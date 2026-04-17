Opolski Klaster Obronny staje się faktem. Strategiczny sojusz PGZ i samorządu odmieni region

List intencyjny, będący formalnym początkiem współpracy, sygnowali przedstawiciele najważniejszych podmiotów zaangażowanych w projekt. Ze strony Polskiej Grupy Zbrojeniowej swój podpis złożył Prezes Zarządu Adam Leszkiewicz. Województwo opolskie reprezentowali Marszałek Szymon Ogłaza oraz Członek Zarządu Robert Węgrzyn. Inicjatywa od samego początku zyskała szerokie wsparcie, o czym świadczy lista pozostałych sygnatariuszy. Należą do nich:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki,

Opolska Izba Gospodarcza,

Loża Opolska Business Centre Club,

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” S.A.

Jak mówił prezes Leszkiewicz:

"Chcemy budować krajowy łańcuch dostaw oparty na polskich firmach. Temu służy też podpisany dziś list intencyjny dotyczący Opolskiego Klastra Obronnego – planujemy rozszerzyć współpracę z województwem opolskim, by pozyskać nowych dostawców, technologie, kompetencje i kadry w kolejnym regionie Polski".

Jak dodał:

"Jako lider i integrator polskiego przemysłu zbrojeniowego chcemy zachęcić do działania w obszarze obronności podmioty, które do tej pory nie miały z nią zbyt wiele wspólnego. Opolskie to dobry przykład. Nie mamy tutaj żadnego zakładu, ale współpracujemy z kooperantami. Chcemy także nieustannie poprawiać z nimi dialog i rozszerzać współpracę"..

Główne cele i założenia Opolskiego Klastra Obronnego

Nowo powoływany Opolski Klaster Obronny ma jasno sprecyzowane cele, które koncentrują się na trzech filarach: analizie zasobów, rozwoju technologii oraz kształceniu wyspecjalizowanych kadr. Dokument zakłada ścisłą współpracę w celu maksymalnego wykorzystania potencjału regionu na rzecz bezpieczeństwa państwa i rozwoju gospodarczego.

Pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie szczegółowej analizy zasobów przemysłowych i badawczych województwa opolskiego. Celem jest zidentyfikowanie firm, instytutów i laboratoriów, które mogą stać się częścią łańcucha dostaw dla projektów realizowanych przez Polską Grupę Zbrojeniową.

Klaster ma stać się platformą do inicjowania wspólnych prac nad nowymi technologiami. Współpraca ma stymulować innowacyjność i wspierać tworzenie na terenie Opolszczyzny wyspecjalizowanych centrów kompetencyjnych. Będą one ogniskować wiedzę i zasoby w kluczowych dla obronności dziedzinach.

Trzecim, niezwykle istotnym celem jest ścisła współpraca z regionalnymi uczelniami wyższymi, w tym z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim.

Regionalne Fora Przemysłu Zbrojeniowego

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) rozpoczyna bezprecedensową inicjatywę, której celem jest wzmocnienie krajowego potencjału obronnego. W ramach cyklu dziesięciu spotkań pod hasłem „Polski Przemysł na rzecz bezpieczeństwa”, PGZ poszukuje nowych partnerów biznesowych w całej Polsce.

Jak zapowiadał Adam Leszkiewicz, Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, celem jest skrócenie dystansu i budowa realnych relacji biznesowych.

„Bezpieczeństwo państwa nie powstaje wyłącznie w dużych zakładach przemysłowych. Powstaje w setkach firm, w halach produkcyjnych, biurach projektowych, centrach technologicznych. W miejscach, które często nie kojarzą się bezpośrednio z obronnością, a które mają kompetencje kluczowe dla jej rozwoju. Sektor obronny w Polsce dynamicznie zwiększa swoje moce produkcyjne. To oznacza jedno: potrzebujemy partnerów. Potrzebujemy nowych dostawców, nowych technologii, nowych kompetencji. Regionalne Fora Przemysłu Zbrojeniowego organizujemy po to, aby skrócić dystans. Aby nie czekać, aż firmy przyjadą do Warszawy, tylko przyjechać do nich. Pokazać konkretnie, czego potrzebujemy i w jakim zakresie możemy współpracować” – podkreśla prezes Leszkiewicz.

Inicjatywa ma na celu włączenie polskich przedsiębiorców w łańcuch dostaw sektora obronnego oraz efektywne wykorzystanie ich potencjału produkcyjnego i technologicznego. PGZ nie szuka ogólnych deklaracji, lecz konkretnych zdolności, które mogą wesprzeć realizację kluczowych projektów zbrojeniowych.

Regionalne Fora Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego skierowane są do szerokiego grona podmiotów gospodarczych, które posiadają potencjał do współpracy z branżą zbrojeniową. PGZ jasno komunikuje, że poszukuje partnerów nie tylko wśród firm o ugruntowanym profilu obronnym. Kluczowe są kompetencje, zdolności produkcyjne i gotowość do rozwoju.

Cykl obejmie dziesięć spotkań w różnych miastach Polski, co ma ułatwić dostęp przedsiębiorcom z całego kraju. Na ten moment Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła terminy i lokalizacje dwóch pierwszych forów:

Opole – 17 kwietnia 2025 r.

Tarnów – 8 maja 2025 r.

Informacje o kolejnych ośmiu lokalizacjach i terminach będą publikowane na bieżąco. Wybór miast nie jest przypadkowy – celem jest dotarcie do regionów o dużym potencjale przemysłowym i technologicznym, które do tej pory mogły być niedostatecznie reprezentowane w krajowym przemyśle obronnym.