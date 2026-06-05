Karabinek Grot pod lupą MON. Resort ujawnia usterki i plany na przyszłość

W odpowiedzi na interpelacje poselskie nr 16703 i 16704, złożone przez posłankę Olgę Semeniuk-Patkowską, Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło swoje oficjalne stanowisko ws. skali zakupów karabinków Grot dla Sił Zbrojnych RP oraz ich wpływu na bezpieczeństwo żołnierzy w sprawie jakości i niezawodności oraz procedur testowania karabinków Grot.

Poseł Semeniuk-Patkowska w kwietniu złożyła interpelację poselską, w której pytała o problemy eksploatacyjne karabinka Grot, które mogły mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo żołnierzy oraz skuteczność działań bojowych. Dlatego też zadała następujące pytania:

Jakie testy przechodziły karabinki Grot przed wdrożeniem do służby?

Czy przeprowadzono testy w warunkach bojowych lub zbliżonych do bojowych?

Ile zgłoszeń usterek odnotowano od momentu wdrożenia?

Jakie były najczęstsze problemy techniczne?

Jak wygląda system raportowania usterek przez żołnierzy?

Czy prowadzono niezależne audyty jakości tej broni?

Jakie działania naprawcze zostały podjęte przez producenta?

Czy wprowadzono kolejne wersje poprawione (modernizacje)?

Czy żołnierze mają możliwość wyboru alternatywnego uzbrojenia?

Jak MON ocenia poziom niezawodności tej konstrukcji na tle innych systemów?

Z odpowiedzi MON jasno wynika, że karabinek Grot jest i pozostanie podstawową bronią indywidualną polskiego żołnierza w nadchodzących latach. Fabryka Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. ma zapewnione zamówienia na dostawy karabinków w obecnej wersji A2, które będą realizowane nieprzerwanie aż do 2029 roku. Jak czytamy:

"Fabryka Broni "Łucznik" Radom Sp. z o.o. realizowała i realizuje na potrzeby Sił Zbrojnych RP dostawy m.in. karabinka 5,56 mm MSBS GROT, aktualnie w wersji A2 do 2029 r."

Jednocześnie resort potwierdził, że trwają zaawansowane prace nad kolejną generacją broni. W radomskiej fabryce weryfikowana jest obecnie dokumentacja techniczna niezbędna do uruchomienia produkcji seryjnej karabinka MSBS Grot w nowej wersji A3.

"Obecnie w ww. przedsiębiorstwie trwają prace nad opracowaniem Kart Zmian Technicznych – weryfikowana jest dokumentacja techniczna do produkcji seryjnej karabinka 5,56 mm MSBS GROT w wersji A3. W produkcji karabinków MSBS uwzględniane są uwagi powstałe podczas użytkowania broni, o czym świadczy opracowanie kolejnych zmodernizowanych wariantów karabinka".

Najczęstsze usterki karabinka Grot. MON ujawnia listę problemów

Jednym z najciekawszych fragmentów odpowiedzi wiceministra Bejdy jest oficjalne odniesienie się do kwestii niezawodności i usterek, które były szeroko komentowane w mediach. Ministerstwo przyznaje, że pewne problemy techniczne występowały, jednak podkreśla, że są one na bieżąco diagnozowane i usuwane przez producenta w ramach gwarancji.

Zgodnie z informacją MON, do najczęściej zgłaszanych przez żołnierzy problemów technicznych należą:

samoczynne wypinanie się zaczepu pasa nośnego,

uszkodzenia odrzutnika do strzelania amunicją ślepą,

uszkodzenia sprężyny zatrzasku napinacza.

Paweł Bejda zaznaczył, że wszystkie te kwestie są na bieżąco zgłaszane, a wadliwe egzemplarze broni podlegają naprawom lub wymianie. Co kluczowe, w ocenie Agencji Uzbrojenia, poziom niezawodności karabinka Grot nie odbiega od poziomu innych systemów uzbrojenia pozyskiwanych dla Sił Zbrojnych RP.

Dlaczego Grot? MON wyjaśnia powody wyboru polskiej konstrukcji

W odpowiedzi na interpelację poruszono również kwestię trybu wyboru karabinka dla armii. Zamówienia realizowano w trybie negocjacji z jednym wykonawcą, czyli z Fabryką Broni „Łucznik”-Radom. MON uzasadnia tę decyzję występowaniem podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Możliwość pozyskania broni od krajowego producenta sprawiła, że nie analizowano alternatywnych konstrukcji zagranicznych.

Wybór Grota nie był przypadkowy. Karabinek jest owocem wieloletniego, zaawansowanego programu rozwojowego o kryptonimie Zaawansowany Indywidualny System Walki TYTAN. Jego celem było stworzenie kompleksowego, nowoczesnego wyposażenia dla polskiego żołnierza przyszłości, a karabinek stanowi jego centralny element. Decyzję ostatecznie podjął sam użytkownik, czyli Siły Zbrojne RP.

"Zamówienia zrealizowano w trybie negocjacji z jednym wykonawcą w związku z występowaniem podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Z uwagi na możliwość pozyskania karabinków MSBS od producenta krajowego nie analizowano alternatywnych konstrukcji. O wyborze posiadanego uzbrojenia decyduje użytkownik w postaci Sił Zbrojnych RP. Pozyskiwane karabinki są wynikiem pracy rozwojowej na Zaawansowany Indywidualny System Walki TYTAN" - czytamy.

Testy, procedury i chrzest bojowy w Ukrainie. Jak weryfikowana jest jakość Grota?

Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że każdy sprzęt wojskowy wprowadzany na wyposażenie armii przechodzi rygorystyczne badania. Procedury testowania reguluje decyzja Nr 186/MON z 23 grudnia 2021 r., która określa zasady badań eksploatacyjno-wojskowych. Z kolei za zapewnienie jakości odpowiadają mechanizmy opisane w decyzji Nr 126/MON z 16 sierpnia 2019 r.

Jednak najważniejszym testem dla każdej broni jest jej użycie w warunkach realnego konfliktu. Paweł Bejda w swojej odpowiedzi wskazał, że karabinki MSBS Grot przechodzą obecnie swój chrzest bojowy na Ukrainie. Doświadczenia zbierane podczas faktycznych działań wojennych są bezcennym źródłem informacji o skuteczności, niezawodności i ergonomii konstrukcji.

Skala zakupów objęta tajemnicą

Mimo że odpowiedź MON jest wyczerpująca w wielu aspektach, nie znajdziemy w niej konkretnych liczb dotyczących zamówionych i dostarczonych dotychczas karabinków. Jak wyjaśnia resort, zakupy sprzętu wojskowego są realizowane zgodnie z długoterminowymi, niejawnymi planami. Szczegółowe dane na ten temat, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, są objęte klauzulą tajności i nie mogą być upubliczniane. Decyzja ta podyktowana jest względami bezpieczeństwa państwa.

"Jednocześnie pragnę wskazać, iż zakupy sprzętu wojskowego, w tym środków bojowych dla Sił Zbrojnych RP, są realizowane zgodnie ze stosowanymi planami długoterminowymi. Ze względu na niejawny charakter przedmiotowych dokumentów, szczegółowe dane w nich zawarte - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1209) – są objęte klauzulą niejawności i nie mogą być upubliczniane" - czytamy.

MSBS GROT

5,56 mm karabinek szturmowy MSBS GROT powstał we współpracy Fabryki Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o. z Wojskową Akademią Techniczną, w efekcie projektu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) realizowanego w ramach programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki (ZISW) TYTAN. Modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS GROT weszły na wyposażenie Sił Zbrojnych RP w 2017 r. Dzisiaj dostarczane do SZ RP karabinki MSBS GROT to kolejna wersja rozwojowa, doskonalona przez Fabrykę Broni „Łucznik” – Radom sp. z o. o. eliminująca wskazane przez użytkownika niedoskonałości optymalizując funkcjonalność tego uzbrojenia.