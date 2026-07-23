MSWiA redefiniuje zagrożenia. Drony i hakerzy na celowniku państwa

Zgodnie z informacjami Polskiej Agencji Prasowej (PAP), w środę (22 lipca) do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym. Głównym założeniem jest dostosowanie załącznika „Katalog incydentów o charakterze terrorystycznym” do aktualnie występujących ryzyk dla bezpieczeństwa państwa. Obecny katalog, choć już zawiera definicje incydentów zagrażających bezpieczeństwu, wymaga rozszerzenia o nowe formy potencjalnych ataków, wynikające z dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i technologicznej.

Jakie zagrożenia obejmie nowa kategoryzacja?

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, „Katalog incydentów o charakterze terrorystycznym” definiuje poszczególne incydenty o charakterze terrorystycznym, w tym incydenty zagrażające bezpieczeństwu państwa. Podkreślono, że

„Wyszczególnione definicje opisowe poszczególnych incydentów nie stanowią szczegółowego opisu, lecz wskazują i tym samym umożliwiają kategoryzację danych zachowań osób, w tym zaistniałych prób, podejrzeń, przygotowań, jak i spontanicznych zdarzeń”.

To oznacza, że nowe przepisy mają zapewnić elastyczność w kwalifikowaniu działań jako potencjalnych aktów terroru, obejmując zarówno zorganizowane ataki, jak i pojedyncze, nieoczekiwane zdarzenia.

Drony pod lupą: Nowe zasady dla obiektów chronionych

Jedną z kluczowych zmian jest rozszerzenie kategorii „Incydenty związane z realizacją działań ochronnych przez Służbę Ochrony Państwa, Straż Marszałkowską lub Żandarmerię Wojskową oraz z działalnością polityczną”. Do niej zostanie dopisane bezprawne użycie lub próba użycia bezzałogowego statku powietrznego (drona) nad lub w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu ochranianego przez wspomniane służby. Dotyczy to również ujawnienia działań mających na celu rozpoznanie, zakłócenie lub naruszenie działania takiego obiektu z wykorzystaniem dronów. Ma to na celu zwiększenie ochrony kluczowych dla państwa instytucji i osób przed nowymi formami zagrożeń.

Infrastruktura krytyczna na celowniku: Od sabotażu po cyberataki

Zupełnie nową kategorią, która zostanie wprowadzona, są „Incydenty godzące w bezpieczeństwo lub ciągłość działania infrastruktury krytycznej”. Ma ona kompleksowo objąć zagrożenia skierowane przeciwko kluczowym dla funkcjonowania państwa systemom i obiektom, takim jak elektrownie, sieci telekomunikacyjne czy systemy wodociągowe.

W ramach tej kategorii szczegółowo opisano akty dywersji lub sabotażu, w tym te dokonywane w ramach brania udziału w działalności obcego wywiadu lub na jego rzecz. Dotyczy to zarówno samych czynów, jak i przygotowań do nich, wymierzonych w obiekty, urządzenia, instalacje lub sieci infrastruktury krytycznej. Projekt wymienia również prowadzenie działań rozpoznawczych, obserwacyjnych lub inwigilacyjnych. Dodatkowo, do katalogu włączono podpalenia lub próby podpalenia infrastruktury krytycznej, a także akty dywersji lub sabotażu wobec lądowych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych lub światłowodowych. Istotnym elementem jest również naruszenie strefy chronionej przez bezzałogowy statek powietrzny oraz wszelkie formy ataków hakerskich, ich prób czy ujawnienie przygotowań do nich, skierowanych na systemy teleinformatyczne.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia MSWiA ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co pozwoli na szybkie wdrożenie nowych mechanizmów ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi w Polsce.