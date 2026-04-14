Laboratorium dronowe 25. Brygady wzorem dla armii. Zastępca szefa BBN poznał wnioski dla wojska

Piotr Miedziński
2026-04-14 10:37

Generał brygady rezerwy Mirosław Bryś, zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), złożył roboczą wizytę w Laboratorium Dronowym 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Celem wizyty było zapoznanie się z nowoczesnymi zdolnościami obronnymi rozwijanymi przez brygadę z wykorzystaniem technologii bezzałogowych. Przedstawiono autorskie prototypy, infrastrukturę szkoleniową oraz rekomendacje mające na celu usprawnienie systemu obronnego Polski.

  • Gen. bryg. rez. Mirosław Bryś z BBN złożył roboczą wizytę w Laboratorium Dronowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
  • Wizyta obejmowała prezentację osiągnięć brygady w zakresie technologii bezzałogowych, autorskich prototypów oraz infrastruktury szkoleniowej.
  • Przedstawiono rekomendacje dotyczące uproszczenia procedur, reformy systemu zakupowego i tworzenia etatów dla specjalistów dronowych.

Wizyta robocza delegacji Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na czele z gen. bryg. rez. Mirosławem Brysiem, w tomaszowskiej jednostce nie była przypadkowa. 25. Brygada Kawalerii Powietrznej od miesięcy konsekwentnie buduje swoje kompetencje w obszarze technologii bezzałogowych. Celem wizyty było zapoznanie się z dotychczasowymi osiągnięciami brygady w zakresie budowania nowoczesnych zdolności obronnych.

Jak podkreślono podczas prezentacji, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej nie tylko tworzy nowe technologie, ale również rozwija infrastrukturę szkoleniową w tym zakresie.

„Wizyta obejmowała prezentację dronowego laboratorium technologicznego działającego w strukturach jednostki, efekty wielomiesięcznej pracy żołnierzy — rozwiązania techniczne, autorskie prototypy oraz infrastrukturę szkoleniową.” – czytamy w komunikacie.

Laboratorium Dronowe – kuźnia przyszłości pola walki

Działające w strukturach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej laboratorium technologiczne to centrum badawczo-rozwojowe, gdzie teoria spotyka się z praktyką. Żołnierze nie tylko uczą się obsługiwać sprzęt, ale także samodzielnie go modyfikują, udoskonalają i tworzą nowe rozwiązania, odpowiadające na konkretne potrzeby operacyjne.

Delegacji BBN zaprezentowano dorobek szkoleniowy jednostki, w tym szereg kursów i warsztatów przeprowadzonych z udziałem żołnierzy z różnych jednostek Wojska Polskiego. To pokazuje, że 25 BKPow już teraz dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, pełniąc rolę centrum kompetencyjnego dla innych formacji. Co więcej, żołnierze brygady opracowali samodzielnie praktyczne rozwiązania z zakresu logistyki i utrzymania sprzętu, co jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania systemów bezzałogowych w trudnych warunkach bojowych.

Kluczowe rekomendacje dla przyszłości armii

Jednym z najważniejszych punktów wizyty było wysłuchanie przez delegację BBN szczegółowego omówienia rekomendacji i wniosków wypracowanych przez kadrę jednostki. Te wnioski operacyjne, oparte na doświadczeniach praktycznych, dotyczą uproszczenia procedur, reformy systemu zakupowego, tworzenia etatów szkoleniowych oraz dedykowanych specjalności dronowych.

Jak zaznaczono w komunikacie,

„Rekomendacje kadry #25BKPow — dotyczące uproszczenia procedur, reformy systemu zakupowego, tworzenia etatów szkoleniowych i dedykowanych specjalności dronowych — nie są postulatami środowiskowymi. Są wnioskami operacyjnymi, wypracowanymi w bezpośredniej konfrontacji z wymogami współczesnego pola walki.” 

Wystawa bezzałogowców na MSPO 2025

