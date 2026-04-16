Międzynarodowe Targi POLSECURE 2026 to jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce poświęconych bezpieczeństwu publicznemu, ochronie ludności i zarządzaniu kryzysowemu. Targi, organizowane we współpracy z Komendą Główną Policji i pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowią unikalną platformę wymiany doświadczeń między służbami, administracją publiczną i przemysłem.

Innowacje branży bezpieczeństwa publicznego w jednym miejscu

Od 2021 roku POLSECURE skupia ekspertów z całego kraju i zagranicy, prezentując najnowsze technologie, sprzęt oraz rozwiązania wspierające działania operacyjne i logistyczne formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. W tegorocznej edycji uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, WOT, ABW, GITD, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na targach znajdą się również rozwiązania interesujące także dla służb specjalnych, Krajowej Administracji Skarbowej oraz organizacji ratowniczych, takich jak GOPR, TOPR czy WOPR.

Na wystawie zobaczyć będzie można m.in. systemy łączności i dowodzenia, technologie informatyczne i cyberbezpieczeństwa, wyposażenie specjalistyczne oraz rozwiązania z zakresu ratownictwa i ochrony indywidualnej. Targi stanowią także przestrzeń dla konferencji, paneli dyskusyjnych i spotkań z ekspertami, które pomagają podejmować decyzje w obszarze polityki bezpieczeństwa.

W trakcie wydarzenia odbędą się liczne konferencje i panele, a wśród nich: konferencja "Wspólnie ku bezpiecznej przyszłości - rola Policji w zmieniającym się świecie", konferencja ""Przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży", konferencja "Inny wymiar ratownictwa",konferencja "100 lat sportu w policji - historia a współczesność, inaugurująca 100 rocznicę Sportu w Policji", czy panel ekspercki "Od zagrożenia do bezpieczeństwa: innowacje w zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności i ciągłości działania infrastruktury krytycznej".

Nowości na POLSECURE 2026

Szczególną nowością tegorocznej edycji będzie Salon Ochrony Ludności i Rezerw Strategicznych STRATEXPO, realizowany we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. To inicjatywa skupiona na kwestiach odporności państwa i przygotowania struktur na sytuacje kryzysowe - od bezpieczeństwa energetycznego po zabezpieczenie rezerw sprzętowych.

Partnerem strategicznym POLSECURE od pierwszej edycji pozostaje Grupa WB, znaczący polski producent systemów łączności i integracji bojowej, który także w 2026 roku zaprezentuje najnowsze rozwiązania dla służb mundurowych i instytucji bezpieczeństwa.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 21–23 kwietnia 2026 roku w Targach Kielce, a wstęp na konferencje jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji online. Udział w Polsecure to nie tylko okazja do poznania technologii przyszłości, lecz także miejsce realnej współpracy i budowania systemowej odporności na zagrożenia, które definiują współczesne bezpieczeństwo.