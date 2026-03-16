Nitro-Chem podwaja moce produkcyjne TNT. Nowa instalacja w Bydgoszczy

oprac. Piotr Miedziński
2026-03-16 16:15

Bydgoskie Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A., wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podjęły kluczową decyzję o zwiększeniu zdolności produkcyjnych trotylu (TNT). Spółka podpisała umowę z PROZAP Sp. z o.o., należącą do Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, na opracowanie projektu drugiej, nowej instalacji do produkcji TNT. Ta strategiczna inwestycja ma na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na ten kluczowy materiał wybuchowy ze strony partnerów zagranicznych, a także wzmocnienie bezpieczeństwa i obronności państwa.

i

Nowa instalacja ma znacząco zwiększyć potencjał produkcyjny bydgoskiej spółki oraz unowocześnić infrastrukturę technologiczną, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

Rosnące zapotrzebowanie na TNT i strategiczne znaczenie inwestycji

Decyzja o budowie drugiej instalacji do produkcji trotylu w Nitro-Chem jest bezpośrednią odpowiedzią na globalny wzrost zapotrzebowania na ten materiał. Jak podkreśla Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A., trotyl jest „naszym głównym produktem eksportowym, niezwykle istotnym w dobie dzisiejszych wyzwań związanych z bezpieczeństwem”. Inwestycja ta ma na celu nie tylko sprostanie obecnym potrzebom rynkowym, ale także zabezpieczenie przyszłych dostaw w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

„Podpisanie umowy z PROZAP to istotny krok w realizacji naszej strategii rozwoju. Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania TNT ze strony innych państw, a przygotowania do budowy drugiej instalacji produkcyjnej pozwolą nam skutecznie odpowiedzieć na te potrzeby, jednocześnie wzmacniając bezpieczeństwo i niezależność przemysłową Polski” – zaznaczył Arkadiusz Miszuk, Prezes Zarządu Nitro-Chem. 

Współpraca gigantów: PGZ i Grupa Azoty dla bezpieczeństwa kraju

Projekt budowy nowej instalacji jest przykładem zacieśnionej współpracy między kluczowymi podmiotami polskiego przemysłu – Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) i Grupą Azoty. Mirosław Ptasiński, Wiceprezes Grupy Azoty, podkreślił, że Grupa Azoty „konsekwentnie rozwija kompetencje w obszarze chemii dla sektora obronnego”, zarówno poprzez własne zdolności produkcyjne, jak i potencjał inżynieryjny swoich spółek.

Współpraca z Nitro-Chem i innymi podmiotami PGZ jest „przykładem budowania krajowych kompetencji w formule local content – od projektowania instalacji, przez zapleze surowcowe, po rozwój technologii materiałów wysokoenergetycznych”. Takie projekty, jak dodał Ptasiński, „wzmacniają bezpieczeństwo łańcuchów dostaw i jednocześnie rozwijają zaawansowane kompetencje inżynieryjne całej Grupy Azoty”. 

Długofalowa strategia rozwoju i umocnienie pozycji na rynkach międzynarodowych

Projekt drugiej instalacji TNT ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia obronności państwa, jak podkreślił Karol Przybyszewski, Wiceprezes Zarządu Nitro-Chem. To inwestycja, która „buduje krajowe kompetencje, zwiększa odporność łańcuchów dostaw i wzmacnia rolę polskiego przemysłu w sektorze obronnym”. Opracowanie kompleksowego projektu instalacji, która umożliwi rozbudowę istniejących zdolności produkcyjnych, jest elementem długofalowej strategii rozwoju Nitro-Chem S.A., ukierunkowanej na wzmacnianie potencjału obronnego kraju i zabezpieczenie ciągłości dostaw kluczowych produktów dla sektora obronnego.

Polecany artykuł:

Nitro-Chem i Grupa Azoty zacieśniają współpracę. Wspólny rozwój technologii mat…

Roman Jastrowski, Dyrektor ds. Produkcji „Nitro-Chem” S.A., określił projekt jako „przełomowy krok w rozwoju spółki”. Inwestycja ta „pozwoli nam nie tylko znacząco zwiększyć zdolności produkcyjne, ale również zapewni stabilności dostaw dla partnerów krajowych i zagranicznych”. Nowa instalacja ma również przygotować spółkę na „dalszy wzrost zapotrzebowania w sektorze obronnym”. Prace projektowe realizowane przez PROZAP rozpoczną się niezwłocznie, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie, co świadczy o determinacji w szybkim wdrożeniu tego strategicznego projektu.

Na podstawie komunikatu prasowego „Nitro-Chem” S.A.

Polecany artykuł:

Tomczyk: Polska największym producentem trotylu w NATO. Nitro-Chem z umową na d…
Ruszyła budowa fabryki amunicji 155 mm w zakładzie MESKO S.A. w Kraśniku
Portal Obronny SE Google News
PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
AMUNICJA
PGZ