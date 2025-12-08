Satelita Wojskowy RP przechodzi testy po starcie

ICEYE poinformowało, że po umieszczeniu satelity na orbicie przeprowadzono standardowe procedury wczesnej fazy orbitalnej, które obejmowały weryfikację podsystemów i nawiązanie łączności. Po zakończeniu tych działań rozpoczęła się faza wdrożeniowa, w ramach której trwają dalsze testy oraz precyzyjne dostrajanie elementów urządzenia. Celem jest potwierdzenie poprawności działania całego systemu, aby mógł on osiągnąć pełną gotowość operacyjną i zostać przekazany użytkownikowi końcowemu.

Satelita rozpoczął wykonywanie zobrazowań 2 grudnia, a przedstawione materiały obejmują kolejne dni obserwacji. Uchwycono m.in. centrum Warszawy, Gdańsk, w tym Ostrów w wysokiej rozdzielczości, Tatry Wysokie wraz z rejonem granicy polsko-słowackiej oraz zachodnią granicę Polski w trakcie jednego 70-sekundowego przelotu.

Różne tryby pracy satelity i ich zastosowania

Każdy tryb obrazowania został opracowany z myślą o innych potrzebach - od monitorowania dużych terenów, poprzez obserwacje o średniej szczegółowości wspierające np. kontrolę granic i ruchu morskiego, aż po wysokorozdzielcze ujęcia umożliwiające dostrzeganie zmian na poziomie pojedynczych obiektów. Połączenie tych trybów pozwala na szybkie przechodzenie od ogólnego przeglądu terenu do szczegółowej analizy konkretnego miejsca, co zwiększa elastyczność prowadzenia rozpoznania przez Siły Zbrojne RP.

Satelita wykorzystuje radar z syntetyczną aperturą (SAR), który wysyła impulsy mikrofalowe i przetwarza ich odbicia, tworząc obrazy o rozdzielczości nawet 25 cm na piksel. Technologia ta działa niezależnie od światła dziennego i przenika przez chmury, dym oraz mgłę, umożliwiając stałe monitorowanie powierzchni Ziemi przez całą dobę. Ponieważ obrazowanie SAR nie korzysta ze światła widzialnego, generowane obrazy są monochromatyczne, ale odporność na warunki atmosferyczne oraz możliwość pracy 24/7 czynią je idealnym narzędziem zarówno dla zastosowań wojskowych, jak i w zarządzaniu kryzysowym.

Program MikroSAR wzmacnia suwerenne zdolności rozpoznawcze Polski

Prezentowany satelita jest częścią realizowanego przez ICEYE programu MikroSAR, w ramach którego Siły Zbrojne RP otrzymają trzy satelity radarowe z opcją rozszerzenia konstelacji o kolejne trzy jednostki. Od podpisania kontraktu w maju 2025 r. do wyniesienia pierwszej maszyny na orbitę minęło tylko sześć miesięcy. Po zakończeniu testów system będzie jednym z kluczowych elementów budowy narodowych zdolności rozpoznania satelitarnego, wzmacniając świadomość sytuacyjną Wojska Polskiego oraz umożliwiając szybsze reagowanie na zagrożenia.

