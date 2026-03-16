Nitro-Chem podwaja moce produkcyjne TNT. Nowa instalacja w Bydgoszczy

Nowa instalacja ma znacząco zwiększyć potencjał produkcyjny bydgoskiej spółki oraz unowocześnić infrastrukturę technologiczną, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Rosnące zapotrzebowanie na TNT i strategiczne znaczenie inwestycji

Decyzja o budowie drugiej instalacji do produkcji trotylu w Nitro-Chem jest bezpośrednią odpowiedzią na globalny wzrost zapotrzebowania na ten materiał. Jak podkreśla Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A., trotyl jest „naszym głównym produktem eksportowym, niezwykle istotnym w dobie dzisiejszych wyzwań związanych z bezpieczeństwem”. Inwestycja ta ma na celu nie tylko sprostanie obecnym potrzebom rynkowym, ale także zabezpieczenie przyszłych dostaw w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

„Podpisanie umowy z PROZAP to istotny krok w realizacji naszej strategii rozwoju. Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania TNT ze strony innych państw, a przygotowania do budowy drugiej instalacji produkcyjnej pozwolą nam skutecznie odpowiedzieć na te potrzeby, jednocześnie wzmacniając bezpieczeństwo i niezależność przemysłową Polski” – zaznaczył Arkadiusz Miszuk, Prezes Zarządu Nitro-Chem.

🧨 Strategiczna inwestycja w sektorze obronnym. @NITROCHEM_PGZ podpisuje umowę na projekt drugiej instalacji TNT!✍️ Bydgoskie Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A. podpisały umowę z PROZAP sp. z o.o., (Grupy Azoty), na wykonanie projektu drugiej, nowej instalacji do produkcji… pic.twitter.com/BgwiQuOS78— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) March 16, 2026

Współpraca gigantów: PGZ i Grupa Azoty dla bezpieczeństwa kraju

Projekt budowy nowej instalacji jest przykładem zacieśnionej współpracy między kluczowymi podmiotami polskiego przemysłu – Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) i Grupą Azoty. Mirosław Ptasiński, Wiceprezes Grupy Azoty, podkreślił, że Grupa Azoty „konsekwentnie rozwija kompetencje w obszarze chemii dla sektora obronnego”, zarówno poprzez własne zdolności produkcyjne, jak i potencjał inżynieryjny swoich spółek.

Współpraca z Nitro-Chem i innymi podmiotami PGZ jest „przykładem budowania krajowych kompetencji w formule local content – od projektowania instalacji, przez zapleze surowcowe, po rozwój technologii materiałów wysokoenergetycznych”. Takie projekty, jak dodał Ptasiński, „wzmacniają bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i jednocześnie rozwijają zaawansowane kompetencje inżynieryjne całej Grupy Azoty”.

Długofalowa strategia rozwoju i umocnienie pozycji na rynkach międzynarodowych

Projekt drugiej instalacji TNT ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia obronności państwa, jak podkreślił Karol Przybyszewski, Wiceprezes Zarządu Nitro-Chem. To inwestycja, która „buduje krajowe kompetencje, zwiększa odporność łańcuchów dostaw i wzmacnia rolę polskiego przemysłu w sektorze obronnym”. Opracowanie kompleksowego projektu instalacji, która umożliwi rozbudowę istniejących zdolności produkcyjnych, jest elementem długofalowej strategii rozwoju Nitro-Chem S.A., ukierunkowanej na wzmacnianie potencjału obronnego kraju i zabezpieczenie ciągłości dostaw kluczowych produktów dla sektora obronnego.

Roman Jastrowski, Dyrektor ds. Produkcji „Nitro-Chem” S.A., określił projekt jako „przełomowy krok w rozwoju spółki”. Inwestycja ta „pozwoli nam nie tylko znacząco zwiększyć zdolności produkcyjne, ale również zapewni stabilności dostaw dla partnerów krajowych i zagranicznych”. Nowa instalacja ma również przygotować spółkę na „dalszy wzrost zapotrzebowania w sektorze obronnym”. Prace projektowe realizowane przez PROZAP rozpoczną się niezwłocznie, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie, co świadczy o determinacji w szybkim wdrożeniu tego strategicznego projektu.

Na podstawie komunikatu prasowego „Nitro-Chem” S.A.