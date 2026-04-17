USA wstrzymują dostawy broni do Europy? Wojna z Iranem pustoszy arsenał

Według doniesień agencji Reutera, powołującej się na trzy wtajemniczone źródła, opóźnienia w dostawach uzbrojenia dotkną kilku krajów, w tym tych z regionu bałtyckiego i Skandynawii. Chociaż Reuter nie podał szczegółów dotyczących konkretnych systemów uzbrojenia ani państw, których dotyczą opóźnienia, wiadomo, że część transakcji została zawarta w ramach programu Foreign Military Sales (FMS). Są to umowy zakontraktowane, ale jeszcze nie sfinalizowane, co otwiera furtkę do ich renegocjacji lub opóźnienia. Brak oficjalnego stanowiska administracji Trumpa w tej sprawie potęguje niepewność i spekulacje.

Już wcześniej pojawiały się podobne doniesienia dotyczące przekierowania broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na potrzeby USA. Potwierdził to częściowo sekretarz stanu USA Marco Rubio pod koniec marca, choć zaznaczył, że „to jeszcze się nie zdarzyło. Nic jeszcze nie zostało przekierowane. Ale może się zdarzyć”. Rubio podkreślił, że Stany Zjednoczone zawsze będą stawiać swoje potrzeby militarne na pierwszym miejscu, zwłaszcza jeśli chodzi o uzupełnienie zapasów lub wypełnienie misji w interesie narodowym.

Patrioty na wagę złota: rosnące obawy o obronę powietrzną

Szczególne obawy budzi kwestia rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. Ich zapasy miały szybko wyczerpać się w związku z irańskimi ostrzałami państw regionu i sił USA. Wzrost zapotrzebowania na te systemy, kluczowe dla ochrony przed atakami rakietowymi, sprawia, że każde opóźnienie w ich dostawach jest niezwykle istotne.

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otwarcie wyraził swoje obawy dotyczące opóźnień dostaw broni, zwłaszcza Patriotów. „Mam nadzieję, że prezydent USA rozumie wszystkie konsekwencje ewentualnego wstrzymania dostaw lub podobnych decyzji. Mam nadzieję, że rozumie to nie tylko on, ale cały jego zespół” – mówił Zełenski.

Geopolityczne konsekwencje amerykańskiej decyzji

Decyzja Stanów Zjednoczonych o ewentualnym opóźnieniu dostaw uzbrojenia do Europy, podyktowana potrzebami własnego arsenału w obliczu konfliktu z Iranem, ma daleko idące konsekwencje geopolityczne. Państwa bałtyckie i skandynawskie, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji, polegają na wsparciu militarnym USA w celu utrzymania swojej obronności. Opóźnienia mogą osłabić ich zdolności obronne i stworzyć poczucie niepewności w regionie. Dodatkowo, sytuacja ta może wpłynąć na dalsze relacje w ramach NATO i postrzeganie Stanów Zjednoczonych jako niezawodnego partnera.