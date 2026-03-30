Polska buduje własny system rozpoznania z kosmosu. Kolejne satelity na orbicie

Polska wzmacnia swoje zdolności obronne, umieszczając na orbicie kolejne satelity w ramach programu MikroSAR.

System trzech satelitów radarowych, zbudowany w zaledwie 10 miesięcy, zapewnia Wojsku Polskiemu niezależną obserwację Ziemi w każdych warunkach.

Dzięki technologii ICEYE, Polska zyskuje kluczowe narzędzie do rozpoznania satelitarnego.

Polska konstelacja powstała w 10 miesięcy

Firma ICEYE, globalny lider w dziedzinie satelitarnego rozpoznania na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, 30 marca 2026 r. pomyślnie umieściła na orbicie kolejne satelity Sił Zbrojnych RP dostarczone w ramach programu MikroSAR. Po wyniesieniu pierwszego z nich w listopadzie 2025 roku, na orbitę trafiły dwa następne. Tym samym, zaledwie 10 miesięcy po podpisaniu kontraktu, ICEYE dostarcza wszystkie satelity przewidziane w podstawowym zakresie programu.

W ramach realizowanej przez SpaceX misji Transporter-16 wyniesiono łącznie sześć satelitów ICEYE. Oprócz sprzętu dla Polski, na orbitę trafiły także satelity wspierające komercyjną konstelację firmy, spółkę zależną firmy - ICEYE US, oraz program Portugalskich Sił Powietrznych będący częścią inicjatywy Atlantic Constellation, rozwijanej między innymi przez Hiszpanię i Portugalię.

Rakieta Falcon 9 wystartowała z bazy Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych (USSF) Vandenberg w Kalifornii. Każdy z wyniesionych satelitów nawiązał łączność, a rutynowe procedury rozruchowo-kalibracyjne są w toku.

Wojsko Polskie w kosmosie. Gen. Bieniek o roli satelitów w nowoczesnej obronie

“Pierwszy satelita dla Polski znalazł się na orbicie już sześć miesięcy po podpisaniu kontraktu i dostarczył pierwsze zobrazowania w ciągu tygodnia. Teraz, zaledwie 10 miesięcy od zawarcia umowy, dostarczyliśmy cały system trzech satelitów. To pokazuje, że nowoczesne zdolności satelitarne można budować szybko i skutecznie. Obecnie koncentrujemy się na szkoleniu polskich operatorów i przekazaniu systemu Siłom Zbrojnym RP. Jesteśmy też gotowi do szybkiej realizacji opcji przewidzianych w kontrakcie, które pozwolą dalej rozbudować konstelację POLSARIS i wzmacniać zdolności rozpoznawcze polskiego wojska” - powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

MikroSAR dla wojska. Kluczowy krok w budowie suwerenności

W maju 2025 r. firma ICEYE podpisała z Ministerstwem Obrony Narodowej umowę na dostawę trzech satelitów radarowych dla Sił Zbrojnych RP, z opcją zakupu kolejnych trzech w ciągu 12 miesięcy. W skład konsorcjum realizującego system MikroSAR wchodzą także Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, odpowiedzialne za mobilny segment naziemny i mobilną antenę satelitarną.

Realizacja programu przebiega zgodnie z harmonogramem - wszystkie trzy satelity przewidziane w podstawowym zakresie umowy zostały umieszczone na orbicie w ciągu 10 miesięcy od podpisania. Pierwszy satelita, wyniesiony na orbitę w listopadzie 2025 roku, po zakończeniu szkolenia operatorów zostanie przekazany Siłom Zbrojnym RP. Dwa kolejne po zakończeniu wczesnej fazy orbitalnej przejdą testy oraz procedurę wdrożenia do służby. System wzmocni zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP, umożliwiając obserwację Ziemi i precyzyjne wykrywanie obiektów w każdych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy.

„Umieszczenie na orbicie kolejnych satelitów w ramach programu MikroSAR jest istotnym krokiem w budowie suwerennych zdolności rozpoznania satelitarnego Sił Zbrojnych RP. Projekt ten pokazuje, że dzięki współpracy z nowoczesnym przemysłem kosmicznym możliwe jest szybkie i skuteczne wzmacnianie bezpieczeństwa państwa oraz odporności systemów obronnych. Program MikroSAR stanowi ważny element rozwoju krajowych zdolności w domenie kosmicznej” - powiedział gen. bryg. Marcin Górka, Dyrektor Departamentu Innowacji MON.

Wystartowała misja Transporter-16 🚀 Na orbitę trafiły kolejne polskie satelity MikroSAR, rozwijające konstelację POLSARIS, która do końca 2026 roku będzie liczyć 9 satelitów 🇵🇱Co zyskujemy?Większa niezależność pozyskiwania danych, szybszy dostęp do informacji i realne… pic.twitter.com/snd2WomqgY— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 30, 2026

Rosnące znaczenie danych z kosmosu. Nowy standard bezpieczeństwa

Zapotrzebowanie na rozpoznanie satelitarne stale rośnie. Dla coraz większej liczby państw dane pozyskiwane z kosmosu stają się ważnym narzędziem wspierającym decyzje w obszarze bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego. Kluczowe znaczenie mają szybki dostęp do wiarygodnych informacji, możliwość regularnej obserwacji tych samych obszarów, a także pełna kontrola nad danymi i odporność infrastruktury. Rozwiązania ICEYE pozwalają rozwijać te zdolności szybciej i przy wyraźnie niższych kosztach niż w tradycyjnych programach kosmicznych.

ICEYE projektuje i buduje konstelacje satelitarne oraz dostarcza dane i opracowania analityczne wykorzystywane między innymi w obronności, zarządzaniu kryzysowym, rolnictwie i monitorowaniu zmian klimatu. Firma oferuje kompletne i bezpieczne rozwiązanie obejmujące segment kosmiczny, segment naziemny oraz pełne szkolenie. Cały system może osiągnąć gotowość operacyjną w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy, a następnie być dalej rozwijany dzięki dodawaniu sprzętu i aktualizacjom oprogramowania realizowanym z Ziemi.

Od 2018 roku spółka umieściła na orbicie 70 satelitów, w tym osiem w 2026 roku, i obsługuje największą na świecie komercyjną konstelację satelitów SAR. W 2026 roku firma planuje również osiągnąć średnie tempo produkcji jednego satelity tygodniowo. Pozwoli to coraz większej liczbie państw rozwijać własne zdolności w przestrzeni kosmicznej w niespotykanym dotąd tempie i skali. Jednocześnie ICEYE będzie kontynuować rozbudowę własnej konstelacji.

Na podstawie komunikatu prasowego ICEYE