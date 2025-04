Tomczyk: Polska największym producentem trotylu w NATO. Nitro-Chem z umową na dostawę trotylu dla armii amerykańskiej

Umowa została podpisana w obecności wiceministra obrony Cezarego Tomczyka. Podpisy pod umową złożyli m.in. p.o. prezes Nitro-Chemu Arkadiusz Miszuk i prezes firmy Paramount Enterprises International John Coney. Podczas uroczystego podpisania umowy w siedzibie bydgoskiego Nitro-Chemu obecni byli również przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nie zabrakło również firmy Pol-Mare, która od wielu lat specjalizuje się w transporcie morskich ładunków wojskowych i koordynuje przewóz produktów „Nitro-Chem” S.A. do Stanów Zjednoczonych.

"To spotkanie jest wyjątkowe dlatego, że to my dzielimy się swoimi zdolnościami i sprzedajemy nasze produkty Stanom Zjednoczonym, firmie Paramount. Polska jest największym w NATO producentem trotylu. Nitro-Chem to zakład, z którego możemy być absolutnie dumni. To kontrakt o wartości 1,2 mld zł na dostarczanie w perspektywie trzech lat 18 tys. ton trotylu na rzecz USA. Polska jest głównym dostawcą trotylu na potrzeby Stanów Zjednoczonych" - powiedział Tomczyk.