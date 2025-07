Profesor Ćwiklak, dyrektor Instytutu Nawigacji LAW, wraz z mjr. mgr inż. Arkadiuszem Pierzakiem z Instytut Logistyki i Transportu mówili o nieco mniej znanych, choć równie istotnych jak pilotaż, kierunkach studiów w Lotniczej Akademii Wojskowej. Logistyka cz nawigacja nie brzmią może tak spektakularnie, ale stanowią nieodzowny element wszystkich operacji wojskowych. Na przykład Instytut Nawigacji kształci kontrolerów ruchu lotniczego, nawigatorów naprowadzania, ale też studentów innych specjalności w zakresie nawigacji i pozycjonowania.

O znaczeniu znajomości podstaw przypomina prof. Ćwiklak na przykładzie Ukrainy i Bałtyku, gdzie Rosja intensywnie zakłóca i fałszuje odczyty nawigacji satelitarnej. Przypomina to o potrzebie znajomości podstaw, pracy z mapą i kompasem oraz innych narzędzi nawigacyjnych o których często się dziś zapomina.

Jeśli chodzi o logistykę, to jej znaczenie nie podlega dyskusji, jednak łatwo zapomnieć, jak wiele kwestii podlega tej obszernej dziedzinie wiedzy i działań. Nie bez kozery mjr. Pierzak przypomniał słowa generała Pershinga – „żołnierze wygrywają bitwy, ale wojny wygrywają logistycy”. Nie mówimy tutaj o logistyce jako nauce teoretycznej, ale praktycznych problemach, takich jak np. zaopatrzenie wojsk w czasie operacji bojowych. Wykładowca LAW podkreślił, że wojna na Ukrainie pokazała, jak ważna jest nie tylko sama logistyka, ale jej szybkość, mobilność i rozproszenie. Szczególnie gdy przeciwnik dysponuje środkami rozpoznania i uderzenia, takimi jak bezzałogowce, mogące szybko namierzyć i wyeliminować nie tylko magazyny amunicji czy paliwa. Mogą one też eliminować transporty czy też wykryć i zaatakować pojazdy amunicyjne podczas uzupełniania jednostki ogniowej czołgu, czy artylerii, co zwykle kończy się eliminacją kilku jednostek sprzętu.

Oczywiście obaj wykładowcy LAW znajduje też wspólne tematy pracy, a jednym z najbardziej interesujących podczas tej rozmowy była kwestia DOL, czyli drogowych odcinków lotniskowych, które służą działaniu lotnictwa w rozproszeniu. Jak się okazało, w Dęblinie prowadzone są dziś prace nad wskazaniem i optymalnym rozmieszczeniem nowych DOLów w Polsce.

Jak podkreślił mjr. dr inż. Arkadiusz Pierzak, nie jest to jedynie praca teoretyczna - „Projekt zakończy się przedstawieniem wniosków rekomendacji dla Inspektora Sił Powietrznych,a co dalej z tym zostanie wykonane, czas pokaże”. W projekcie tym wykorzystywana jest np. sztuczna inteligencja, do wybrania najlepszych spośród setek tysięcy odcieków dróg, które spełniają podstawowe kryteria. Należy do nich m.in. odpowiednia długość i szerokość, oraz prosty i płaski przebieg bez przeszkód terenowych na podejściach. Ale to już temat na inną okazję.