POLSECURE 2026 w Kielcach. Nowe technologie i rozwiązania dla bezpieczeństwa publicznego

oprac. Karolina Modzelewska
2026-04-16 15:45

Nowoczesne technologie, zarządzanie kryzysowe, odporność państwa i współpraca służb to główne tematy IV edycji Międzynarodowych Targów POLSECURE 2026, które odbędą się w dniach 21–23 kwietnia w Targach Kielce. Wydarzenie gromadzi ekspertów i przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, prezentując innowacyjne rozwiązania wspierające ochronę ludności i reagowanie na zagrożenia.

Targi POLSECURE 2026 już wkrótce

i

Autor: Targi Kielce S.A./ Materiały prasowe

Międzynarodowe Targi POLSECURE 2026 to jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce poświęconych bezpieczeństwu publicznemu, ochronie ludności i zarządzaniu kryzysowemu. Targi, organizowane we współpracy z Komendą Główną Policji i pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowią unikalną platformę wymiany doświadczeń między służbami, administracją publiczną i przemysłem.

Innowacje branży bezpieczeństwa publicznego w jednym miejscu

Od 2021 roku POLSECURE skupia ekspertów z całego kraju i zagranicy, prezentując najnowsze technologie, sprzęt oraz rozwiązania wspierające działania operacyjne i logistyczne formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. W tegorocznej edycji uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, WOT, ABW, GITD, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na targach znajdą się również rozwiązania interesujące także dla służb specjalnych, Krajowej Administracji Skarbowej oraz organizacji ratowniczych, takich jak GOPR, TOPR czy WOPR.

Na wystawie zobaczyć będzie można m.in. systemy łączności i dowodzenia, technologie informatyczne i cyberbezpieczeństwa, wyposażenie specjalistyczne oraz rozwiązania z zakresu ratownictwa i ochrony indywidualnej. Targi stanowią także przestrzeń dla konferencji, paneli dyskusyjnych i spotkań z ekspertami, które pomagają podejmować decyzje w obszarze polityki bezpieczeństwa.

W trakcie wydarzenia odbędą się liczne konferencje i panele, a wśród nich: konferencja "Wspólnie ku bezpiecznej przyszłości - rola Policji w zmieniającym się świecie", konferencja ""Przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży", konferencja "Inny wymiar ratownictwa",konferencja "100 lat sportu w policji - historia a współczesność, inaugurująca 100 rocznicę Sportu w Policji", czy panel ekspercki "Od zagrożenia do bezpieczeństwa: innowacje w zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności i ciągłości działania infrastruktury krytycznej".

Nowości na POLSECURE 2026

Szczególną nowością tegorocznej edycji będzie Salon Ochrony Ludności i Rezerw Strategicznych STRATEXPO, realizowany we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. To inicjatywa skupiona na kwestiach odporności państwa i przygotowania struktur na sytuacje kryzysowe - od bezpieczeństwa energetycznego po zabezpieczenie rezerw sprzętowych.

Partnerem strategicznym POLSECURE od pierwszej edycji pozostaje Grupa WB, znaczący polski producent systemów łączności i integracji bojowej, który także w 2026 roku zaprezentuje najnowsze rozwiązania dla służb mundurowych i instytucji bezpieczeństwa.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 21–23 kwietnia 2026 roku w Targach Kielce, a wstęp na konferencje jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji online. Udział w Polsecure to nie tylko okazja do poznania technologii przyszłości, lecz także miejsce realnej współpracy i budowania systemowej odporności na zagrożenia, które definiują współczesne bezpieczeństwo.

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TARGI
PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
TARGI KIELCE
KIELCE