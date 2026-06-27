WOT i Gwardia Narodowa Illinois ćwiczyły w Toruniu. Tak wyglądało największe bojowe szkolenie CSWOT

Na poligonie w Toruniu Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej 8 czerwca br. przeprowadziło z Gwardią Narodową Stanu Illinois ćwiczenie będące kulminacją 10-dniowego kursu Critical Knowledge Exchange. Były to największe dotychczas realizowane przez CSWOT zajęcia z wykorzystaniem środków bojowych, w których uczestniczyło ponad 100 żołnierzy WOT z całego kraju.

Szkolenie miało charakter praktyczny i łączyło różne domeny walki. Żołnierze ćwiczyli użycie systemów przeciwpancernych Javelin, granatników Carl Gustaf i M-72, medycynę pola walki, działania snajperskie, naprowadzanie ognia artylerii i lotnictwa, a także dowodzenie oraz koordynację działań z wykorzystaniem dronów i nowoczesnych systemów obserwacji pola walki.

Wspólny scenariusz walki

Kulminacyjne ćwiczenie na toruńskim poligonie miało połączyć wszystkie elementy kursu w jednym scenariuszu. Założono realizację działań obronnych przez kompanię lekkiej piechoty z wykorzystaniem wsparcia wojsk operacyjnych i lotnictwa, a w praktyce użyto m.in. systemów amunicji krążącej WARMATE, granatników Carl Gustaf i M-72, dronów rozpoznawczych i bojowych, artylerii oraz śmigłowców. W ćwiczeniu szczególny nacisk położono na współdziałanie ogniowe i przepływ informacji, ponieważ na współczesnym polu walki kluczowe jest rozpoznanie przeciwnika, własnych sił i umiejętność manewru, aby skutecznie osiągnąć przewagę.

"Przede wszystkim to jest rozwój naszej formacji, rozwój umiejętności szkoleniowych, ale również możliwość połączenia różnego rodzaju systemów ogniowych, czyli artyleria, śmigłowce, drony, Javeliny, WARMATE'y, Karl Gustawy" - podkreślił gen. dyw. dr Krzysztof Stańczyk, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. "To świetna okazja, abyśmy mogli zobaczyć i obserwować dwustronne ćwiczenie połączonych rodzajów wojsk, obejmujące wiele aspektów zdolności wojsk lądowych, takich jak artyleria polowa, a także snajperów, służbę medyczną i szkolenie z Javelinów" - zaznaczył Brigadier General Michael J. Estridge z Illonois Army National Guard.

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Drony, rozpoznanie i ewakuacja medyczna

W Toruniu jednym z głównych elementów szkolenia były drony. Wykorzystywano je do rozpoznania, naprowadzania, rażenia, a także w zadaniach wsparcia medycznego i logistycznego, co odzwierciedla rosnącą rolę bezzałogowców w działaniach bojowych, szczególnie jeśli chodzi o ich użycie do obserwacji, niszczenia celów, jak i dostarczania amunicji czy materiałów opatrunkowych. Podczas szkolenia testowano także system Kruk, a wnioski zgromadzone w jego trakcie mają służyć dalszemu doskonaleniu zdolności z zakresu wykorzystania bezzałogowców. Jak bowiem zauważył gen. Stańczyk: "Przyszłość dronów jest widoczna i to nie jest tylko przyszłość, to jest teraźniejszość".

Istotną częścią szkolenia była również ewakuacja medyczna. Ćwiczono różne warianty wynoszenia rannych, od systemów z transporterami zdalnie sterowanymi po klasyczną ewakuację z wykorzystaniem noszy typu sked.