitter.com/Cpp6wpraYi— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) May 15, 2026

Kluczowe zadania i cele Dowództwa

Powołanie nowego dowództwa ma na celu zapewnienie Siłom Zbrojnym RP zdolności do ciągłej adaptacji do zmieniających się warunków. Jest to fundament dla utrzymania wysokiej gotowości bojowej oraz skutecznego reagowania na wszelkie zagrożenia, zarówno militarne, jak i hybrydowe. Działalność Dowództwa Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych będzie opierać się na budowaniu kultury ciągłego doskonalenia.

Oznacza to stałe poszukiwanie lepszych metod działania, analizę i wdrażanie nowych technologii oraz doskonalenie procesów zarządzania. Ważnym elementem jest także rozwój nowoczesnego przywództwa, które będzie w stanie sprostać wyzwaniom XXI wieku, oraz podnoszenie jakości szkolenia żołnierzy na wszystkich szczeblach dowodzenia i specjalizacji. Wszystkie te działania mają przyczynić się do zwiększenia efektywności i innowacyjności polskiej armii.

Nowe przywództwo dla transformacji

Uroczystość objęcia obowiązków dowódcy Dowództwa Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych miała miejsce 15 maja 2026 roku. Dowódcą został gen. dyw. Jarosław Górowski, który wcześniej pełnił funkcję dowódcy Wielonarodowej Dywizji Północny–Wschód, co świadczy o jego bogatym doświadczeniu w międzynarodowym środowisku wojskowym. Na stanowisko zastępcy dowódcy powołano gen. bryg. dr. Andrzeja Lisa, dotychczasowego dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Obaj oficerowie, dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy, mają odegrać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości Wojska Polskiego i wprowadzaniu niezbędnych zmian, które pozwolą sprostać wyzwaniom współczesnego pola walki.

Przyszłość Wojska Polskiego: Nowy etap rozwoju

Powstanie Dowództwa Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych otwiera nowy rozdział w historii Wojska Polskiego. To nie tylko formalna zmiana organizacyjna, ale przede wszystkim konsekwentna realizacja strategii mającej na celu budowę silnych i nowoczesnych sił zbrojnych. Celem jest armia zdolna do skutecznego odstraszania potencjalnych agresorów, efektywnej obrony terytorium państwa oraz odniesienia zwycięstwa w przypadku konfliktu. Nowa struktura ma funkcjonować jako ośrodek integrujący doświadczenia, inicjujący innowacje oraz wyznaczający kierunki dalszego rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jak zaznaczono w komunikacie, dowództwo "ma stać się ośrodkiem integrującym doświadczenia, inicjującym innowacje oraz wyznaczającym kierunki dalszego rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej." Jest to ambitny plan, który ma zapewnić Polsce bezpieczeństwo w niestabilnym świecie.