HMS "Stirling Castle" na Gibraltarze. Dostawa zdolności przeciwminowych

Dostawa do Gibraltaru i przygotowania do Ormuzu

Royal Navy poinformowała - 28 maja 2026 roku - że okręt wsparcia walki minowej HMS "Stirling Castle” (M01) wyszedł z Portsmouth do Gibraltaru z czterema specjalistycznymi jednostkami do zwalczania min, trzema łodziami RHIB, ponad 20 kontenerami sprzętu oraz dodatkowym ładunkiem o zróżnicowanych gabarytach. Całość została przekazana na okręt desantowy RFA "Lyme Bay" (L3007), wskazywany jako okręt-baza dla przyszłych operacji przeciwminowych na Bliskim Wschodzie. Z komunikatu wynika, że zadanie nie należało do rutynowych obowiązków okrętu wsparcia walki minowej HMS "Stirling Castle", ale potwierdziło jego rolę jako platformy do przerzutu bezzałogowych systemów przeciwminowych, personelu i ładunku.

Znaczenie tej operacji nie sprowadza się do samej logistyki. Rejon Cieśniny Ormuz pozostaje jednym z najwrażliwszych punktów światowej żeglugi energetycznej, a ryzyko minowania torów wodnych od lat należy do podstawowych scenariuszy kryzysowych dla flot zachodnich operujących w Zatoce Perskiej. Brytyjski manewr należy więc odczytywać jako etap przygotowawczy do potencjalnego rozwinięcia zdolności przeciwminowych dalej na południe. Dowódca jednostki - kmdr por. Philip Harper podkreślił, że załoga wykonała załadunek i rozładunek w trudnych terminach oraz wymagających warunkach temperaturowych w Zjednoczonym Królestwie i na Gibraltarze, a sam okręt udowodnił elastyczność mimo tego, że jest relatywnie nowym nabytkiem w służbie Royal Navy.

The 12-metre uncrewed surface vessel RNMB Ariadne has now been integrated with @RFALymeBay, ahead of a potential operation to make the Strait of Hormuz safe. @RFAHeadquartersRead more: https://t.co/iAFFW24hda pic.twitter.com/9U9a2x5hET— Royal Navy (@RoyalNavy) May 28, 2026

Charakterystyka HMS "Stirling Castle" i uroczystość na Gibraltarze

HMS "Stirling Castle” nie jest klasycznym niszczycielem min, lecz nowoczesną platformą wsparcia (m.in.) dla autonomicznych systemów walki minowej, wykorzystywaną jako pływająca baza dla technologii bezzałogowych. Oficjalna charakterystyka Royal Navy podkreśla rozległy pokład zadaniowy oraz żuraw o udźwigu 100 ton, czyli dwa elementy kluczowe dla logistycznych elementów zadań. Taki profil jednostki dobrze wpisuje się w brytyjskie poszukiwanie rozwiązań modułowych: zamiast utrzymywać większą liczbę wyspecjalizowanych okrętów do każdej funkcji osobno, Royal Navy próbuje budować zdolność z pakietów zadaniowych przenoszonych przez nieliczne nośniki.

Drugi wymiar gibraltarskiego epizodu ma charakter polityczno-wojskowy. Podczas wizyty podpisano memorandum, formalizujące afiliację HMS "Stirling Castle" z Gibraltarem, a w ceremonii uczestniczyło ponad 50 gości, (m.in.) gubernator Sir Ben Bathurst, premier Gibraltaru Fabian Picardo oraz kadm. Tom Guy, dowódca British Forces Gibraltar. Gibraltar pozostaje dla Zjednoczonego Królestwa kluczowym punktem przeładunkowym i wsparcia na styku Atlantyku oraz Morza Śródziemnego, a w sytuacji rosnącej presji na łańcuchy logistyczne każda zdolność do szybkiego przejęcia, skompletowania i wysłania sił i środków nabiera znaczenia większego niż jeszcze dekadę temu. Afiliacja ma więc warstwę symboliczną, ale sama operacja pokazuje, że Royal Navy stara się utrzymywać skuteczność przez sieć baz, wysuniętych punktów wsparcia i platform modułowych, bo nie dysponuje już liczną flotą charakterystyczną dla ubiegłych dekad.

Royal Navy AD 2026: sprawność punktowa, słabość systemowa

Tło dla tej historii jest mniej optymistyczne. Royal Navy utrzymuje dziś kilkadziesiąt okrętów, z których tylko część stanowią jednostki bojowe pierwszej linii – lotniskowce, okręty podwodne, niszczyciele i fregaty, a pozostałe to głównie jednostki pomocnicze, patrolowe i specjalistyczne. W porównaniu z końcem lat 90. liczba kluczowych okrętów wyraźnie spadła, podczas gdy zakres zobowiązań – od odstraszania nuklearnego, przez osłonę zespołów lotniskowcowych, po obecność i demonstrację bandery na wielu akwenach – pozostał w dużej mierze niezmieniony.

Przy takim zestawieniu ambicji i zasobów Royal Navy coraz częściej musi polegać na wyspecjalizowanych okrętach i rozwiązaniach improwizowanych, a nie na dużej liczbie jednostek dostępnych w odwodzie. Na tym tle sprawny przerzut wyposażenia przeciwminowego przez HMS "Stirling Castle” pokazuje, że flota potrafi wykorzystywać systemy autonomiczne i szybko przegrupowywać siły, ale nie zmienia faktu, że każdy taki komponent działa w warunkach ograniczonej liczby okrętów i rosnącej presji na ich dyspozycyjność.

Materiał opracowano w oparciu o komunikat Royal Navy.